Hablamos con las mujeres que se esconden detrás de la cámara, más allá de Elísabet Benavent. Y esta es su visión de la serie y lo que nos deparan los nuevos episodios.

Clara Hernández

"Negaré haberlo dicho, pero la segunda temporada de 'Valeria' está mejor", asegura con una sonrisa Inma Torrente, directora de la serie de Netflix, mientras sus compañeras Marina Pérez (guionista y productora ejecutiva) y Sara García, directora de producción, lo celebran.

Así es el equipo detrás de 'Valeria', la célebre serie inspirada en la saga literaria de Elísabet Benavent que ahora vuelve con su segunda entrega y algunos cambios. Entre ellos, la incorporación de la propia Elísabet Benavent a la producción ejecutiva, algo que pretende paliar las críticas que recibió la primera temporada por parte de algunas lectoras que consideraron que la serie no era tan fiel a los libros como debiera.

Hablamos con Inma Torrente, Sara García y con Marina Pérez sobre las novedades y secretos de la nueva temporada, sobre sus retos y, también, sobre cómo es ser una mujer tras la pantalla.

Al ver una serie, ¿se puede saber si está dirigida, guionizada y producida por mujeres?

Sara García (SG): Yo creo que no. Sí es verdad que a veces se tratan temas que normalmente, si hay hombres detrás, no se suelen tratar.

Inma Torrente (IT): Estoy de acuerdo y un poco en desacuerdo. Creo que, al ser mujeres, podemos tener una mirada más cercana a los sentimientos femeninos y podemos narrar con más sensibilidad sus pensamientos y reacciones.

Marina Pérez (MP): Creo que la magia es no saber quién hay detrás aunque sí que veo diferencias cuando hay una mujer en, por ejemplo, las escenas de sexo. Antes siempre se centraban mucho en el erotismo del cuerpo femenino y ahora encontramos más equilibrio. Eso es algo muy bonito.

Hablando de sexo, a 'Valeria' han llegado a catalogarla de 'comedia sexual'. ¿Estáis de acuerdo con este término o creéis que esto es debido a que aún sorprende oír hablar del deseo de las mujeres?

MP: 'Valeria' es una comedia romántica y, dentro del romance, el sexo es una parte importante, pero yo no la consideraría una comedia sexual. Puede ser que la clasifiquen así porque el sexo se muestra desde una óptica femenina.

IT: Aún, por desgracia, el sexo expresado por mujeres es más novedoso pero llegará un momento en el que será más natural.

SG: Es verdad que en la primera temporada había bastantes secuencias sexuales de ellas…

MP: Lo que ocurría es que la protagonista redescubría la vida sexual con Víctor y eso era algo que había que mostrar, pero no porque fuera una serie sobre sexo, sino al revés, es sobre una mujer que descubría un aspecto de su vida que tenía casi abandonado.

¿Se está viviendo una revolución femenina en el mundo audiovisual o lo que veo ante mí, tres mujeres a los mandos, es la excepción?

IT: En muchos departamentos que estaban copados por hombres cada vez hay más mujeres y, además, cada vez hay más personajes femeninos relevantes, que tienen mas peso; antes, esos papeles con más carga emocional eran para los hombres. Todo esto es bueno para la mujer y la sociedad: la gente joven pueda ver que hay mujeres en puestos importantes de trabajo, tomando decisiones. Aunque queda mucho por hacer…

MP: Queda mucho por hacer. Hay más presencia femenina pero no está igualada. Y sigue existiendo la idea de que una serie protagonizada por mujeres está destinada a un público de mujeres, mientras que una protagonizada por hombres es para todos. ¿Por qué a un hombre no le puede interesar una trama emocional, o un arco de un personaje femenino?

Entonces, uno de los retos de 'Valeria', que tanto gusta a las mujeres, es alcanzar al público masculino?

MP: 'Valeria' no es una serie para mujeres, sino sobre cuatro amigas. La pretensión es que guste tanto a hombres como mujeres, porque no solo interesan los personajes, sino lo que les pasa, a parte de su género.

En vuestra profesión, ¿se os toma menos en serio por ser mujeres?

SG: Con 'Valeria' no ocurre pero por lo general te cuesta muchísimo más trabajo llegar a determinados puestos que a un compañero por el mero hecho de que es hombre. Eso es una realidad: se les toma más en serio y se les escucha más. Cuando llegas, te toman en serio pero has tenido que hacer un recorrido mayor y demostrar más.

IT: Todavía sucede que a las mujeres se nos relega para hacer proyectos más intimistas, con unos presupuestos menores, y las mujeres también podemos y sabemos hacer 'thrillers' y películas de acción con muchos medios. No solo podemos rodar series interpretadas por mujeres, sino que podemos rodar todos los géneros. Estaría bien que no existiera esa diferencia.

Y estaría bien que a nadie le sorprendiera ver a tres mujeres llevando la batuta y que, entonces, nadie os preguntara por ellos en una entrevista...

MP: Vivimos en el 'mundo Mulan'. Nos enseñan que muchos hombres normales, incluso mediocres, pueden llegar a muchas partes pero solo una mujer extraordinaria puede hacerlo, que es lo que le pasa a Mulan.

SG: Desde las productoras, y esta en concreto, Plano a Plano, se está tratando de dar oportunidades a las mujeres. Series como 'Valeria', 'Toy boy', 'Desaparecidos'… están apostando por la igualdad. Una vez que te dan la oportunidad, eso sí, tienes que demostrar lo que vales.

Cambio de tercio. ¿qué novedades podéis adelantarnos de la segunda temporada de 'Valeria'?

MP: Hemos dado un salto en los personajes: las chicas están más adultas, más maduras. Valeria tiene que tomar decisiones importantes a nivel laboral. Otro cambio es que las amigas van a tener más presencia y no vamos a verlas dándose la razón unas a otras, sino diciéndose la verdad aunque esta duela o sea incómoda, que es como debería ser la amistad. Hay mucho humor en esas escenas pero también se meten caña. Caña bien, y caña hacerse crecer las unas a los otras.

¿Se mantendrá el triángulo amoroso que tantos desvelos nos causó?

IT: En una comedia romántica siempre va a haber una tensión sexual no resuelta o muchas tensiones sexuales no resueltas.

La primera temporada de la serie despertó algunas críticas de las lectoras de los libros en los que se basa porque no la consideraban suficientemente fiel a estos. ¿La incorporación al equipo de su autora, Elísabet Benavent, es la garantía de que ahora será más fiel?

MP: En esta segunda temporada nos acercamos más al libro. Elísabet nos ha ayudado mucho desde guion y a la hora de constatar que los personajes se comporten y reaccionen de acuerdo con la manera en la que estaban ideados. Siempre se evoluciona respecto al libro, hay que hacer más tramas y renovar ciertos aspectos porque las novelas se escribieron hace mucho tiempo, cuando no existían ni las redes sociales y la gente llevaba móviles más antiguos. Incluso nos hemos acercado más a los look que ella tenía en la cabeza.

¿Y ha acabado Elísabet satisfecha con el resultado?

MP: Creo que ha acabado muy contenta. Que ella vea a su niña, a su Valeria, en la serie tal cual la escribió, aunque sea años después, y que ella vea esa esencia aunque haya cosas distintas, es el mejor premio. Y los lectores que consideraban que la serie no era tan fiel, creo que se van a reconciliar con la segunda entrega, hemos conseguido un buen equilibrio entre el ser fieles a la primera temporada e irnos acercando más al libro.

SG: Y a quien le haya gustado la primera temporada, le va a gustar la segunda.

Decís que incluso los looks cambiarán...

MP: Se mantiene la esencia pero ha habido un salto.

IT: Ellas son más adultas, más sofisticadas. La estética de Valeria estaba hecha pero nuestro trabajo es seguir evolucionando. Es otra etapa en su vida y es otra estación: en la primera temporada era verano y esta temporada es otoño-invierno y las prendas de invierno suelen ser más ricas, hay más texturas, más capas, más complementos y más prendas.

¿Y también cambiarán de barrio?

IT: Valeria es Valeria. Enseñamos ese lado amable y moderno y 'cool' de Madrid que puede estar a la altura de cualquier capital europea o de EE UU. Hay verdes y marrones, tascas, bares de vinos, sitios más modernos... Se trata de mostrar esa riqueza que tiene Madrid.

MP: Vamos desde las copas al pincho de tortilla, esa mezcla que tiene Madrid que puedes empezar en un sitio lleno de palillos y papeles, y terminar tomando un cóctel en el sitio más sofisticado y moderno. Eso es Madrid y creo que ha sido uno de los éxitos de la serie mostrar Madrid de una manera bella.

¿Con qué os quedáis de 'Valeria'?

MP: Con todo. Para mí ha supuesto un trampolín y el salto a la producción ejecutiva. Eso me ha permitido estar presente en todo el proceso y no solo en guion, como hasta ahora. También me quedo con ellas [señala a sus compañeras], con el equipo, con Paloma de maquillaje... Ha sido un rodaje muy duro, se ha hecho en un Madrid con Covid y en la pantalla hay un Madrid sin Covid. Ha sido muy complicado y si no nos hubiéramos llevado bien entre nosotras, podía haber sido una catástrofe.

IT: Con la experiencia de trasladar y crear un universo, un tono, la intención de la historia... Y una pantalla de Netflix que te permite estar en 190 países, eso es un orgullo.

ST: Desde la parte práctica de producción, el hecho de estar en una plataforma como Netflix, que da mucho valor al contenido, y te deja tiempo, y te da presupuesto... ayuda a poder cuidar la serie. Siempre hay presiones pero aún con Covid hemos tenido 9 días por capítulo de media, que está bastante bien.

MP: Cuando tienes una plataforma como Netflix ocurren cosas maravillosas como que 'Valeria', de pronto, esté en Casa Decor y que al entrar en la muestra lo primero que veas sea ese plató. Increíble.