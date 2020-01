Hablamos con el actor, nominado a los premios Feroz a mejor actor de una serie por su papel en 'Instinto'.

Clara Hernández | Woman.es

Óscar Casas, el actor y hermano pequeño de Mario Casas, está "muy bien, contento". Su nombre figura en la lista de los nominados de los Premios Feroz a mejor actor de una serie por su papel en 'Instinto', donde interpreta a un joven con trastorno de espectro autista. Sin embargo, confiesa con una sonrisa que ve su victoria "complicada". Hablamos con él de pelo (horas antes de la ceremonia, se ha puesto en manos del equipo Glam Team de L’Orèal, encargado de peinar a muchas de las celebrities que irán a la muestra, y luce una cabellera radiante). También de trabajo, familia... Y, entre risas, nos demuestra que a humor y simpatía no le gana nadie.

Esto viene al pelo. Para rizar el rizo, ¿qué usas?

En 'Instinto' me dejaron un pelo horroroso y esos meses tenía que rodar también una peli donde interpretaba a un chico que era más guapo, así que luego los profesionales me recomponían. Y para rizar el rizo en la vida, uso el humor.

Tienes 2,4 millones seguidores en Instagram, mas que los votos de muchos partidos. ¿Eres consciente de que si hicieras un pacto con tu hermano casi tendrías mayoría absoluta?

La verdad es que el tener ese número de seguidores… no cambia nada. No sé si eso supone una responsabilidad pero no lo pienso mucho porque me rallaría. Publico poco, una foto a la semana de lo que estoy viviendo y si no tengo nuevas, recurro al ‘carretismo’ y subo cualquiera.

A tu clan familiar ya lo llaman los Casashian, por las Kardashian. ¿La familia unida jamás será vencida?

Sí, totalmente. Para mí la familia es lo más importante que hay de todo el mundo entero, no hay nada que lo supere, ni de lejos. Si estás unido a tu familia vas a ser feliz y vas a hacer que tus seres queridos también lo sean.

Y en lo profesional, ¿cómo funciona la maquinaria?

Todo aporta. Toda mi familia. Mi hermano Mario me apoya un montón. Él ya ha vivido mucho de lo que estoy viviendo y sabe qué errores se cometen. Ayuda que él esté encima y que mire lo mío como si fuera él mismo de joven. Él cuando empezó no tuvo el apoyo que yo sí estoy teniendo. Bueno, el de mi madre, sí.

- Dónde ver las series y películas de los Premios Feroz sin moverse de casa.

- Estas son las series que nos atraparán en 2020.

¿Obedeces sus consejos?

En casa, lo que dice mi hermano Mario siempre va a misa, igual que lo que dice mi madre. En estas cosas los dos son como una institución. Mi madre es la matriarca.

Como Kris Jenner y Kim Kardashian...

Y yo soy, Kylie, claro. (Risas) Pero sí, Mario ejerce de hermano mayor.

¿El que te pregunten por tu hermano en cada entrevista, te hace tirarte de los pelos?

Para nada, no, no. Estoy superorgulloso de él. Hombre, si fuera un asesino en serie, seguramente me molestaría, pero obviamente no es el caso y es un orgullo.

En la serie ‘Instinto’ Interpretas a José, un joven que sufre trastorno del espectro autista (TEA).

Es lo que la gente suele llamar autismo, pero su denominación correcta, en realidad, es esa, TEA; autismo está mal dicho. Y abarca un campo muy amplio donde puede entrar un Asperger, un autismo muy grave… A todos los meten en el mismo grupo, es muy genérico. El que interpreto, José, es un autista con un grado muy alto de trastorno y, posiblemente, con parte de deficiencia intelectual.

¿Cómo te metiste en su piel?

Eso fue lo más bonito de la serie. Estuve un mes entero yendo al centro de educación especial Leo Kanner donde todos los chicos y chicas que había tenían un grado de trastorno muy parecido al de José. Me ha ayudado muchísimo conocerles y conocer a sus familias para saber y entender. Y para darme cuenta de que no estamos nada documentados sobre estos temas. Después de entenderlo, el trabajo que he hecho desde el mayor cariño y respeto es un trocito de cada chico y chica que había en el centro.

Ese tipo de papeles son un gran desafío y también, dicen algunos, más proclives a ser premiados ¿Envidia?

En lo de ser premiado, yo no las tengo todas conmigo, yo creo que no, ganar lo veo muy complicado. Más que tenga más posibilidades de ganar, creo que son papeles más llamativos, muy para afuera y te permiten lucirte más pero si haces de un chico normal y toda la película es tu mirada, tal vez eso entrañe una gran dificultad. De cualquier forma, los críticos que saben mucho de cine van a elegir a quien realmente sea mejor.

¿Cómo te cuidas?

Soy deportista, hago surf, me gusta mucho bailar, estar activo… y como muy bien. Vivo en casa de mis padres y la comida de mi madre es casera, muy rica. Anteeayer comí unas lentejas espesas increíbles.

¿Cuál es tu porra para los Premios Feroz y Goya?

Creo que ‘Dolor y Gloria’ se va a llevar muchos premios. Aparte, quiero decir que Antonio Banderas esté nominado a los Oscar es un orgullo y es superbonito. Igual que el hecho de que ‘Dolor y Gloria ‘compitan por mejor película internacional.

¿Llevarse un Oscar sería lo máximo para Óscar?

Molaría. Diría: “Gracias por regalarme a mí mismo”.