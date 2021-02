Mona Kasten, autora de 'Again', publica 'Save Me': "Todas nos hemos enamorado alguna vez del chico malo, tienen como un imán"

Entrevistamos a la escritora alemana, cuya nueva saga, 'Save', se prepara para dar el salto a Netflix.

Clara Hernández | Woman.es

Sus cifras de ventas y la pasión de los comentarios que sus libros generan en las redes hablan por sí solas: en algo más de tres años, el tiempo que ha pasado desde que publicó la primera entrega de su debut literario (la saga 'Again'), la alemana Mona Kasten, de 29 años, ha vendido 2 millones de ejemplares en todo el mundo, su obra ha sido traducida a 15 idiomas y su nombre figura, junto con el de autoras como Anna Todd ('After'), entre los abanderados de ese fenómeno editorial 'teen' con devoción por las tramas románticas que causa estragos, es altamente adictivo y arranca reseñas entusiasmadas a influencers literarios (y no tanto a la crítica especializada 'tradicional', que lo mira de soslayo).

Ahora, Mona Kasten anuncia nueva trilogía, 'Save', cuya primera entrega ('Save me') ya está disponible en España de la mano de Planeta, que publicará las dos novelas restantes a lo largo de 2021. Y, atención, porque pronto podremos verla convertida en serie en Netflix.

"Solo un beso puede salvarme", reza la portada de este primer ejemplar que se desarrolla en un internado británico elitista (lo que ya ha dado pie a las referencias a la exitosa 'Elite') y donde Ruby, una formal e inteligente estudiante becada de clase media, conoce a James, hijo de una de las familias más influyentes del país, líder de la escuela, juerguista y arrogante. Pese a sus diferencias, ambos se dan cuenta de que comparten más de lo que imaginan (y las que hemos leído el libro, en este punto suspiramos).

Hablamos con Mona Kasten sobre amores juveniles, relaciones difíciles e intensas, sexo (que en 'Save' está más presente que en su producción anterior) o Netflix.

¿Estos libros se escriben como se leen, de un tirón?

¡Ojalá se escribieran tan rápido! Los inicios siempre son difíciles. Recuerdo que cuando empecé a escribir me preocupaba cómo lograr acabar una novela. Empecé a leer lo que habían escrito mis autores favoritos y a apuntar ideas, me ponía normas. Al final decidí ser yo misma, seguir mis propias reglas y fijarme en lo que les estaba pasando a mis amigas o a amigas de amigas; eso fue mi inspiración y de ahí han nacido todas mis historias.

Que logran ser increíblemente adictivas.

Pienso que el amor y el desamor es universal, que las historias entre jóvenes, universidad, institutos... son similares en todo el mundo, y que eso es lo que hace que los jóvenes se sientan identificados y empaticen tanto.

En la saga 'Save' has aumentado el sexo. Teniendo en cuenta que tus libros van dirigidos a un público muy joven, ¿hay límites?

Los lectores de 'Again' me comentaron que mis historias eran muy blancas y me pidieron más sexo, historias más adultas, que introdujera el mundo de la droga. En 'Save' hay de todo eso, ¡mucho! Creo que esto tiene que ver con que mis lectores han crecido y han encontrado otra realidad, tanto en sus relaciones como en otras facetas. También yo era mayor cuando la escribí. A medida que creces, las relaciones cambian y otros factores entran en juego: es cuando uno empieza a definir su carácter, el tipo de persona que es, el tipo de relaciones sociales que tiene, y todo eso afecta al amor y a las relaciones amorosas que se desarrollan. Así que, sí, en 'Save Me' hay más sexo y se muestra una realidad más adulta que en la serie 'Again'.

Como en 'Save Me', ¿también has tenido relaciones difíciles e intensas?

Siempre he dicho que mis historias están inspiradas en experiencias de conocidas o amigas, historias que me han contado y que luego yo he plasmado en mis novelas, siempre añadiendo esa parte de ficción inventada. Pero, sí, todas nos hemos enamorado alguna vez del chico malo, esos que tienen como un imán, y, claro, me han roto el corazón. Hablar de historias personales y escribir sobre ellas es más fácil, conoces a la perfección los sentimientos.

Después de miles de años de historia, ¿las clases sociales siguen separándonos, como ocurre en 'Save Me'?

Es algo que sin duda sigue existiendo hoy en día, por desgracia. Pero pienso que en ámbitos como la educación no está tan agravado, porque existe una buena educación pública, existen becas, cursos, ayudas... En cuanto a 'Save Me', quería transmitir que vengas de donde vengas, si tienes un sueño, con esfuerzo y perseverancia se puede lograr. Es el caso de Ruby, la protagonista, que viene de una familia humilde y lleva años esforzándose para poder ir a la universidad. También, la toma de control de las mujeres. No quería una chica sin decisión y sin agallas, sino una chica que afronta los problemas de cara y con determinación. Y aunque es cierto que se muestra una relación turbulenta, la protagonista no se deja nada por decir.

¿Cómo es el desafío de escribir para una la generación de la que, se dice, no lee?

Muy grande. Enganchar a los jóvenes a la lectura es algo muy complicado. Yo me planteé: ¿Qué tipo de escenas podría usar para describir el carácter del protagonista?, ¿cómo puedo arrojar a mis protagonistas al abismo?, ¿qué tipo de comienzos me gusta leer a mí? Intentar escribir lo más real posible, con sinceridad, expresar cómo se sienten ellos, creo que es la manera de entrarles; luego ellos deciden si se quedan o no, pero conseguir que se sientan identificados es básico.

¿Por qué crees que este género tiene tantos lectores y tan mala crítica?

No estoy del todo de acuerdo con esta afirmación. Si hablamos de críticas en revistas o periódicos de cultura, es cierto, ahí no están mis libros. En cambio, si te vas a las redes, a Instagram, a mirar blogs literarios, booktubers y jóvenes amantes de la cultura, ahí sí que entramos los escritores de novela juvenil. Y es ahí donde tenemos que estar, ahí está nuestro lector. Nuestro posible público objetivo sí nos conoce en vídeos de YouTube, en 'unboxings' cuando reciben el libro o en directos de instagrammers comentando la novela. El mundo de la crítica literaria ha cambiado, y no estar en internet sí que me preocuparía.

Pronto llegarán las dos próximas novelas de la trilogía 'Save'. ¿Por qué este género elige casi siempre formatos de sagas con varias entregas?

En mi caso, cuando entregué la novela a mi editora, me dijo que le podía sacar mucho más jugo, que podía darle una vuelta, que los protagonistas tenían más cosas que decir, y me puse manos a la obra. Era cierto: cuando me sumergí de nuevo en la relación de Ruby y James descubrí que sus caracteres eran consecuencia de una realidad doméstica y lo exploré, abrí horizontes. Es lo bueno de la ficción, todo cabe y todo entra. Piensa que las trilogías, si se publican en un corto espacio de tiempo, enganchan más, se pude generar el boca a boca e ir ampliando público a medida que van saliendo nuevos libros.

'Save' será pronto una serie de Netlix. ¿Un sueño?

Eso es la guinda de lo que yo siempre soñé… Saber que grandes productoras pujaron por los derechos de mis libros es algo que todavía no me puedo creer. Respecto a la serie, está en marcha, creo que con calendarios distintos en cada país, ¡pero espero que llegue muy muy pronto a España!

Biografía

Mona Kasten nació en Alemania en 1992. Antes de dedicarse a la escritura, estudió Biblioteconomía y Ciencias de la Información. VIve con su marido y sus gatos en el norte de Alemania. Le encantan todas las formas de cafeína y dar largos paseos por el bosque.