Miren Ibarguren: "Si me hicieran una radiografía, encontrarían el moño de Soraya ('Aída') y a los ojos de Loles León"

La actriz Miren Ibarguren, que acaba de rodar 'La novia de América', nos deslumbra en una sesión de moda y contesta nuestras preguntas.

Clara Hernández

En la agenda de Miren Ibarguren (que fue seis años Soraya en la serie 'Aida', cinco Yoli de 'La que se avecina' y Lucero en 'Arde Madrid') se agolpan los proyectos. Acaba de volver de México de rodar la nueva película de Alfonso Albacete, 'La novia de América', y está a punto de estrenar las comedias 'Mamá o papá' (Paco León) y 'Operación Camarón' de Carlos Therón, así como la miniserie 'Todos mienten', de Pau Freixas, y la serie de Movistar+ 'Supernormal', de Emilio Martínez-Lázaro.

Por el camino, todavía tiene tiempo para protagonizar una sesión de moda con el estilista José Herrera y el fotógrafo Chesco López, el único que obliga a esta intérprete conocida por sus papeles de humor a ponerse seria ante el objetivo y sorprender, así, con posados poliédricos, llenos de matices secretos, belleza y tafetán, blazers y volantes sublimes que firman Encinar Brand, The 2nd Skin Co o Pertegaz. Un sueño… que puedes ver al final de este texto. La actriz donostiarra también hace hueco para responder nuestras preguntas.

‘La novia de América' es comedia. ¿Las comedias te buscan o tú las buscas a ellas?

Casi siempre me llaman para hacer comedias, creo que no he hecho en mi vida nada dramático importante. Me encantan, siempre me lo paso muy bien haciéndolas aunque también esperas que cuenten contigo para algo dramático porque está bien probar cosas nuevas y cambiar. En 'La novia de América soy Ana, la protagonista. La película cuenta la historia de una chica que con su hermano y su cuñado se va a América porque su padre ha conocido a alguien allí y se quiere casar. Y son todas las aventuras y desventuras que pasan.

Seis años en 'Aida', cinco en 'La que se avecina', ¿lo tuyo es lo más parecido a ser una funcionaria de la interpretación?

Sí, he tenido mucha suerte de trabajar en proyectos que han tenido durabilidad porque es donde más se aprende, la mejor escuela que hay. Y, no sé, será hasta que la gente se harta de verte, supongo. Estoy feliz de haber caído en algunos proyectos que han sido muy duraderos y que me han enseñado tantísimo.

¿El encasillamiento es el riesgo?

No hay que tenerle miedo al encasillamiento. El encasillamiento es, simplemente, que te están viendo trabajar demasiado. Hay que pagar facturas y hay que tener los pies en la tierra, si luego te ven que encajas más o menos en un papel, casi da igual, tú tienes que hacer tu trabajo al 100%, sea corto o largo. No temo al encasillamiento porque es trabajo y el trabajo es necesario y cuanto más, mejor.

Hay cómicos, monologuistas, humoristas… ¿el humor es más cosa de hombres?

Hubo un tiempo en el que, a lo mejor, sí. Los hombres estaban más encasillados en ser graciosos y las chicas, en ser guapas, pero desde siempre ha habido unas cómicas excelentes en nuestro país y, como en todo, se está equiparando. No creo que haya sexo para el humor.

En España, ¿qué humor triunfa?

Aparte de caídas y pedos, que es lo que más gracia hace universalmente, puede que lo que más funcione sea ver a un personaje de ficción perder: perder los papeles, perder en una situación, perder un amor… nos hace muchísima gracia el sufrimiento, si es leve ,de otra persona. Nos reímos con las minidesgracias ajenas; si la desgracia es muy grande, no.

Si te hicieran una radiografía, ¿qué rastros de tus personajes encontrarían?

Encontrarían restos de todos porque todos te cambian. Encontrarían los dientes de Kimberly de la serie 'Kilómetro cero', el moño de Soraya ('Aída'), el pelo rubio de Ana de 'La novia de América', el ordenador de 'Supernormal' y, de Yoli, encontrarían los ojos de Loles León, o a ella entera. Ha sido muy importante para mi personaje en 'La que se avecina'.

Nosotras nos ponemos tus series para reír. Y tú, ¿qué te pones?

Me gusta mucho la película 'La boda de mi mejor amiga', con Kristen Wiig. Me parece brillante. También me pongo vídeos virales de caídas y tropiezos, eso me vuelve loca. En plan humor, soy superbásica. Algunos de esos vídeos los tengo en mi Instagram y entro a mirarlos. Instagram es como el salón de tu casa, tú pones lo que quieras, y yo lo tengo como un dietario de cosas que me apetece ver cuando estoy aburrida, un archivo personal.

Y tu casa, dicen, es como un museo de la reina Isabel II.

Empecé a coleccionar 'merchandising' de la reina de Inglaterra porque me hacía gracia. Y, sí, empezó antes de 'The Crown'. Mi tía María Jesús siempre tenía en su casa, de cuando se casaron Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, una sopera con sus caras y a mí de pequeña me fascinaba. Cuando llegué a Londres pensé, "yo, igual" y empecé a coleccionar los platos con la cara de Isabel II, de Lady Di… Aunque ahora estoy más con el 'merchandising' de Nicolas Cage, no me digas por qué. Ya tengo el chándal, los cojines, la manta… y además lo regalo a las amigas, así que ellas también lo tienen.

Has protagonizado una sesión de fotos con el estilista José Herrera. Lucir sus elecciones, ¿qué filtros es ponerse?

José Herrera es amigo mío personal y cuando después de andar con muchos estilistas di con él, fue como encontrar maná del cielo. Me entiende perfectamente, conoce mi cuerpo, no lo juzga y me lo viste como mejor me sienta. Aparte de un amigo, es un grandísimo profesional. Mi filtro favoritos favorito es el 'París', que es el que más guapa te pone, y José Herrera siempre es 'París'.

¿Alguno de los estilismos ha pasado a tu 'wish list'?

Me encantó un vestido gigante negro de The 2nd Skin Co, era maravilloso. De eso que te lo pones y dices: "¿Me puedo ir con esto a la calle y volver en un rato?". José siempre encuentra piezas espectaculares.

Y para ir a la calle, ¿qué te pones?

Suelo ir bastante ‘sport’ y cómoda porque los rodajes te visten de otra persona y para mi día a día, aparte de que en ocasiones te pongas guapa, suelo ir cómoda y no me complico demasiado. (¿Chándal?) Algo de chándal he tocado. Pero sobre todo me gusta vestir con un estilo masculino.

