Lucía Fernanda: la nueva estrella del clan Carmona a quien comparan con Rosalía (y es otra cosa)

Entrevistamos a Lucía Fernanda, nieta de Pepe Habichuela e hija de Antonio Carmona y Mariella Orellana, que lanza su primer disco, 'Yelem'. Y nos enseña a qué suena la nueva fusión flamenca.

Clara Hernández

"Actitud", pronuncia Lucía Fernanda a la mitad del videoclip del tema 'Bailando con mi gente', uno de los singles de su primer álbum, 'Yelem', mientras camela a la cámara con miradas retadoras, de arriba abajo, o sonrientes, disparadas desde dos ojos talla XL color oliva herencia de su padre, el músico y miembro de Ketama Antonio Carmona (también de él tiene el perfil orgulloso). Rumba urbana, parece ser esta mezcla contagiosa y que, en temas siguientes, se aproxima al reggaeton gitano, a rap flamenco, a balada embelesante y 'suavesita', a dembow, a trap 'c.tanganero', a trabalenguas callejeros, a tangos y bulerías o a pop electrónico. Entre el chándal, la falda de faralais y el glamour. Sin fronteras. Y con unos músicos de primera (Juanma Montoya, Maite Pizarro, La Toñi...). Ah, y sí es ella quien aparece en el videoclip 'Me maten' de C. Tangana y Antonio Carmona. Es su momento (o todo apunta a que lo será).

La libertad siempre ha estado en su discurso, como ya nos demostró cuando la entrevistamos por primera vez. Ahora hablamos de nuevo con la artista porque tiene muchas, muchas novedades.

Firmas el disco sin apellido. ¿Pesa este demasiado?

Todo lo contrario, lo llevo estupendamente. Soy nieta de Juan Habichuela e hija de Antonio Carmona, dos pedazos de artistas flamencos, y estoy superorgullosa. Había muchas Lucías Carmona y elegí Lucía Fernanda porque me parecía más personal.

¿Existe el reggaeton gitano?

Claro que existe, el rey de eso es Moncho Chavea. Hay muchos gitanos que están haciendo fusión de flamenco y reggaeton a lo bestia y están yendo para arriba. Están Original Elías, Sami Duque…

Y lo tuyo, ¿qué es? ¿Duende con flow?

Cuando estoy en el estudio llamo a los duendes y siempre hay que llevar 'flow' y 'soniquete'. Este disco sido una búsqueda de mí misma musicalmente, es mi diversidad. He tenido la posibilidad de hacer distintos estilos que me gustan y estoy supercontenta.

Tu disco se llama 'Yelem'; uno de tus singles, 'Canastera'... Y nosotras queremos 'chanelar' ('entender’, en el diccionario caló).

'Yelem' es el himno gitano y habla del sufrimiento que ha padecido este pueblo. En realidad se escribe con 'g', 'Gelem', pero lo puse así para que se entendiese mejor y la gente se interesara por la historia. Yo soy media gitana, lo soy por parte de mi padre, y quise recalcarlo en un tema que, del disco, es el que soy más yo. Habla del sentimiento que me hace libre, porque para mí ser gitano es ser libre.

La cultura gitana es libertad, aunque tiene sus propias normas. ¿Con cuáles comulgas y ante cuáles te rebelas?

A mí mis padres siempre me han dado mucha libertad, no me han puesto normas, ni de las gitanas ni de las no gitanas. En mi casa se han dedicado a la música, hemos cantado, hemos bailado, hemos vivido la vida con alegría, que pienso que es la forma en la que hay que vivirla. Se trata de que tomes tus propias decisiones y puedas hacer lo que realmente te gusta, algo que no vendría nada mal en la sociedad hoy en día.

¿Alguna reivindicación?

Me gustaría que los gitanos se unieran para hacerse ver y que la gente se enterara de quiénes somos, de dónde venimos, por qué la mayoría de los gitanos que viven en España están marginados y fuera de la sociedad… Me gustaría que las cosas cambiaran en un futuro, sobre todo por mis hijos, y que no existiera esa diferenciación entre gitanos y payos.

Eres 'canchera' y 'canastera', has dicho o has cantado.

'Canchera' no es caló, es una palabra que dice una amiga mía uruguaya que significa con rollo, con estilo. Y canastera sí es una palabra nuestra, un modo de vida. Viene de que antiguamente los gitanos se dedicaban a hacer canastas pero hoy en día te lo dicen, por ejemplo, cuando te pones unos aros muy grandes y 'eyeliner' grande y 'muy moño', y por tu manera de bailar y de vivir. Significa, más o menos, 'auténtica'.

Luisa Fernanda, canastera, ¿en qué se mide la autenticidad?

En qué hagas realmente lo que quieras y no lo que te dice que tienes que hacer, por ejemplo, el chico que te guste o los demás. Y si vas a un sitio no te preocupes por el qué dirán, o por cómo vas vestida, ¡a quien le dé envidia, que rabie! Hay que ir con la cara por delante porque el tiempo se pasa superrápido y hay que aprovechar al máximo todo para disfrutar y no dejarte llevar por lo que dicen. Por nada.

¿Tú lo consigues?

Yo lo intento al máximo, aunque no es fácil porque vivimos en una sociedad en la que nos inculcan a todos que eso no está bien. Todos los días tengo que repetirme: "Venga, Lucía, que si quieres, puedes".

Que a una la comparen con Rosalía, ¿es un honor o un hartazgo?

Es un "no entiendo", porque nuestra música no tiene nada que ver. Vengo del flamenco, ella ha estudiado flamenco y las dos usamos parámetros de flamenco: palmas, cajones… pero los introducimos en la música de una forma súper distinta.

¿A qué años tuviste tu primer grupo musical?

A los 8 años. Lola Orellana, hija de Rosario Flores, y yo montamos un grupo a esa edad. Se llamaba India Gitana porque ella es india y yo, gitana. Y éramos muy graciosas, grabábamos vídeos y hacíamos cantes y actuábamos…Nos lo pasábamos muy bien. Luego lo dejamos, al crecer se pierde esa gracia que tienes de niña. Después estudié... Cuando terminé Bachillerato no quería ponerme a estudiar una carrera porque no tenía ni idea de lo que quería hacer. Hay en países que te dicen que te tomes un año sabático para que decidas qué quieres estudiar, eso deberían hacer en España. Me puse a trabajar y eso me permitió valorar muchas cosas. Y elegí la música. Antes, trabajé en producción de rodajes, en eventos de azafata, de camarera en Inglaterra...

¿Fuiste a aprender inglés?

Buscaba el poder estudiar la música de otra manera a como yo la había visto en mi casa. En mi casa había visto la música a lo salvaje y quería verla desde un punto de vista más teórico. Y aprender cómo esta nota produce este sentimiento en la gente y por qué esto es así… La música tiene mucho de matemáticas y yo animo a todas las personas que quieran dedicarse a la música a que aprendan teoría musical. Después, el arte lo tienes o no lo tienes.

¿La música permite independizarse de casa de los padres?

Pues tal y como están las cosas ahora mismo, nos está costando mucho. La pandemia ha sido muy dura para la música y la cultura. Ahora parece ser que estamos remontando un poco y vamos haciendo nuestras cositas.

Por cierto, creo que el productor de tu disco, Tony Grox, es tu chico. ¿La confianza ayuda o desayuda en el trabajo?

Conectamos musicalmente y conectamos de otra forma. La música hace que te enamores. Nosotros lo llevamos muy bien, tenemos mucha conexión musical y él es un grandísimo productor. Se va a hablar de él en un futuro. Siempre está a la búsqueda de nuevos sonidos y tiene mucha calidad y gusto musical, y eso es lo que a mí más me gusta de él.

CONCIERTOS:

- Lucía Fernanda actuará el día 24 de junio en la Sala Clamores (Madrid) y el 8 de julio en la Sala Apolo (Barcelona).