Hablamos con las actrices de la popular serie adolescente sobre el feminismo 3.0, sexualidad, preocupaciones y, cómo no, sus personajes.

Clara Hernández | Woman.es

Vuelve 'Skam', la serie de Movistar + que nos enamoró relatando alegrías, emociones y dramas adolescentes cotidianos con lenguaje posmilenial y un realismo pasmoso. Y que en la nueva temporada tendrá a Nicole Wallace (Nora en la ficción) y Celia Monedero (Viri) como protagonistas. Pero, ¿qué será de Alba Planas e Irene Ferreiro (Eva y Cris) que han centrado las primeras temporadas, haciéndonos creer que eran imprescindibles? Estarán. Y en la realidad, son así. Hablamos con ellas.

p>¿'Skam' es la serie donde los padres ven lo que no quieren ver de sus hijos?

Alba: Hay muchas más cosas que no quieren ver los padres y que no contamos en la serie.

Irene: Sí, sí, sí. Obviamente.

¿La realidad es peor, más dura?

Alba: Más que sea más dura es que la serie no muestra absolutamente todo.

Irene: Y también en la serie salen muchas cosas que a los padres no les gusta ver pero que deben ver para entenderlas. De todas formas, los padres también han sido adolescentes, ahora que no vayan de santos.

¿Por qué 'Skam' es más light que 'Euphoria'? ¿Cuál miente?

Irene: Yo creo que muestran dos realidades diferentes. 'Euphoria' habla de temas como la adicción a las drogas, que es algo que sí está presente en la sociedad; 'Skam' trata más los pequeños problemas que vivimos en el día a día todos los adolescentes.

Alba: Con 'Skam' cualquiera se puede sentir identificado. Con 'Euphoria' he aprendido muchísimo de sus personajes pero no me siento tan representada.

El lenguaje es muy 'Generación Z'. ¿Alguna vez habéis tenido que corregir a los guionistas, señores ya adultos, porque las cosas no se dicen como ellos creían?

Irene: Sí. No sé de dónde sale pero mi generación dice "coti coti" para los cotilleos y me encanta. Puede que surgiera de 'OT'. ¡Fantasía! Y no se dice que vas piojo ni piripi; vas pedo o trifásica.

Alba: Y les hace mucha gracia que se ponga 'puto' delante de todo. Me 'putomofo', me 'putoencanta'…

Irene: ¡Ah! Yo creía que eso lo decía todo el mundo y todo el rato.

¿Por qué todavía llama la atención que la protagonista de una serie adolescente esté descubriendo su bisexualidad, como ocurre con Cris en la segunda temporada?

Irene: Porque no está normalizado. Yo creo que con 'Skam' hemos dado un paso muy grande pero queda tanto por recorrer... Básicamente a la gente le sigue pareciendo raro y ese es el problema.

Ellos y ellas tienen sexo en la serie pero solo a las primeras se les hace ‘bullying’ con el móvil por ese motivo. ¿Y en la realidad...?

Alba: Ese machismo ha existido siempre pero ahora creo que ha empeorado por el uso de los móviles. De repente subes una foto enseñando las tetas y tienes que censurarlo.

Enseñar el pecho en Instagram, ¿es feminista... o machista?

Alba: Yo creo que poner una etiqueta tan amplia a un gesto tan sencillo y natural es absurdo. Primero tenemos que dejar de juzgar a las mujeres por cada cosa que hacen: que cada una haga lo que quiera siempre que lo haga ella y no por una tercera persona que la esté sexualizando. Si yo quiero enseñar un pezón, que es igual al pezón de un hombre, tengo que tener la oportunidad de hacerlo sin que se metan conmigo.

Irene: A mí lo que me ha sorprendido y entristecido muchísimo es ver que cuando pasa algo, gran parte de quienes me atacan son mujeres. ¡Tendría que haber más sororidad!

¿Qué más cosas os preocupan?

Alba: Además de que haya gente de mi edad que siga teniendo un pensamiento ultramachista y que por su culpa yo tenga que sentir miedo cuando voy por la calle o me preocupe de lo que le pueda pasar a mi hermana pequeña, la educación y su falta de recursos. Creo que habría que invertir mucho más. Así conseguiríamos una mejora en la sociedad, tanto en cuestiones de machismo como, por ejemplo, en medio ambiente.

La escena más dura de rodar en 'Skam' fue…

Irene: No interpretativamente, pero físicamente lo más duro fue la escena del beso con Joana dentro de la piscina. Hacía frío, estaba la ropa mojada, nos estábamos hundiendo porque íbamos con cinturones con pesos y yo me estaba ahogando. No me estaba saliendo nada bien y me daban ataques de ansiedad. Pero al final la salvamos y quedó bien, así que contenta.

Alba: Las fiestas son superduras de rodar porque hay mucha gente, mucha figuración, hace mucho calor, todo el mundo grita, hay desconcentración general…

Hablemos de moda. ¿De qué tribu sois?

Alba: Yo de la tribu de Bershka y, lo típico, de Brandy Melville, Subdued y ropa de deporte como chándal de Adidas y zapatillas Nike.

Irene: Yo también Bershka, y de Forever 21, H&M, Zara, Adidas, Fila… Me mola el rollo muy masculino y muy tirado, de ropa ancha. Por lo general, mis referencias para la moda son los cantantes que escucho. Por ejemplo, Lizzo, Bad Gyal, J Balvin, Billie Eilish… A veces hemos hecho propuestas en la serie y he conseguido que pongan a algunas: Bad Gyal y Shainny, que es otra trapera.

¿Hay que cuidarse el cutis con 18 años?

Alba: Me vas a contar a mí, que estoy de los granos…Yo personalmente me lo tengo que cuidar pero Irene no porque tiene un cutis perfecto.

Irene: Yo me cuido lo básico, me echo un poco de crema por la mañana y ya está. Y debería aprender a desmaquillarme bien. A maquillarme ya venía aprendida de casa cuando a los 9 años me regalaron la caja de maquillaje de Barbie y empecé a hacer mis cositas a lo ‘makeup artist’.

El mejor consejo que os han dado en la profesión...

Alba: Que es una profesión muy dura, que hay que trabajar mucho y que no hay que perder la humildad.

Irene: Begoña, la directora, me dijo un día en el que yo tenía un ataque de ansiedad y estaba encerrada en el baño que la vida es como el mar, que vienen olas y que tú decides si las surfeas o te hundes en ellas.

El primer vídeo de la temporada tercera de 'Skam España' se compartirá el próximo 10 de enero de 2020 en skamespana.movistarplus.es. A partir del domingo 12 de enero, cada semana, se podrá ver el episodio completo en el servicio bajo demanda de Movistar+ y Movistar+ Lite.