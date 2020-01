Ian Somerhalder: "El físico claro que importa, es el mundo en el que vivimos"

El protagonista de 'Smallville', 'Perdidos' o 'Crónicas vampíricas' ha estrenado 'V-Wars' (Netflix) y sorprende con nuevos registros.

Clara Hernández | Woman.es

Ian Saomerhalder saluda con gafas de sol, mandíbula diamante-triangular y camiseta que deja a la vista una fracción de deltoides de proporción justa, y su presencia tiene algo de sobrenatural, no tan lejos de aquel Damon que interpretó durante casi ocho años en 'Crónicas vampíricas' revolucionando anhelos murciélagos. Sin embargo, a diferencia de aquel personaje que le convirtió en estrella internacional, su discurso suena ecológico, cálido y terrenal.

Emplea un tercio de la entrevista en exponer sus ideas sobre agricultura sostenible y regeneración del planeta. Solo después de defender que otro mundo "es posible", salta a la ficción que ha venido a promocionar y de la que es, además de protagonista, productor y director creativo. Y, ¡sorpresa!, también está protagonizada por vampiros. Se trata de la serie 'V-Wars', que se estrenó en diciembre en Netflix. Ian Somerharlder nos da más detalles:

El filme ‘Nosferatu’ ya hablaba en 1922 de vampiros. ¿Las ficciones de vampiros son inmortales, como sus personajes?

Los vampiros cautivan: por una parte, son peligrosos y, por otra, sabios; sexys pero intimidantes, divertidos pero aterradores. Esto ha hecho que sobrevivan. Lo sé bien, he sido vampiro ocho años. Ya casi podía oír cómo me susurraban por la calle: "¡Vampiro, vampiro!".

¿Los vampiros te eligen a o tú les eliges ellos?

Cuando mi agente me habló de 'V-Wars', dije: "¿Estás loco? ¿Otra vez vampiros? Ni de broma”. Pero luego, por indicación de mi agente y mi mujer, que me dijo que el autor de la obra en la que se basaba era un gran autor, Jonathan Maberry, accedí a leerlo. Y acepté. Es una gran historia. Aquí no soy un vampiro sino un buen científico que es buen padre y buen esposo. Un héroe extraordinario.

¿La paternidad es más difícil que enfrentarse a vampiros?

Ser padre es lo más importante que me ha pasado en la vida. El único que puede hacer de padre de mi hija soy yo, ahí no hay excusas. Y he de estar a su lado, levantarme cuando haga falta y estar al 100% por ella y al 100% también en mi trabajo.

¿Como compaginas ambos?

Tengo la más maravillosa de las mujeres y trabajo mucho. Además, he aprendido a echarme una siesta en cualquier lugar y a cualquier hora, podría dormirme aquí mismo aunque estuvierais hablando a gritos.

¿Cuáles son los vampiros del siglo XXI: la desigualdad, la corrupción...?

Precisamente ‘V-Wars’ trata uno de esos vampiros más relevantes: el cambio climático. En la ficción, la subida de temperaturas hace que se derrita el hielo y salgan al aire bacterias que han permanecido ocultas durante siglos y que causan estragos. El punto de partida no es tan diferente a lo que ocurre fuera de la pantalla, actualmente la comunidad científica está muy preocupada por las consecuencias que pueden generar las variaciones de temperatura.

Como ‘sexy symbol’, ¿por qué no nos gusta admitir que el físico importa?

Claro que importa, al fin y al cabo somos animales. En la naturaleza, el plumaje de un pato macho es esencial para su cortejo. Todos tratamos de ser atractivos bien con maquillaje, un coche, una ropa... Quizá haya que aceptarlo, es el mundo en el que vivimos.

¿Es duro mantener tu apariencia?

En ‘V-Wars’ no voy de ‘sex symbol’, he intentado poner distancia con mi personaje anterior y tengo otro aspecto, con gafas. De todas formas, estar en forma es esencial para mí. Con esta serie, apenas me cuidé y sustituí mis entrenamientos por apenas unos minutos en bici. Trabajaba como productor y director creativo, y tengo cinco empresas, una fundación, una niña pequeña, una familia que atender… No me sobraba ni un segundo, no dormía, después de trabajar me quedaba para arreglar los problemas que surgían y el trabajo nunca se terminaba. Al final acabé en el hospital por agotamiento físico, con estrés. Me di cuenta de que mi entrenador tenía razón: era necesario estar físicamente fuerte y hacer mis rutinas, sin excusas, para afrontar todo lo demás.

Eres activista del medioambiente y la ecología. ¿Vives como predicas?

Mi esposa está increíblemente concienciada en tener un hogar sostenible sostenible y se encarga de que esto se cumpla. Muchas cosas que utilizamos son recicladas y reciclamos las nuestras. Tratamos de utilizar botes de cristal en lugar de plástico, no usamos productos de usar y tirar ni productos de papel... con los residuos orgánicos los dedicamos a hacer composta... Es un modo maravilloso de vivir, creo que está comenzando una revolución y la gente ha comenzado a preocuparse por estos asuntos.

En la serie, los dos protagonistas, uno de ellos científiico, son hombres. ¿Así es la vida o es que falta #MeToo?

También hay una vampira muy poderosa. Creo que las mujeres son más listas, aplicadas y hacen la vida mejor. Deberían ser ellas quienes gobernaran el mundo tras tantos años de poder.