Diana Navarro: "No he perdido la ilusión, pero sí la ingenuidad"

La cantante malagueña nos cuenta el cariño con el que ha creado 'Inesperado', un álbum mucho más feliz que el anterior, que abandera el 'mix' entre copla y trap. ¡Sí has leído bien, TRAP!

Natalia Montesano | Woman.es

Se presenta como una “coplera-folktrónica-dramática”. Sus palabras reflejan el amor que siente, como dice ella, por su música. Diana Navarro es andaluza y, por motivos del destino y de trabajo, tuvo que dejar su querida Málaga, para dar la bienvenida a la capital madrileña. Tiene ocho discos, dos nominaciones a los Grammy Latinos, uno como Artista Revelación (2005) y otro como Mejor Álbum de flamenco (2012). Lleva 15 años transformando sentimientos en música y, con su penúltimo trabajo ‘Resiliencia’, materializó el dolor en canciones. En ese disco, se abrió ante el público en uno de sus peores momentos, demostrando la fuerza que tienen los sueños y el arte para seguir hacia adelante. Y es que cada disco, para la artista, es un nuevo comienzo.

En la vida de Diana no todo es cantar y componer... ¡Qué va! La malagueña nos desvela su pasión por la interpretación. Tras concursar en el programa de televisión ‘Tú cara me suena’, su idea se reforzó aún más. Ponerse en la piel de otras cantantes como Ana Torroja, Sia y la mismísima Beyoncé, la fascinó. Tanto, que pidió a Santiago Segura que si hacia alguna película, contara con ella. Y... ¡Así fue! Participó en una pequeña escena del film ‘Padre no hay más que uno’, la película española más taquillera del año pasado.

Por sus venas corre sangre del sur y es innegable que sus raíces son la copla y el flamenco. Pero con su último álbum, ‘Inesperado’ nos ha dejado a todos boquiabiertos, de ahí su nombre. Según nos cuenta Navarro, “no te esperas lo que vas a escuchar”. La compositora se propone acercar estos géneros a los millennials. Y crea un nuevo estilo con la canción ‘Encrucijada’, en la que fusiona el trap con la copla de Marifé de Triana.

La artista nos abre su corazón para contarnos un poco más sobre su último trabajo musical.

¿Qué significa para ti este nuevo disco?

Una ilusión tremenda, porque para mí es volver a comenzar siempre. Con ‘Resiliencia' me pasó lo mismo, sobre todo porque tomaba las riendas como compositora. Ahora, con 'Inesperado' -el título indica un poco la sorpresa que el oyente va recibir al escucharlo- hago algo muy diferente. Estoy muy ilusionada también.

De las once canciones, ¿cuál es la más especial para ti?

Son como mis hijos... A todos los quieres igual. Es verdad que la más sorprendente ha sido ‘Encrucijada’, que es una versión trap de una copla clásica de Marifé de Triana. Es la que hemos querido ofrecer como carta de presentación, para que la gente se quede un poco descolocada y llamar la atención de los que no me conocen. Porque los que me conocen, saben que llevo fusionando estilos de raíz tradicional con diferentes músicas desde hace 15 años, cuando salió mi primer single ‘Sola’, que era una fusión de media granaína con una base pop estilo ‘Billie Jean’ de Michael Jackson. Hay una canción que se llama "Adiós": habla de que cuando las personas fallecen, se trasforman en algo precioso que te acompaña a lo largo de la vida.

¿Qué temas son los que más te inspiran?

Me inspiro en vivencias propias y en inventadas. Historias que veo desde la empatía con otras personas, pero sobre todo la temática es el amor y el desamor, que creo que es el sentimiento universal que nos une. El que anhelamos y el que necesitamos para vivir. Y también me gusta contar cosas que puedan llegar a la gente, no solamente desde el amor, aunque, lo es todo, ¿no? En 'Resiliencia' concretamente hice ‘Los niños no’: era una canción que hablaba de la necesidad de que los niños sean intocables cuando los padres se separan y no se utilicen para hacerse daño. Creo que fue más reivindicativo el otro disco. En este, sobre todo, es el amor y la felicidad, porque yo soy coplera-dramática, folktrónica-dramática y este trabajo me ha salido más feliz que dramático.

Son muchos años ya recorridos. En todo este largo camino, ¿qué te ha enseñado la industria musical?

Pues imagínate... No he perdido la ilusión. Sí he perdido la ingenuidad. Aprendes que no te puedes fiar de todo el mundo, pero sobre todo que la gente, en su mayoría, es buena y que este trabajo es lo que más me gusta en el mundo.

Con la fusión de la copla y el trap de ‘Encrucijada’, ¿a dónde quieres llegar?

Mostrarles a mis sobrinos que pueden escuchar trap con una letra poética. Porque el trap de poético tiene poco y a mí me encanta, pero no me gustan las letras. Cuando imite a Marifé de Triana en 'Tu cara me suena' se me ocurrió la idea de fusionar los dos estilos y de acercar la copla al público millennial.

Poco a poco vamos viendo más mujeres en todo el ámbito musical. Como mujer y cantante, ¿sientes desigualdad en este sector?

Yo no he sentido desigualdad, sino muy representada por todos los compañeros, tanto mujeres como hombres. No sé, es más una cuestión de gustos del público. Pero las grandes voces de este país son mujeres y han sido mujeres. Entonces... Por supuesto respetando a los hombres. A mí, la desigualdad no me gusta y entiendo que hay que trabajar sobre ella, pero siempre me he sentido igual que cualquier otra persona. La industria apoya a la música y lo que quiere es vender y le da igual que seas hombre, mujer o grupo, lo que quiere es que la música llegue a la gente.

¿La música española tiene el reconocimiento que se merece?

Supongo que eso va en si cada uno se siente reconocido o no. Yo es que me centro mucho en la gente que me sigue, entonces no veo si no me sigue otra gente. Agradezco que mis fans que vengan a verme, hacen que durante 15 años siga llenando teatros y siga vendiendo discos. Me permiten que siga aquí. Me siento reconocida, respetada y valorada. ¿Que se podrían conseguir otras cosas? A lo mejor, pero a mí me gusta valorar lo que he conseguido, que es bastante... Yo soy más de ver lo positivo.

Las colaboraciones están más de moda que nunca. ¿Con quién te gustaría hacer una?

Me gustaría colaborar con David Guetta, con Michael Bublé, con Justin Timberlake. ¿De los que ya no están? Con Marifé de Triana, Rocío Jurado, Camarón... eso sería una gozada. Y Juancho Marqués me gusta mucho, me parece muy interesante.

¿Qué es lo que más te gustó de tu experiencia en "Tu cara me suena"?

Todo, desde la caracterización, que eran cuatro horas de maquillaje y peluquería... Aprendes un montón. Me estoy formando como actriz y el poder meterme en personajes distintos me interesaba muchísimo. De hecho, he participado en la película de Santiago Segura ‘Padre no hay más que uno’ y ha sido una experiencia muy bonita. De "Tu cara me suena" me quedo con todo: con los compañeros y con el equipo humano que hay ahí trabajando, que es impecable.

¿Qué tal la experiencia con Santiago Segura como director?

Muy bien. La escena que interpreto es muy corta, pero es un hombre de palabra... le dije: ¡Santiago, si haces algo, llámame! Y me llamó. Lo cumplió. Y en esa escena, él es el director de la película, pero también es el protagonista. Fue muy bonito ver cómo nos dirigía. Apenas nos decía nada y actuaba. La película se la recomiendo a todo el mundo, porque es muy divertida.

¿Qué película te hubiera gustado hacer?

Una película muy sencilla, sobre todo por la vivencia, el crecimiento es ‘Come, reza, ama’ de Julia Roberts. ‘Bajo el sol de la Toscana’ también y me gustaría algún día hacer la obra de teatro ‘Cinco horas con Mario’ o 'Doña Rosita la soltera' o 'La casa de Bernarda Alba', algo de Lorca. Eso me interesa muchísimo.

Y ahora que hemos empezado el 2020. ¿Qué propósitos tienes?

Salud. Si tengo que pedir algo es salud y en cuanto a propósitos... pues seguir aprendiendo, seguir cantando de la mejor manera que sé para que la gente siga ahí y seguir agradeciendo por todo lo bueno que me pasa.