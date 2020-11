Dani Fernández: "Auryn me enseñó por dónde no quería ir"

El cantante, compositor y exmiembro de Auryn nos habla de 'Incendios y cenizas', nos enamora con 'Puñales' y nos cuánta cómo es su vida.

Clara Hernández | Woman.es

A Dani Fernández (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1991) le conocimos hace aproximadamente una década, cuando de la mano de Auryn, la boy band de la que formó parte junto a Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Álvaro Gango, llenó los conciertos de 'auryners' que se sabían de memoria canciones como 'Don't give up my name' mientras llenaban sus casas de estatuillas (la formación recibió varios premios LOS40 o MTV Music Awards). Sin embargo, lo suyo viene de largo, de mucho antes, cuando con solo 14 años fue escogido para representar a España en el Festival de Eurovisión Junior.

En 2016 llegó la hora de despedirse de Auryn y, también, el inicio una nueva carrera en solitario que en 2019 dio a luz el popular 'Incendios' (canciones como 'Disparos' y 'Bailemos' han superado, de largo, el millón de visualizaciones en YouTube).

Ahora, la reedición de aquel álbum que tantas alegrías le ha dado, y estrena título ('Incendios y cenizas'), viene acompañado por dos novedades musicales que ya figuran entre nuestros favoritos: 'Puñales'' (que interpretó durante su visita a Woman y que puedes ver, junto con parte de la entrevista, en el vídeo a continuación) y 'Vértigo'.

Y él, ¿cómo es? Encantador. Mira el vídeo y, más abajo, otras cosas que nos contó:

Has pasado de 'Incendios', a 'Incendio y Cenizas' ¿Qué emociones cosas te queman?

El hecho de incendiar o quemar emociones no me viene muy bien. Es cierto que al fin y al cabo siempre he intentado quemar etapas de mi vida, a mi yo del pasado, que va dejando esas cenizas. En este caso, metafóricamente, es bueno y me vale para ir mejorando. Pero las emociones como tal las necesito intactas para poder escribir, no quemaría ninguna porque las necesito para hacer música.

También hay puñales y vértigos. ¿La intensidad y las emociones fuertes forman parte de tu vida o las reservas para tus canciones?

Intento que todas las canciones que escribo tengan una historia con la gente se sienta identificada. El tema 'Vértigo' habla de una de las emociones más fuertes: del miedo, del miedo a tener una relación. Vivimos en una época en la que parece que nos cuesta dar ese paso a la estabilidad. 'Puñales' también habla de todo en lo que te has equivocado y que tienes que rectificar. Creo que mis mejores canciones han salido cuando he tenidos esos miedos e inseguridades. Sin emociones, cuesta. Soy de los que cuido la letra.

¿Para escribir letras románticas, se necesita ser un romántico?

Yo no me considero un romántico, pero soy muy pasional en todo, en mi día a día; me gusta dejarme llevar. Es cierto que me gusta escribir con el corazón y gran parte de mis canciones hablan de desamor. Solo tengo un disco y habla de una etapa de mi vida en la que estaba saliendo de una ruptura, y era lo que me salía, no sé si en un futuro escribiré sobre política u otras cosas. Croe que la gente que esté pasando un momento como el mío, se sentirá identificada.

Hace unos años Pablo Alborán lamentaba que la canción de amor estaba muy castigada. ¿Estas de acuerdo?

Estoy de acuerdo y no, creo que cada uno escucha la música que quiere. Yo, por ejemplo, hay momentos en los que que necesito escuchar una canción romántica y otros, en los que necesitas otro tipo de música. No sé, espero que no sea cierto y que la gente siga escuchando la música que sale del corazón.

El haber pertenecido a una 'boy band' como Auryn, ¿qué te ha dado y que fan te ha quitado?

Cuando sales de un proyecto tiendes a rechazarlo y es algo natural pero luego con el tiempo vas viendo que para ti ha sido superbueno y ha habido momentos inolvidables. Y que gracias a lo que he vivido ahora estoy aquí. Lo que me llevo de la banda es la experiencia. Muchas veces lo digo: no sé lo que quiero pero sí lo que no quiero, y eso me lo ha enseñado la banda: el saber por dónde no quiero ir. En cuanto a los fans que me puede haber quitado... Cuando te pones un disco de una persona, la música habla por sí sola. SI alguien no quiere escuchar mi música porque vengo de una boy band, no le puedo obligar pero sí me gustaría enseñarle que en mis canciones hay corazón.

Entonces, ¿las travesías son mejor en solitario?

Sí, pero no porque esté viviendo yo solo todo esto sino porque me siento mucho más cómodo. Cuando me pongo a escribir, soy yo mismo y antes, en la banda, en las canciones intervenían los gustos de los cuatro compañeros más luego la discográfica. Yo ahora hago ahora las canciones con amigos y me sale lo que siento, no tengo que dar explicaciones de por qué pongo una palabra o no, las decisiones se toman mucho más rápidas. Además, antes cantábamos en inglés y yo siempre he sido mucho de español, me costaba el idioma. Ahora puedo vender más mi proyecto porque soy yo mismo.

Dicen que preparas algo con Ana Guerra.

Estuvimos componiendo. Ella estaba buscando una canción que parecía que a mí me iba bien y quedamos un día. Éramos cuatro amigos y salió una canción muy bonita. No sé si algún día querrá sacarla, eso que lo cuente ella.