Ana Mena: "La mujer ha dado al reggaeton y la música urbana otra perspectiva"

Hablamos con la artista, que participa, junto a Aitana, Ana Guerra o Nia, en el directo 'Coca-Cola Music Experience Reloaded'.

Clara Hernández | Woman.es

Lleva prácticamente toda su vida en la música. En 2007, y cuando aún no había cumplido los 10 años, Ana Mena (Estepona, 1997) era bautizada por la prensa local como "la joven promesa esteponera de la copla" tras ganar el concurso 'Veo veo'. Después, protagonizó la miniserie 'Marisol, la película', se coronó en el concurso 'My Camp Rock 2' de Disney, debutó en la gran pantalla de la mano de Pedro Almodóvar en 'La piel que habito', interpretó a Paula en 'Vive cantando' y lanzó el single 'No soy como tú crees' (2016) en clave soul-pop.

Sin embargo, han sido los ritmos urbanos y sus colaboraciones con artistas internacionales como Fred Palma o Becky G las que han hecho estallar los contadores de sus clips en YouTube. Este sábado, a las 18.00 horas, podremos escucharla de nuevo en directo junto a Rocco Hunt, con quien interpreta el éxito 'A un passo dalla luna', en el Coca-Cola Music Experience Reloaded que será retransmitido en 'streaming' en Coke TV de manera gratuita y que también reunirá a artistas como Aitana, Beret, Ana Guerra, Don Patricio, Cepeda, Nia o Twin Melody.

Hablamos con la cantante, sobre esta y muchas otras cosas:

Coca-Cola Music Experience Reloaded se celebra este sábado en 'streaming'. ¿Cómo viaja la emoción sin público (físico)?

Va a ser un poco extraño el no tener a la gente cerca pero llegamos muy motivados. Este año las experiencias de los directos han sido escasas y estamos deseando subir al escenario. También hay muchas ganas de que llegue al fin la normalidad. Ha sido un año raro y feo para los artistas y para todos los que se dedican a la música.

De hecho, el jueves algunos de tus compañeros se movilizaron en distintas ciudades bajo la consigna #AlertaRoja para llamar la atención sobre la crisis del sector. ¿Compartes sus proclamas?

Por supuesto, y apoyo la movilización y puse la bandera roja (su símbolo) en mi cuenta de Instagram. La cultura es cultura y es segura y sí se pueden celebrar otro tipo de espectáculos. Si los trenes y los aviones pueden ir llenos, ¿por qué no se puede ir a ver un show en un teatro? Hay gente de la profesión que lo está pasando realmente mal.

El entrar en YouTube y ver que tu canción 'Se iluminaba' ('Una volta ancora', en su versión italiana) supera los 200 millones de clics, ¿qué da?

Eso es una locura. Me hace sentir muy orgullosa y también muy nerviosa porque comienzas a pensar en lo que vas a hacer después y quieres que sea algo que guste tanto o más que lo anterior. Son cifras muy locas.

No más locura que ser considerada una diva en Italia.

¡Qué bueno! Hace tres años que empezamos a hacer trabajos con artistas italianos y para mí ha sido entrar en otro mundo, una experiencia preciosa. La gente me ha acogido como si fuera suya, con mucho cariño, y para mí Italia es ya es mi segundo hogar. De hecho, estoy buscando casa allí para tener un lugar fijo cuando voy, que es aproximadamente una vez a la semana. También ha sido mucho esfuerzo: llegar a un país que no es el tuyo, tener que conocer cómo funciona la industria, hacerte con un equipo, aprender el idioma…

Siempre hablas del trabajo que cuesta conseguir algo en tu profesión. ¿Cuántas horas trabajas al día?

Uy, madre mía. Hoy me he levantado a las 5 y no creo que me acueste hasta tarde. Hay días que viajas de México a Madrid y de allí a Roma, y luego coges la furgoneta y a cantar. También hay días más tranquilos, nunca hay dos iguales.

¿Y cómo prepara una el cuerpo y la mente para tener energía y aguantar el ritmo?

Durmiendo siempre que puedo. Por suerte, duermo muy bien en los medios de transporte. También intento estar callada el mayor tiempo posible por la voz.

Con ese ajetreo, ¿tus amigos no se cansan de llamarte para quedar y que no vayas?

Tengo amigos de toda la vida a los que aviso cada vez que estoy en casa, en Estepona. Cuando llego allí, lo primero que quiero es aprovechar el tiempo y verlos y salir de fiesta y pegarme una comilona con ellos. Casi siempre soy yo la que quiere organizar el plan porque ellos me dicen: "Bueno, cuando vengas, ya llamas".

Has dicho que tus canciones hablan de ti. ¿Y qué dicen de ti tus amigos?

Que soy muy pesada con algunas cosas, cuando algo se me mete en la cabeza, no hay forma de quitármela. Y buena persona. Y también que soy un poco desastre y un poco desordenada porque dejo todo por todas partes.

Los 'featuring' o colaboraciones con otros artistas (lo has hecho en los últimos tiempos con Becky G, Fred de Palma, Rocco Hunt, Dellafuente, Deorro...) ¿son ya un género en sí mismo?

Se ha convertido una tendencia y en una manera nueva de ver la música. Es muy enriquecedor porque aprendes cómo hacen las cosas otros. Artistas como Rocco Hunt te enseñan todos los días cosas nuevas.

¿Son ellos los que suenan en tu playlist?

Mi lista es de lo más variopinta: hay desde flamenco, que es con lo que yo he crecido y lo que canta mi madre, a música negra, rock, reggaeton, música urbana… En mi playlist está Camarón, Miles Davis, Amy Winehouse, Eros Ramazzotti, Dellafuente…

La búsqueda más frecuente sobre Ana Mena en Google es "Ana Mena novio". En la era del móvil, ¿se puede tener vida privada?

Tengo la suerte de poder seguir teniéndola; mis amigos son mis amigos y nadie los ha perseguido ni les ha preguntado nada sobre mí, tal vez porque tanto mi equipo como yo priorizamos la música. Y si tienes curiosidad sobre mi vida privada, puedes buscar en Google que seguro que tiene una respuesta, que puede ser verdad o no.

En el reggaeton y la música urbana los artistas masculinos suelen ser tachados de machistas pero de las mujeres del género, con esas imágenes tan fuertes y poderosas, casi se dice lo contrario. ¿En qué quedamos?

Es muy importante y positivo el papel de la mujer en la música urbana porque le da otra perspectiva. Las mujeres en el reggaeton han dignificado su papel y cada vez son más.

Siempre que hay una cantante femenina se le pregunta por el machismo en la profesión. ¿La pregunta ya cansa o es importante aprovechar que muchas personas te siguen para sacarla a la luz?

Es una pregunta que me hacen muchísimo pero es un tema muy importante al que hay que dar visibilidad. Yo también lo manifiesto con mi música y lo hacemos todas las que hacemos música urbana, aunque yo en realidad me considero más una artista de pop que de música urbana. Me parece importante que se pregunte y cuanto más lo normalicemos todos, mejor. Todos tenemos que ser iguales.

Si abrimos tu armario, ¿qué vemos?

Mucho 'full black' y 'full white'. Me gustan los básicos, unos vaqueros, una americana negra, colores tierra, zapatillas y unos tacones.

Nada que ver con tus looks sobre el escenario.

Sobre el escenario me gusta que se note que estoy sobre un escenario. El diseñador y estilista Antonio Velasco se ha convertido en un amigo y casi todo el vestuario se lo encargo a él, que tiene mucha visión y mucho talento. Ahora está desarrollando su propia marca. Hay que confiar en los nuevos talentos, él también me ha ayudado mucho cuando lo he necesitado.