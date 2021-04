Emilia Clarke (Daenerys en 'Juego de Tronos') ha escrito un cómic y esto es por lo que no te lo puedes perder

La actriz que protagonizó 'Juego de Tronos' pasa de 'Madre de los Dragones' a 'Madre de la locura' ('M.O.M: Mother of Madness') en un cómic que ha coescrito con Marguerite Bennet.

Clara Hernández

La actriz Emilia Clarke, es decir, nuestra amada Daenerys de 'Juego de tronos', serie que cumple ahora diez años, es una caja de sorpresas. Además de sus trabajos interpretativos —acabamos de saber que participará en la serie 'Invasión secreta' de Mavel Studios, basada en los comics de 'Secret Invasión'—, de hacernos reír con su perfil de Instagram —uno de los más divertidos de las 'celebrities— y de inspirarnos con sus máscaras de pestañas imposibles, la británica acaba de anunciar que ha creado un cómic junto a la escritora estadounidense especializada en este género Marguerite Bennet. Se titula 'M.O.M: Mother of Madness' (algo así como 'M.D.L: Madre de la Locura') y consiste en tres números que cuentan con ilustraciones de Leila Leiz e Isobel Richardson. Su portada, que la actriz ha dado a conocer en las redes sociales y tiene un aire 'serie B' y 'riot grrrl', es de Jo Ratcliffe, artista conocido por sus animaciones caleidoscópicas. Y su argumento gira en torno a una madre soltera que tiene superpoderes.

"Alerta! En los últimos dos años he estado creando un cómic. ¿A que me lo tenía muy callado? Se llama 'Madre de la locura' y no podría estar más orgullosa. Mi chica, Maya, es una madre soltera superheroína. Es divertida, feroz y una mujer normal que intenta resolver sus problemas. Pero con la adición de algunos poderes femeninos útiles. No podría ser más femenina, no podría ser más fabulosa. Escribí esto desde el corazón y lo diseñé con todo mi amor. Espero que lo disfrutéis. Llega a los kioscos el 21 de julio e iré dando más noticias a medida que se acerque la fecha. Por ahora disfrutad de la primera portada", ha escrito en su Instagram Emilia Clarke, que también ha confesado en una entrevista en The Entertainment Weekly que el proyecto comenzó como una broma.

¿Suena divertido y empoderado? Sí. Y por estas razones es por las que deberías esperar con ganas su publicación, que será el 21 julio, al menos en Estados Unidos. Nosotras confiamos completamente en Emilia Clarke, por todas estas razones:

Humor (sí o sí)

No en vano la actriz tiene uno de perfiles de Instagram más desternillantes del 'star system'. Estamos seguras que nos echaremos unas risas (aunque haya dramatismo en la trama, que también). "Tiene mucha tontería, humor irónico", ha confirmado la autora.

'Woman power' y concienciación

"Siempre decimos que las madres son superheroínas y yo digo, ¿y si lo fueran? ¿Y si fueran realmente superheroínas con poderes", ha explicado la actriz en una entrevista sobre su nuevo cómic. La protagonista es Maya, una madre soltera que ha tenido una vida muy dura y que descubre sus superpoderes. Cuando ocurre esto, "se acepta a sí misma, lo que es", indica Emilia, que afirma que contiene una "sensibilidad feminista muy actual". "La principal razón por la que escribí esta obra es porque quería que las jóvenes vieran una mujer empoderada. Hay muchas en el cine pero no lo había visto en los cómics".

Sorpresa

Clarke ha avanzado poco sobre los superpoderes con los que cuenta Maya. "Hay muchas, muchas cosas que puede hacer y son bastante geniales (...). Puede hacer bastantes cosas en ciertos momentos del mes", ha indicado. Sí, al parecer ha tratado de "dar una vuelta" a todas las cosas que "a las mujeres no les gustan de sí mismas" para hacerlas sobrehumanas.

Los looks de Maya

A lo mejor no te ha pasado inadvertido que la máscara de la protagonista, en la portada, está inspirada en los pasamontañas de la banda femenina de punk rusa Pussy Riot. Sin embargo, en el interior se puede ver a una Maya superfemenia con deportivas, vestidos camiseros, corbata y trench muy, muy inspiradores.

Nuestra admiración por Daenerys... y Emilia Clarke

Nos encantan las dos y los orígenes de 'M.O.M: Mother of Madness' (no tan alejado de esa denominación de 'Madre de Dragones que lució durante sus años en 'Juego de Tronos' está confirmado, se inspiran en los orígenes de Emilia Clarke, una gran fan de cómics y películas de superhéroes, y que debido a su género, a veces se sentía excluida de ese mundo. "Mi hermano era un friki de los cómics y a mí no me dejaban entrar en las tiendas", ha recordado la autora, que también observa que "en las portadas no había muchas mujeres, y en las tiendas tampoco". ¡Es hora de cambiar eso!

La hora de los cómic

Porque nos encanta este género, pero aún más si, como indica Emilia, en la portada hay una mujer.