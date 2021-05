Eliminar la corrupción está en tu mano, ¿te lo demostramos?

WOMAN

¿Cómo eliminarías la corrupción de nuestras sociedades? En las últimas semanas, he hecho esta pregunta a muchas personas con las que he coincidido por alguna razón. Casi todas sus respuestas tenían que ver, de alguna forma, con la penalización: aumentar las multas, establecer penas de cárcel, echar a los corruptos de las instituciones...

El escritor Antonio Muñoz Molina solía decir que "no podemos confundir el castigo con la solución. Es mucho mejor prevenir que penalizar". Una frase que no solo invita a la reflexión, sino que tiene su puesta en práctica en Noruega, en la prisión de Halden, conocida como “la prisión más humana del mundo”. Las altas tasas de reincidencia que se producían entre los presos de esta cárcel de alta seguridad hicieron a las autoridades plantearse que algo estaban haciendo mal, y decidieron cambiar el sistema punitivo por un sistema educativo. Su objetivo fue, precisamente, convertir a estos presos en buenas personas para que, una vez en libertad, en lugar de reincidir, se reinsertasen en la sociedad. Para ello, pasaron de la ira y la violencia, a un trato tranquilo y pacífico donde los vigilantes fueron entrenados de forma específica durante meses. Los resultados fueron impresionantes: la tasa de reincidencia bajó un 25% en cinco años.

Para conseguirlo, la inversión en cada prisionero en Halden es muy alta: 120.000 € al año. El retorno económico y social es también muy grande: personas que se rehabilitan, que son ejemplo para otras, se reinsertan y son productivas desde todos los puntos de vista. Lo ocurrido en esta prisión demuestra el valor de la educación. Justo a lo que se refería Antonio Muñoz Molina.

La clave para eliminar la corrupción es educar niños y niñas que no toleren, bajo ningún concepto, estas prácticas. Niños que, de adultos, se conviertan en ciudadanos, empresarios, políticos incorruptibles.

Puede parecer un discurso simple, buenista, que genere dudas. Si las ha generado en ti, no dejes de ver el programa 'on line' de esta noche: 'La educación importa para eliminar la corrupción', donde expertos como la filósofa Adela Cortina, el pedagogo Franceso Tonucci, el filósofo José Carlos Ruiz, el sociólogo Antón Castromil, el psicólogo Antonio Ortuño y el ex jugador de waterpolo y medalla de oro olímpico Pedro García Aguado darán las claves para eliminar la corrupción utilizando como herramienta la educación.