‘Dos’, la película que es como una 'escape room' siniestra

Protagonizado por Marina Gatell y Pablo Derqui –que están espectaculares– y dirigido por Mar Targarona, este arriesgado filme cuenta la historia de dos desconocidos que se despiertan en una habitación cosidos por la tripa. Para salir de allí, tendrán que vencer todos sus miedos.

Paka Díaz | Woman.es

La directora Mar Targarona, autora de la impresionante ‘El Fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas, regresa a la gran pantalla con ‘Dos’, una impactante película protagonizada por Pablo Derqui y Marina Gatell, que hacen un verdadero ‘tour de force’ en ella. Este arriesgado filme cuenta la historia de dos desconocidos que se despiertan en una habitación cosidos por la tripa. Sin saber cómo han llegado ahí o por qué, tendrán que vencer sus miedos para conseguir salir de esa especie de ‘escape room’ siniestra.

Hablamos con Marina Gatell y Pablo Derqui en plena promoción de ‘Dos’. La primera pregunta es casi inevitable. ¿Sintieron tanto desconcierto al leer el guion como se siente al leer la sinopsis de la película? “Totalmente. Primero pensé, ¿a quién se le ha ocurrido escribir esto? Qué mentes tan retorcidas pueden llegar a tener los guionistas”, comenta entre risas Pablo Derqui, que confiesa que “como intérprete, te planteas si serás capaz de mantener una situación tan inverosímil durante todo el metraje”. Lo cierto es que lo consiguen y con muy buena nota.

Por su parte, Marina Gatell llegó más relajada a lo que pensaba que era una prueba de casting. “Llevaba todo el guion lleno de notas para ver qué secuencia me tocaba, pero Mar Targarona me dijo que nada de pruebas, que el papel era para mí”, explica la actriz, que asegura que “encarnar un papel así ha sido un reto muy grande, tanto a nivel técnico como por el viaje interior al que me obligaba a hacer este personaje”.

El reto estaba servido porque los dos actores se pasan la película enganchados, literalmente cosidos el uno al otro. “Nos mantenían unidos con unas argollas e imantados y cada uno de nuestros movimientos tenía que estar perfectamente coordinado, cómo nos movíamos, como ir al baño, a la cama…”, explica Derqui, un actor conocido por series como ‘Pulsaciones’ y para quien esta interpretación tenía que ser “tan coordinada como una coreografía”. “Desde el punto de vista físico, es el rodaje más difícil al que me he enfrentado, sin duda alguna”, admite Gatell.

Pero aunque esta película, que cuenta con la participación de Netflix, parece del tipo de filmes míticos del género de terror, como la franquicia ‘Saw’, ‘Cube’ o ‘La habitación de Fermat’, lo cierto es que ‘Dos’ tiene un trasfondo más profundo. Por eso, los actores admiten que les ha sorprendido el viaje emocional que les ha supuesto la película, algo que a priori era menos evidente.

“Diría que ‘Dos’ es una metáfora salvaje del binomio que determina nuestras vidas, la dualidad de la existencia. Lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, esa dualidad que genera un conflicto irresoluble pero que, al tiempo, dinamiza nuestra vida”, resume Pablo Derqui, que apunta que “aunque nos creemos uno por nuestro ego, necesitamos siempre al otro. Con la pandemia, nos han separado salvajemente, pero necesitamos la mirada del otro, por eso echamos tanto de menos el contacto”.

Mientras, para Marina Gatell “es un viaje de empoderación que viene dada, en este caso, por la conquista de la emancipación. En el sentido de que para Sara, mi personaje, para desprenderse y curarse del sentimiento innato de separación que la impulsa a hacer y soportar cualquier cosa para ser querida (vejaciones, maltratos...), descubrirá que, paradójicamente, la única manera de sobrevivir a esa ansiedad, no es fusionarse sino emanciparse. Adquirir la distancia físico-emocional necesaria para poder quererse y querer de verdad. Sobrevivir, multiplicarse…"

Por eso, para la actriz este rodaje ha supuesto también un profundo aprendizaje de vida. “Este complejo viaje del individuo es el que siento que representa de una manera muy simple y gráfica la potente imagen de dos personas unidas por el abdomen... Así lo fui descubriendo, y ojalá sea capaz de atesorarlo para siempre en mi vida”, explica y señala que la película va mucho más allá del cine de género de terror.

“Sé que es un thriller y que sigue las reglas del género y los personajes están ocupados en averiguar y resolver la situación, pero como intérprete esa es la transformación que sentí encarnando el personaje, la que me empoderaba”, comenta Gatell, para quien “Sara desesperadamente busca, como muchos hacemos, que la quieran y paga un precio muy alto por ello, aguantando otro tipo de aberraciones, con una sumisión muy grande, cuando lo que tiene que hacer es liberarse de esa necesidad”. A

Ambos actores se desnudan, tanto física como emocionalmente, a lo largo de la película. “Eso también supuso un reto, aunque menor de lo que pensaba”, cuenta Gatell que confiesa que “a los cuatro días me dije ‘seré una insconsciente' pero lo de ir en bolas es lo de menos’. Era mucho más intensa la parte emocional”.

Al final, el poso que queda de ‘Dos’ genera controversia y, para Marina Gatell, eso significa que llega. “Creo que es una experiencia que no solamente durará el rato que dura la película, sino mucho más. Con las entrevistas y las reacciones del públicos nos hemos dado cuenta que genera mucho debate, muchas conversaciones. Es una ‘movie experience’ total”, explica.

Para Pablo Derqui, mientras a “los amantes de género les puede satisfacer y sorprender, a los que no lo sean, bueno, igual puede suponerles un mal trago pero creo que también puede ser muy divertido, si se me permite la expresión, tener la oportunidad de pasar un rato muy intenso. El cine está hecho para conmover y para remover y está película hace ambas cosas”. ¿Te atreves a verla?