Dónde ver 'Élite' la temporada 4 para no perderte nada de tu serie favorita

Por fin ha llegado el momento de saber qué ocurre nuevo en 'Las encinas', el colegio más famoso de Netflix. Te contamos todo sobre la esperada cuarta temporada de la serie 'Élite'.

Julia García

Fue hace más de un año cuando 'Élite' cerró su tercera temporada y por fin ha llegado el momento que todos los fans que esta serie tiene en todo el mundo estaban esperando. Seguro que a más de uno le sonó la alarma del móvil porque desde las 9 de la mañana hora española del día 18 de junio pueden disfrutarse de los nuevos episodios que recogen el día a día de Las encinas, un prestigioso colegio en el que hay espacio para romances, mentiras, enfrentamientos, robos y hasta crímenes.

Y como sabemos que muchos estáis ya preparados para una sesión de maratón este fin de semana y son muchos los interrogantes que os pueden surgir al respecto de esta cuarta entrega, hemos tratado de resolver todas a continuación para que simplemente tengas que preocuparte por preparar el bol de palomitas y la manta -o mejor dicho, el helado y el ventilador teniendo en cuenta la época del año en la que estamos-.

¿Dónde puede verse la temporada 4?

En Netflix. Al igual que las otras tres partes, la famosa plataforma de contenidos es la única que tiene los derechos de esta serie.

¿Cuántos capítulos son?

Un total de 8 de unos 40-46 minutos cada uno. Eso sí, si es que no los has visto aún, recuerda que están también disponibles lo que han llamado "Historias cortas" que son una serie de cortos tipo spin off sobre algunos de los personajes de 'Élite' como Carla y Samu que han sido creados expresamente para toda esa legión de seguidores que pedían ahondar más en determinadas historias de amor.

¿Qué actores del elenco principal no estarán?

Ester Expósito, Danna Paola, Álvaro Rico, Mina El Hammani y Jorge López se despiden de esta ficción después de tres temporadas, aunque sí que continuarán Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Rebeka (Claudia Salas), Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso) y Cayetana (Georgina Amorós).

¿Qué nuevos actores se incorporan?

Hay muchas salidas notables, si, pero a cambio llegan nuevos rostros como los de Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch, Manu Ríos, Andrés Velencoso y Diego Martín dispuestos a conquistarnos.

¿Qué ocurrirá?

"De nuevo un enfrentamiento de bandos, ahora entre el viejo mundo (los alumnos y las normas de siempre) y el nuevo (la nueva dirección y los nuevos compañeros, entre los que también está Pol Granch). Un choque que acabará explotando y provocando una tragedia, con una víctima y un responsable cuya identidad deberán descubrir", reza la sinopsis de la cuarta temporada. La emoción, como ves, está servida.