El documental sobre Britney Spears que querrás ver para entender mejor todo el movimiento #FreeBritney

Verá la luz el próximo 5 de febrero.

Desde hace once años, Britney Spears no puede tomar ninguna decisión sobre su trabajo ni tener acceso a todo el dinero que ha generado durante su carrera profesional.

Sus problemas de salud mental llevaron a su padre a tomar las riendas en todo lo relacionado de la artista en el 2008 y esto provocó que los seguidores de la cantante iniciaran un movimiento bajo el hashtag #FreeBritney que a día de hoy ha generado mucha controversia.

Esta pérdida de libertad de la intérprete del 'Baby one more time' ha llevado a The New York Times a querer contar su historia en un documental que verá la luz muy pronto. El 5 de febrero está previsto el estreno en FX y en Hulu de un film llamado 'Framing Britney Spears' en el que se trata de analizar lo mal que ha sido tratada la estrella del pop no solo por su familia sino también por la industria de la música y los medios de comunicación norteamericanos.

Her phenomenal rise to superstardom. A downfall that shocked the world. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/BZBkec7mMt — FX Documentaries (@FXDocs) January 21, 2021

Profesionales que trabajaron con Britney Spears en su lanzamiento al estrellato han querido contar todo lo que saben en este proyecto en el que también han participado personas muy cercanas al entorno de la artista aunque no su familia.

Un documental de obligado visionado para comprender un poco más todo lo que ha pasado con la que otrora presumiera del título de 'Princesa del pop', del que de momento no sabemos cuando tendremos la oportunidad de ver en España en alguna plataforma de contenidos.