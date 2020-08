La monumental bronca entre dos actrices de 'Embrujadas' que ha sacado a la luz de todo (hasta lo que cobraban)

¿Te acuerdas de aquellas encantadoras hermanas con poderes que no dudaban en ayudarse unas a otras? Todo ficción.

C. H. | Woman.es

¿Recuerdas a las hermanas Halliwell, aquellas brujas encantadoras de la serie 'Embrujadas' que, pese a ser muy distintas entre sí, se profesaban un cariño infinito? Seguramente sí, teniendo en cuenta que su despedida de la pequeña pantalla, allá por 2006, no impidió que la ficción se convirtiera, mucho tiempo después, en una de las más vistas de las plataformas de vídeo bajo demanda. Pues bien, la realidad amenaza con tambalear aquellos recuerdos de lazos fraternales idílicos entre las actrices.

Se ha escrito mucho del carácter difícil de Shannen Doherty (la mítica Brenda de 'Sensación de vivir', que aquí encarnaba a Prue, la mayor de las hermanas), a quien llamaban 'el terror del plató', así como de sus desavenencias con otra de las actrices, Alyssa Milano (Phoebe en la ficción). Pues ahora es esta última la que ha mantenido una confrontación de magnitudes estratosféricas en las redes con otra de las partícipes de la serie, Rose McGowan (Paige), en la que han saltado por los aires trapos sucios y ha culminado con Alyssa bloqueando a Rose en Twitter y a ambas convertidas en 'trending topic'.

Todo ha comenzado cuando Rose McGowan ha criticado en Twitter al Partido Demócrata que aspira a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, poniendo en duda que la organización defienda los valores que asegura y que actúe para preservarlos.

"¿Qué han hecho los demócratas para solucionar algo? ¿Ayudar a los pobres? No. ¿Ayudar a la gente negra? No. ¿Parar la brutalidad policial? No. ¿Ayudar a las madres solteras? No. ¿Ayudar a los niños? No. No habéis logrado nada. NADA. ¿Por qué la gente vota a Trump? Porque sois unos hijos de p*ta", comienza la actriz, que después, al ser increpada por algunos usuarios, deja frases como "no soy una estúpida feminista" y reenvía tuits que aseguran que "Joe Biden es un violador".

Poco más ha hecho falta para que salte la chispa y que su excompañera, clara defensora del partido de Joe Biden, saltara a las redes para contestar con una larguísima lista de cosas que los demócratas habían hecho en el último siglo para "hacer del mundo un lugar mejor".

A thread of all the things the Democratic Party has done to make the world a better place.



Let’s start here: 1920

19TH AMENDMENT: WOMEN'S SUFFRAGE

Under the leadership of Democratic President Woodrow Wilson, the U.S. Constitution was amended to grant women the right to vote. pic.twitter.com/EK60QJm2ia — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 21, 2020

La respuesta no ha gustado nada a Rose, que se ha dedicado a acusar a Alyssa de su papel en el #Metoo.

"1. Tú robaste el #MeToo (una brillante herramienta de comunicación, no un movimiento) a Tarana [se refiere a Tarana Burke]. Tú te apropiaste de mi movimiento, Cultural Reset, por fama, celosa de mí por delatar a mi violador (Harvey Weinstein)", indica. (Recordamos que Rose fue una las primeras personas que acusó al productor de abusos y se identificó como una de sus víctimas; por su parte, Alyssa fue una de las grandes promotoras del movimiento #Metoo).

1) You stole #metoo (a brilliant communication tool, not a movement) from Tarana. You co-opted my movement, the Cultural Reset, for fame, jealous of me for outing my rapist. You made 250k per week on Charmed. (Con’t) pic.twitter.com/d9HmnJEYXM — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 22, 2020

Pero los reproches se remontan, incluso, a los tiempos de 'Embrujadas', en los cuales Rose revela que Alyssa cobraba 250.000 dólares a la semana (cuando ella, no). "Te pusiste delante de la plantilla gritando: "¡No me pagan lo suficiente para hacer hacer esta mierda! Y un comportamiento espantoso a diario. Lloraba cada vez que te renovaban porque hiciste ese plató un lugar tóxico. Ahora, aléjate de mí, maldito fraude".

Mientras, la actriz Patricia Arquette también se ha unido a la conversación defendiendo posturas similares a las de Alyssa. La respuesta de Rose ha sido contundente. "Ve a usar otro vestido negro a una entrega de premios, ve a dar otro discurso vacío en una cámara de resonancia de compañeros liberales adinerados de Hollywood".

Está claro que ha habido para todas.