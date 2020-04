Varios escritores se graban durante el confinamiento leyendo pasajes de sus obras.

Carlos A. Mendía | Woman.es

De forma inesperada seis personajes irrumpen en los ensayos de una obra de teatro. Buscan desesperados un autor que cuente su historia, que de voz a sus vidas. Así comienza 'Seis personajes en busca de autor', la obra más famosa de Luigi Pirandello. Un clásico del género que la cuarentena nos permite reinterpretar con ciertos cambios. Hoy son los escritores los que buscan desesperados a los lectores para que den vida a sus creaciones. El escenario: las redes sociales donde leen fragmentos de su obra. Ellos son nuestros Seis autores en busca de lector.

Bernardo Atxaga

Premio Nacional de las Letras Españolas, el escritor vasco lee un fragmento de su última obra: 'Casas y tumbas'. Una novela vertebrada en la amistad y el amor a la naturaleza. ¿Qué más se puede pedir para este tiempo de soledad y encierro?

Mariló Montero

La periodista y escritora comparte un fragmento de La maestra, obra que ha creado junto a Carmen Gurruchaga, donde se narra la apasionante historia de la pedagoga y humanista María de Maeztu. Entre sus páginas también transitan otras mujeres impresionantes como Victoria Kent, Maruja Mallo o María Zambrano. Todo un lujo.

Javier Sebastián

“Ser uno de los hombres más altos del mundo no me impide ver las cosas de cerca…”. Así da comienzo 'El escapista', la última obra de Javier Sebastián. "Una novela sobre lo que no somos ni querríamos ser nunca. Tierna, terrible y a veces divertidísima. Sigo a Javier Sebastián desde su primera novela, uno de mis escritores favoritos", dice Manuel Vilas. ¿Qué mejor recomendación?

Carme Chaparro

Con solo dos minutos de lectura Carme Chaparro nos engancha: “De los asesinos se aprende que, a trozos, todo se transporta mejor. No solo un cadáver, también el miedo…”. Así da comienzo 'La química del odio', la segunda entrega de la serie protagonizada por la inspectora jefe Ana Arén. La primera, 'No soy un monstruo', además de ganar el Premio Primavera 2017 y ser traducida a varios idiomas, logró más de 250.000 lectores. Esta segunda, va ya por los 160.000.

Jordi Solé

La nueva revelación del thriller en castellano nos lee el comienzo de 'El tigre y la duquesa'. Una novela urbana, adictiva y trepidante con una mujer como protagonista. Las horas pasarán sin darnos cuenta.

Astrid Gil-Casares



Un debut literario prometedor y escandaloso. La exesposa de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y uno de los hombres más ricos del mundo, dice que su libro guarda similitudes con la realidad de su vida. 'Nadie me contó' podría ser la historia de un sueño cumplido, pero en realidad es la de un sueño truncado. El destino le depara a Gaelle conocer al hombre de su vida: inteligente, atractivo, carismático, seductor, poderoso y rico. Tan perfecto que no parece real. Porque no lo es. Así suena en sus palabras.