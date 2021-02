Desirée de Fez: «Muchas se sienten identificadas con mis miedos relacionados con la maternidad y con el volver solas a casa de noche»

En su libro “Reina del grito”, la experta en cine de terror Desirée de Fez desgrana todos sus miedos y recomienda las películas que le han ayudado a convivir con ellos.

Isabel Loscertales

Desirée de Fez se conoce el Festival de Sitges como la palma de su mano y debe saberse los diálogos de “El exorcista” de memoria. Y eso que se declara una miedosa patológica. De ahí nace su libro “Reina del grito. Un viaje por los miedos femeninos” (Blackie Books), en el que la periodista y crítica de cine catalana conecta sus miedos más íntimos con algunas de sus películas de terror favoritas. Un ejercicio de análisis honesto, loable y revelador que nos ha ayudado a muchas mujeres (y seguro que a algún que otro hombre) a reflexionar sobre nuestros propios miedos.

¿A qué tienes miedo?

Soy miedosa de una forma casi patológica, así que tengo miedo a un montón de cosas. En el libro hay diecinueve capítulos y cada uno gira en torno a un miedo distinto, ¡así que imagina! Sí puedo decirte los que se han acentuado últimamente, que son el miedo a fracasar como madre, el miedo a la pérdida (en muchos sentidos) y el miedo a contagiarle mis temores a mis hijos.

Tus miedos los compartimos muchas mujeres, ahora que habrás tenido muchos inputs por tu libro, ¿cuáles señalarías como los más representativos?

Ha habido muchas personas, tanto mujeres como hombres, que me han dicho que se han sentido identificadas con lo que explico en el libro, y han sido muchas las que me han compartido sus miedos. Me han hablado prácticamente de todos los miedos que aparecen en el libro, pero es verdad que muchas mujeres han hecho hincapié en los miedos relacionados con la maternidad y con la incapacidad de sentirse comprendidas y valoradas en sus entornos profesionales. Otro miedo que tenemos muy presente es el de volver solas a casa de noche.

¿De qué manera las películas de terror te han ayudado a superar esos miedos?

Me han servido mucho, me han dado herramientas para convivir con ellos. Cuando ves tus miedos reflejados en la pantalla (lo que no quiere decir que la historia que explique la película sea exactamente igual que la tuya) tienes la posibilidad de observarlos con distancia, analizarlos, comprenderlos un poco mejor e incluso, en ocasiones, asumirlos.

Citas muchísimas películas referentes del género, dinos una que sea especialmente recomendable para reflexionar sobre los miedos femeninos.

Para mí es fundamental, por ejemplo, “Babadook” (2014), de Jennifer Kent. Habla de una forma muy valiente, lúcida y contundente del miedo de una mujer a la pérdida. A la pérdida en su sentido más amplio: de la paciencia, de los lazos que la unen a su hijo, de los momentos para sí misma (cuando todo se divide entre el trabajo y la maternidad), de la cordura…

¿Qué ofrecen las directoras de cine de terror que no lo haga un director?

No es que las directoras ofrezcan algo concreto que no ofrezcan los directores, pero en el libro quería poner el foco sobre una nueva generación de directoras de terror que, más allá de ciertos temas comunes en sus películas, comparten la franqueza con la que abordan (muchas veces desde una perspectiva muy personal) temas exclusivamente femeninos y su manera de explicar lo extremadamente conscientes que somos de nuestra vulnerabilidad. Y, por paradójico que resulte, la fuerza que nos dar ser tan conscientes de eso.

¿Qué mujeres escritoras y qué mujeres directoras de cine admiras?

Admiro a tantas que no sé por dónde empezar. Cada día te diría una lista distinta. Hoy, sin darle muchas vueltas, de directoras te diría Jennifer Kent, Karyn Kusama, Kathryn Bigelow, Claire Denis, Lucile Hadzihalilovic, Anna Biller, Rose Glass, Amy Seimetz, Sofia Coppola, Lynne Ramsay, Greta Gerwig, Miranda July… Y escritoras, entre muchísimas otras, Mariana Enríquez, Sara Mesa, Selva Almada, Laura Fernández, Valeria Luiselli, Samanta Schweblin, Esther García Llovet, Elisa Victoria… ¡Tantas!