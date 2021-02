Desde burros y estanterías para tener todo ordenado, a cojines para dar un toque 'chic' al salón.

Clara Hernández

¿Sabías que se puede equipar una casa y dar un giro considerable a su aspecto sin gastar mucho dinero, recurriendo a pequeños artículos, funcionales y decorativos a la vez? Eso es lo que nos recordaba hace un tiempo Ikea mediante un tutorial en el que nos explicaba, entre otras cosas, lo mucho que pueden contribuir una simple funda nórdica, unas sábanas o unos cojines a cambiar el look de un dormitorio. O cómo ciertos elementos de decoración como fotos, cestas o cajas podrían lograr un espacio más acogedor, limpio y darle otro aire un salón.

Pues bien, ahora que la época de rebajas prácticamente ha terminado y son escasas las tiendas de muebles y decoración que aún ofrecen ofertas, hemos encontrado en el outlet de Ikea, así como en su sección de productos rebajados, muchos de esos artículos que te permitirán renovarel salón y el dormitorio, y tenerlos, además, mucho más ordenados. Y todo con productos con descuento, algunos de hasta el 50%, y en algunos casos, con precios inferiores a los 10 euros. Atención, porque se trata de precios con una vigencia limitada, aunque la mayoría de los actuales estarán vigentes hasta finales de agosto de 2021, asegura la marca, y hasta que se agoten las existencias.

Entre nuestros favoritos figuran cojines de la colección amante del mar Musselblomma diseñada por Inma Bermúdez, que utilizó plásticos reciclados que habían sido recogidos por pescadores del mar Mediterráneo para confeccionarlos y que te pueden ayudar a conseguir un cambio de estilo fácil y económico en el salón; burros para tener bien ordenada la ropa y el calzado que más te pones en tu cuarto y dar a este un aire chic, taburetes altos para hacerte a la idea que estás en un bar ahora que pasamos tantas horas en casa, cortinas y lámparas de pie y de mesa para iluminar cualquier espacio. Sin olvidarnos de los pequeños complementos de decoración como marcos de fotos y cuadros que pueden personalizar el recibidor de una casa pequeña sin desperdiciar metros disponibles, ni de las cestas que constituyen geniales soluciones de almacenaje (no olvides que el no tener las cosas por medio mejora la percepción del espacio) y que también son decorativas e, incluso, se pueden plegar una vez que no las utilices.

¿Qué habitación quieres renovar o conseguir que parezca más despejada? Mira nuestra selección con los accesorios más bonitos de Ikea, con mejor precio y con más posibilidades. Y combínalos como quieras.