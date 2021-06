"Las Cryptopelas", la primera colección de NFTs

Woman.es

En los últimos años, el valor de lo puramente tangible está decreciendo. Estamos dejando a un lado todo lo que podemos tocar y ver (oro, sellos, obras de arte) mientras que le conferimos más valor a los bienes intangibles, que podemos ver peor no tocar. Es por ello, por lo que IWC Schaffhausen junto con el creador apasionado Miguel Caravaca, han creado la colección 'Big Pilot', que gira alrededor de los NFTs. Y, ¿qué son los NFTs? Pues el propio Miguel Caravaca nos lo aclara: “Los NFTs, son los activos digitales que están transformando el coleccionismo de arte y bienes digitales, la versión digital de los sellos, el arte o cualquier otro producto tangible o intangible al que una serie de usuarios acaban confiriendo un valor". De esta forma, su obra es única ya que los NFTs no se pueden intercambiar entre sí, no hay dos NFT iguales.

A partir de 'Big Pilot', IWC Schaffhausen lanzó una campaña digital mundial que presenta las historias de creadores apasionados y emprendedores. En este proyecto global participaron Miguel Carvaca junto a Fernando Ojeda y Enrique Solís. De esta forma, IWC presenta el reloj Big Pilot a través de los ojos de estos creadores españoles.

¿Dónde y cuándo puedes ver la exposición?

Cuándo: del 29 de Junio al 28 de Julio.

Dónde: la boutique IWC Schaffhausen en calle Ortega y Gasset 15 (Madrid).