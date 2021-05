'Friends: The Reunion' tuvo grandes momentos, pero faltó este. ¿Crees que Ed Sheeran supera a Ross con sus meneos?

Clara Hernández

El esperadísimo especial 'Friends: The reunion' se estrenó el 27 de mayo en HBO dejando audiencias abrumadoras (en Estados Unidos obtuvo cifras equiparables a las del lanzamiento de 'Wonder Woman 1984', el que había sido hasta ahora el mejor estreno de la plataforma). También, mucha emoción (varios usuarios aseguraron que no habían podido evitar las lágrimas al reencontrarse con los amigos más famosos de la televisión), así como declaraciones e imágenes muy comentadas.

Entre estas últimas figura, por ejemplo, la revelación de Jennifer Aniston (Rachel en la ficción) y David Schwimmer (Ross) de que habían estado enamorados en los inicios de la serie, en la primera temporada (¡esto nos dejo temblando!). También aseguraron, sin embargo, que nunca había ocurrido nada entre ellos detrás de las cámaras.

Otro de los momentos más hilarantes y que más gustaron fueron los del desfile de moda con los looks más icónicos de la ficción, y en el que participaron desde Cindy Crawoford o Cara Delevingne (que se atrevió con un disfraz que había aparecido en la ficción de armadillo navideño) a Justin Bieber, que salió disfrazado de Sputnik, como vimos a David Schwimmer en un episodio (de hecho, el actor contó que había conocido a su ídolo, Sean Penn, con esta pinta). Por cierto, la moda española también estuvo representada gracias a Lady Gaga, que interpretó junto a Lisa Kudrow (Phoebe) el tema 'Smelly cat'. La cantante lució unos vaqueros estampados que pertenecen a la colección cápsula de Christian Lacroix para Desigual.

Sin embargo, aunque la valoración general fue muy positiva, también echamos de menos algunos detalles. Por ejemplo, el baile de Nochevieja que compartieron Courteney Cox y David Schwimmer en la pantalla en 1999, y que, si eres fan de la serie, seguro que recuerdas. Pues bien, todo tiene remedio: Courteney ha decidido recrear la 'córeo' y compartirla en su perfil de Instagram, aunque en esta ocasión es el cantante Ed Sheeran y no David Schwimmer quien la acompaña.

"Solo unos pasos de baile con un amigo", ha escrito Courteney, junto al hashtag #ReRoutine y mientras la pareja baila al aire libre, al atardecer, demostrando que recuerdan y conocen a la perfección los pasos. Por cierto, Ed Sheeran sorprende con su gracia y destreza bailarinas.

"Por supuesto, mejor que Ross", ha bromeado Ed Sheeran, que también ha publicado el vídeo en su perfil.

Courteney Cox ha invitado a sus seguidores a ensayar y grabarse haciendo el mismo baile bajo el hashtag #FriendsRoutine, por si te apetece bailar e intentar superar el 'accidentado' final de sus imágenes.

