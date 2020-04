Una de las mejores cosas de este miércoles fue el concierto de Amaia (palabra de Twitter)

La cantante regaló a sus seguidores un concierto en directo que dejó boquiabiertas a las redes y se convirtió en 'trending topic'.

Clara Hernández | Woman.es

La crisis del coronavirus ha llenado nuestros días de nuevas rutinas, necesidades, videollamadas y planes de ocio nuevos: desde certámenes de cine online a librerías gratuitas o festivales musicales virtuales, muchos de ellos marcados por una 'solidaridad artística' que ha hecho, por ejemplo, que Maruja Torres o Blas Ruiz Grau compartan novelas gratis, que la cineasta Isabel Coixet proyecte su corto 'No es tan fría Siberia' en abierto o, ahora, que Amaia, —extriunfita, exrepresentante española en el Festival de Eurovisión y musa de una amplia parroquia de seguidore— haya regalado el que seguramente ha sido, a la vez, su concierto más íntimo y multitudinario hasta la fecha(sin público físico pero seguido por miles de seguidores conectados). Y que, al poco de empezar, este jueves, se convirtió en un éxito rotundo, erigida en trending topic y con cientos de opiniones que aseguraban que aquel había sido uno de los mejores conciertos del año.

¿Te lo perdiste? Has de saber que, desgraciadamente, no estará disponible en las redes de Amaia más allá de 24 horas (es decir, hasta las 20.10 horas de este jueves, ya que empezó justo diez minutos después del aplauso a los sanitarios para que se pudiera aplaudir antes). "No he podido guardar el directo porque justo se me ha quedado bloqueado :( pero muchas gracias a todo el mundo. Os quiero", explicaba poco después, provocando comentarios de desaliento digitales.

Sin embargo, tenemos una alternativa. Muchos usuarios sí grabaron fragmentos de este directo acústico, en el que Amaia cantó solo acompañada por su guitarra, y donde lució un bonito verde esmeralda con 'cut outs', diadema sobre su melena y maquillaje en tonos cobrizos.

Ahora, esos momentos del directo se pueden disfrutar en sus publicaciones, por separado, o juntos, porque también alguien se ha encargao de subirlo en su totalidad y ya se se puede disfrutar en bucle.

Ya han subido el directo de Amaia a Youtube para poderlo disfrutar en bucle ♥️ #AmaiaEnCasahttps://t.co/C9WfEuLIUN — Baskonista #PNPN #FrenarLaCurva ⚡️💐🎹 (@Baskonista84) April 1, 2020

Pero también puedes ver algunos de los momentos más emocionantes que han sido recogidos por otros usuarios, para que puedas disfrutar de esta experiencia que, según muchos de ellos, ha sido "lo mejor de la cuarentena" y les ha alegrado "el corazón".

Amaia interpreta 'Todos estos años'. ¡Mágico!

¿Puede ser más mágica Amaia? Así suena "Todos estos años" en su directo de Instagram pic.twitter.com/Mpy02wuicZ — Juan Ceñal (@ordago13) April 1, 2020

Amaia Romero interpreta una versión es español de 'The end of the world' ('El final del mundo') y casi se nos cae una lagrimita.

amaia cantando el final del mundo 🥺💔 pic.twitter.com/cKjamwjjfJ — amanda 🎈 (@osdigoadioss) April 1, 2020

Otra canción "ideal" para el momento: 'We'll meet again' o 'Nos volveremos a encontrar'. Se incluye solo un fragment.

Mira también 'Un nuevo lugar', una canción que viene bien y da esperanza "ahora que estamos todos encerrados y eso", explicó la artista.

Por supuesto esta seleccion incluye el final, en el que Amaia da las gracias a los sanitarios: "Lo quería decir porque además mi madre que está en este proyecto es enfermera", indicó.

Y, una vez más, Amaia nos volvió a enamorar.