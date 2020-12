Aquí puedes comprobar si tu número del sorteo de la Lotería de Navidad 2020 ha sido premiado

¿Cuánto puedes ganar por cada décimo jugado? ¿Y qué porcentaje estaría destinado a Hacienda?

¡Ya está aquí! Este martes, 22 de diciembre, se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, el que seguramente es uno de los eventos más esperados del año. ¿Y dónde puedes comprobar si tu décimo ha resultado premiado? En el caso de que no lo estés siguiendo en directo, la página oficial de la lotería ofrece la posibilidad de comprobar al momento si has sido agraciado o no con algún premio a través de su propio comprobador de premios de la Lotería de Navidad, introduciendo el número y la cantidad jugada.

Además, la lotería ha creado una App y un widget gratuito con el que comprobar al instante y directamente desde el ordenador, móvil o blog si nuestros décimos han sido premiados tan pronto sean cantados. Puedes descargártelos aquí.

Este año, además, como novedad, la organización ha habilitado un canal de Telegram para enviarte los premios según vaya avanzando el sorteo. Te puedes suscribir gratis en este enlace.

Por último, y deseándote muchísima suerte, te adelantamos qué puedes ganar si has comprado un décimo: desde los 400.000 euros si tu número coincide con el del primer premio ('El Gordo'), a los 20 euros del reintegro (si la última cifra de tu número es igual a la terminación de 'El Gordo'). Pero también hay otros premios intermedios. Echa un vistazo:

- Primer premio o 'El Gordo': 400.000 euros por décimo jugado.

- Aproximación al primer premio: 2.000 euros por décimo jugado.

- Segundo premio: 125.000 euros por décimo jugado.

- Aproximación segundo premio: 1.250 euros por décimo jugado.

- Tercer premio: 50.000 euros por décimo jugado.

- Aproximación tercer premio: 960 euros por décimo jugado.

- Cuarto premio: 20.000 euros por décimo jugado.

- Quinto premio: 6.000 euros por décimo jugado.

- Dos últimas cifras del primer premio:120 euros por décimo jugado.

- Dos últimas cifras del segundo o tercer premio: 100 euros por décimo jugado.

- Pedrea: 100 euros por décimo jugado.

- Centenas y decenas de primer, segundo, tercer y cuarto premio (tres primeras cifras): 100 euros por décimo jugado.

- Última cifra del primer premio (reintegro): 20 euros por décimo jugado.

Y si me toca uno de estos premios, ¿cuánto debería pagar a Hacienda?

Para empezar, solo tributan los premios superiores a 40.000 euros. A partir de entonces, deberíamos tributar un 20%, quedando exentos los primeros 40.000 euros.

Así, si nos toca un primer premio, de 400.000 euros, nos quedarían 320.000 euros; un segundo premio, dotado con 125.000 euros, tras realizar la deducción requerida, se quedaría en 108.000 euros. El tercer premio, dotado con 50.000 euros, en 48.000 euros.

¡Que la suerte te acompañe!