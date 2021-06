¿El humor es cosa de hombres? 11 cómicas por las que pagaríamos para verlas en La Chocita del Loro

Las declaraciones de la directora y el gerente de La Chocita del Loro de Madrid, que cuestionaban la calidad del humor hecho por mujeres, nos han hecho recordar algunos de los nombres de aquellas que representan el mejor humor 'made in Spain'. ¡Viva la comedia!

Clara Hernández

"Mucho del humor que hacen las mujeres es victimista o muy feminista", aseguraba el pasado viernes la directora de la popular sala madrileña La chocita del loro de Madrid, Laura Sánchez Vegas, en una entrevista en la cadena SER para explicar por qué la programación del local que dirigía contaba con muchos más nombres masculinos que femeninos (por supuesto, su respuesta provocaba de inmediato reacciones en contra, como la del humorista Jaime Caravaca, que ha decidido dejar de actuar en dicha sala).

Poco después, unas nuevas declaraciones de Francisco Carretero, gerente de la misma sala, que mostraba su apoyo a las palabras de su directora y afirmaba que "el nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro" levantaba más ampollas y provocaba una auténtica tormenta de reproches en las redes, que finalmente obligaba a rectificar a los responsables con un comunicado de sus redes, pidiendo disculpas.

"La Chocita del Loro pide disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas por las declaraciones desafortunadas de nuestra directora, en ningún momento hemos querido ofender y sentimos lo sucedido", indicaba el texto, antes de prometer que seguirían trabajando como "estos últimos 25 años para hacer reír a todo el público con nuestros espectáculos".

Por si no ha quedado claro, hemos querido recopilar el nombre de 11 mujeres (aunque hay muchísimas más) por las que pagaríamos para ver en dicho local de Madrid (o en otros muchos).

Carolina Iglesias: Conocida también como 'Percebes y Grelos', como firma en su perfil de Instagram, esta humorista, guionista y youtuber gallega nos hizo troncharnos en You: no te pierdas nada (el programa radiofónico de LOS40), en 'Zapeando' y, sobre todo, el podcast 'Estirando el chicle', uno de los de corte independiente más escuchados en España que saca punta a la cirugía estética, locuras por amor, el 'socarrat del porno', ser madre, etc. Te partes.

Eva Hache: Actriz, presentadora, comediante, locutora... y, sobre todo, célebre por sus monólogos brillantes en 'El club de la comedia' (programa que también condujo) y sus apariciones desternillantes en 'Manel Fuentes. La noche... con Fuentes y cia' (Telecinco), donde muchos la conocimos allá por 2004. Su éxito fue tal que pronto tuvo su propio programa ('Noche Hache'). Desde entonces, ha seguido participando en decenas de espacios televisivos, ha presentado una edición de los Premios Goya, ha hecho teatro y actualmente dirige la película 'Idiotizadas', basada en el cómic 'Moderna de pueblo', que se estrenará en 2021. Es versátil, rápida y... ¡una estrella!

Silvia Abril: Otro de esos rostros que son capaces de elevar una gala, por muy difícil que sea. Hasta en la presentación de los Goya, una de las galas más difíciles y expuesta a las críticas de todo el mundo, ha sabido salvar los muebles (sí, ya sabemos en aquella ocasión junto a su marido, el también humorista Andreu Buenafuente). Sin embargo, ha demostrado en innumerables ocasiones que ella sola puede realizar imitaciones inigualables, enamorar a la audiencia con sus papel de Violeta en la serie de comedia 'La que se avecina' o dejarnos pasmadas con sus actuaciones en 'talent shows'.

Susi Caramelo: versátil como las anteriores (es presentadora, reportera, humorista...), la hemos visto en 'Cero en Historia', junto a Thais Villas en 'Las que faltaban', o en 'Caramelo', de Movistar+, así como en la película 'Poliamor para principiantes', donde comparte elenco con María Pedraza. Aunque lleva años recorriendo escenarios y buscando huecos, su nombre, sinónimo de buenrollismo y de un humor desvergonzado, se ha colado en nuestros corazones y viralizado en 2021, principalmente.

Cristina Castaño: Durante siete temporadas, encarnó a nuestra querida Judith Becker de 'La que se avecina', aunque fue en el popular programa de monólogos 'El club de la comedia', donde actuó entre 2011 y 2015, donde hizo brillar su vis cómica por sí sola, en el escenario. Sus trabajos no siempre se suscriben al humor (como ejemplo, la serie 'Toy Boy', uno de sus últimos trabajos, sin ir más lejos) pero cuando hace falta sacarlo, es una de las mejores.

Miren Ibarguren: La gran mayoría de sus papeles en la ficción han estado vinculados a la comedia, porque la borda (desde 'Escenas de matrimonio', a 'Aída' -trabajo por el que fue nominada al Premio Iris por mejor actriz-, 'Anclados' o 'La que se avecina'). Es uno de los rostros femeninos más poderosos del humor 'made in Spain'. Y nos encantaría verla brillando en un monólogo. ¡De diez!

Esty Quesada ('Soy una pringada'): La comicidad irreverente de esta youtuber nacida en Baracaldo, que asegura haber nacido en "una familia desestructurada" y haber padecido 'bullying' (y que dejó mudo al auditorio de los Premios Feroz 2021 con algún chiste incómodo), no es para todos los paladares: su irreverencia está a la orden del día, pero también una ternura fronteriza mientras navega por el filo de lo políticamente incorrecto y trata temas relacionados con el mundo LGBT, el maquillaje, la televisión, internet y sus experiencias, desde una óptica tremendista.

Ingrid García-Johnson: Su carrera interpretativa no siempre ha estado ligada a la comedia, pero desde su paso por el programa (desternillante) de 'La Resistencia' de David Broncano, al que ha acudido en más de una ocasión y ha ofrecido algunas de las entrevistas míticas del espacio, por surrealistas y divertidas (confesó, por ejemplo, con naturalidad que en una visita a 'El Hormiguero' estaba completamente borracha) la ha convertido en musa del humor. Su presentación de los Premios Feroz, con pullas inesperadas, no hizo más que ratificar ese papel.

Ana Morgade: Es una trabajadora de fondo. Su humor se dio a conocer en el late show de Buenafuente (La Sexta), donde permaneció entre 2009 y 2011, para luego pasar a 'Zapeando', 'El Hormiguero', participar como concursante de 'Tu cara me suena' (Antena 3) o el programa de radio 'Yu, no te pierdas nada'. Rápida y divertida, siempre hace un buen papel.

Thais Villas: Su participación en el espacio 'El Intermedio' de El Gran Wyoming (La Sexta), donde realiza entrevistas hilarantes a políticos y es reportera callejera, lista y dicharachera, mientras escudriña entre las diferencias entre barrios pobres y barrios ricos (y se gana a todos), acompaña a grupos de jubilados a Benidorm en la desescalada para aprender de sus perreos o se introduce en el mundo de los tiktokers, son siempre una de las secciones más esperadas. Brillante.

Toni Acosta: Otra actriz polivalente, que bien hace reír desde series y comedias infalibles ('Con el culo al aire', 'Gym Tony', 'Señoras del (h)AMPA' -papel por el que ha conseguido un Premio Fotograma de Plata y estuvo nominada a un Premio Feroz-, 'Poliamor para pricipiantes'...), o con sus monólogos, que también hemos visto en 'El Club de la Comedia'. Y que pondría a sus pies al público de La chocita del Loro.