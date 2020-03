Esta vez no han sido 'Los Simpson' sino la actriz Adèle Haenel la que vaticinó la llegada de la epidemia.

Fátima García | Woman.es

"Lo veremos en diez años, ¡veremos quién está loco!". Por poco tiempo se equivocó Madeleine, el personaje interpretado por la actriz francesa Adèle Haenel, en augurar la expansión por todo el mundo del por todos conocidos como coronavirus.

Hace unos días también hablábamos de la actriz al protagonizar una espantada durante la pasada gala de los Premios César cuando Roman Polanski recibió el premio a mejor director. Y vuelve a la más candente actualidad por su presencia en una escena de 'Les Combattants' (ganadora de tres César, incluyendo el de mejor actriz para ella misma) en la que pronunciaba literalmente la palabra 'coronavirus'. Si bien es cierto que no se trata de un diálogo predictivo puesto que el término 'coronavirus' ya aparecía en el vocabulario médico desde hace años, sí fue la primera vez que el gran público pudo escucharlo.

Qui aurait pu prédire le #CoronavirusFrance ? Dans Les Combattants (2014), il était question d’épidémie &... de Coronavirus. Adèle Haenel s’y préparait à la fin du monde. Un scénario de fiction imaginé par Thomas Cailley & Claude Le Pape. Savoureux à revoir aujourd’hui #COVIDー19 pic.twitter.com/q0EteapBIv — Brigitte Baronnet (@BBaronnet) March 7, 2020

En la cinta, Adèle interpreta a una joven rebelde e impulsiva convencida de la proximidad del fin del mundo y que solo tiene una idea en mente: sobrevivir. Para ello, se autoimpone un entrenamiento muy duro y decide intentar ingresar en el ejército . Y e s en una escena en la que su amigo Arnaud Labrède (Kévin Azaïs) lanza al aire la pregunta de qué catástrofe podría causar la extinción de la humanidad. Y Madeleine responde: “ No tengo miedo del paro ni de la crisis. Vienen cosas peores. Pero bueno, como nos centramos en cosas mínimas no lo vemos venir". A continuación, agrega: "T enemos donde elegir para que todo salte por los aires: disturbios por el hambre, guerras de religión, la sequía, el cambio climático, la inversión de los polos, las centrales nucleares que petan…". Arnaud añade: "Sí, o las epidemias. El tema este respiratorio que no se puede curar ". A lo que ella responde con la palabra clave: " El coronavirus". Pero no hay de qué preocuparse ya que el personaje que le valió un César a Adèle Haenel concluía optimista: "E so no lo creo porque la frecuencia está disminuyendo".

Sin embargo, el coronavirus no ha sido el único hecho al que se ha hecho referencia en series y películas antes de su existencia. Así, son famosas las predicciones de Los Simpson sobre diferentes hechos históricos que, años después, han tenido lugar dejándonos con la boca abierta. Pero no es un territorio exclusivo de esta serie, hay vida más allá...

- Los Simpson: corría el año 2000 y ya predijeron la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos adelantándose dieciséis años a su victoria.

- Cinco años antes de que Lady Gaga llevara a cabo su espectacular actuación en la Superbowl, 'Los Simpson' acertaron de pleno.

The Simpsons predicted Lady Gaga's Super Bowl performance 5 years ago.



2017 2012 pic.twitter.com/K9szkvcdXi — ConspiraciesSimpson (@conspiraciessi1) March 4, 2020

- Star Trek: no solo mostraron grandes avances tecnológicos como la pantalla táctil o las Google Glass sino que vaticinó la llegada del hombre a la Luna en un episodio de 1967.

via GIPHY

- Padre de Familia: predijo la transición de género de Caitlyn Jenner ya que Stewie, ese niño con voz 'viejuna', se refiere a Bruce Jenner como 'una elegante y bella mujer danesa', muchos años antes de que Caitlyn anunciara su transición de género.

Estoy viendo Family Guy y acabo de notar que ellos siempre supieron que @Caitlyn_Jenner era mujer 💕😨 pic.twitter.com/wIHoTclpNI — Sand Avella (@Sand_Avella) January 11, 2020

- El Show de Truman: radiografió a la perfección la obsesión enfermiza por los reality shows cuando aún no se habían inventado. Gran Hermano se estrenó un año después del estreno de esta película, en 1999, y Supervivientes en el año 2000.

via GIPHY

- Regreso al futuro: anticipó productos tecnológicos que nos rodean hoy en nuestro día a día como hablaban a los electrodomésticos cual Alexa, los adolescentes solo están atentos a pantallas y abrían las puertas con las huellas dactilares-

via GIPHY