¿Qué es Cluobhouse? Así es la red social de moda a la que solo puedes entrar con invitación y si tienes un iPhone

Es tendencia en Twitter, los memes se apoderan de la web, todo el mundo está hablando de Clubhouse, pero ¿de qué se trata? y ¿por qué es tan exclusiva?

Se trata de una red social muy peculiar que aterrizó en España hace solo unas pocas semanas. Para entenderla tenemos que olvidarnos de todo lo que conocemos hasta ahora, ya que estamos acostumbrados a escribir y a mostrar imágenes. Clubhouse rompe las reglas del juego y ofrece una red social donde lo que se priorizan son los audios.

Esta red social creada en 2020 por Paul Davidson y Rohan Seth cuyo objetivo es que la gente hable, está dividida en habitaciones y en cada una se trata una temática distinta. Si accedes a ellas puedes participar en el debate, o ser un mero espectador; como en Twitch, por ejemplo, pero sin imagen. En cada habitación hay un moderador y te puedes encontrar personajes famosos como Aston Kutcher, Jared Leto o gurús de Silicon Valley.

Quienes ya tienen acceso a esta plataforma explican que a partir de las 22:00 horas, llega Back of the bus, una gran discusión en vivo. Se pasa de la sala de debate a la barra del bar, y se discute sobre todos los temas, menos uno: tecnología.

Clubhouse está ya valorada en 100 millones de dólares y tiene alrededor de 1.500 usuarios, y la mayoría de ellos vive en Estados Unidos. Esto se debe a que solo puedes formar parte de este grupo si tienes una invitación y eres usuario de iPhone.

