Las protagonistas de 'El club de las primeras esposas', Diane Keaton, Goldie Hawn y Bette Midler, juntas en una nueva película... y como viudas

Las míticas actrices volverán a coincidir en pantalla con 'Family Jewels', una comedia con #WomanPower.

Woman.es

Casi 25 años después del estreno de 'El club de las primeras esposas', las tres protagonistas de la película vuelven a unirse para un nuevo proyecto... ¡y no podemos estar más emocionadas! Diane Keaton, Goldie Hawn y Bette Midler, que nos conquistaron en 1996 con una historia de sororidad, feminismo y (por qué negarlo) venganza, volverán a demostrar su química en pantalla con 'Family Jewels', una comedia de la que todavía no han transcendido demasiados detalles pero que promete risas y una nueva dosis de #WomanPower... con toques de nostalgia.

Según confirman desde la productora, la cinta podría estar lista para finales de año y narrará la historia de tres mujeres que se ven obligadas a pasar juntas la Navidad, con sus respectivos hijos y nietos, después de que el hombre con el que estuvieron casadas muera de repente en unos grandes almacenes de Nueva York.

Desde luego, no será un edulcorado clásico navideño más y resulta inevitable desear que la cinta tenga algún guiño a aquellas primeras esposas, ácidas y adelantadas a su época, que fueron hace dos décadas.

Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: esta temprana promoción de 'Family Jewels' está presentando a Diane Keaton, Goldie Hawn y Bette Midler como "las viudas de"... un concepto demasiado dependiente y anticuado para tres mujeres como ellas, ¿verdad, Hollywood?

Ya nos las imaginamos revirtiéndolo a golpe de cadera y al ritmo del 'You don’t own me’ de Lesley Gore, tal como hicieron en los noventa para dejarnos toda una lección de empoderamiento 'single' y amistad que abría un horizonte de emocionantes posibilidades a las mujeres de más de cincuenta años, precisamente uno de los asuntos más candentes del mundo del cine actualmente.

Gracias a este trío protagonista, que no ha vuelto a coincidir en ninguna producción desde entonces, las expectativas son máximas. No olvidemos que en 2018 Paramount intentó rescatar por tercera vez el proyecto encargando el piloto de una serie homónima -protagonizada por tres nuevas actrices bastante más jóvenes que el elenco original- de la que, hasta el momento, no ha habido noticias.