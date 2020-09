La clave está en disfrutar, con responsabilidad, pero disfrutar.

Fátima García | Woman.es

Aprende a no decir que no. Si todo está bajo control, la vida sigue. Así ha de ser. El cine ofrece garantías, las terrazas han demostrado ser seguras y con la música, aunque sentada, podemos vibrar igual.

Apunta todo lo que puedes hacer esta semana y no dejes pasar la oportunidad de continuar un verano que no tiene por qué acabar.

Moda, belleza, música y cine se unen para hacer de estos próximos días los más especiales en estos vacilantes tiempos que vivimos.

Un universo de piercings

Si ya te has iniciado en el mundo de los piercings, tienes que confesar que es adictivo. Seguro que ya estás pensando en un próximo agujero. Quiero ayudarte. Aristocrazy te propone el concepto NOW IS_. A través de NOW IS_ podrás crear tu propia identidad y mostrar tu verdadero yo, seas como seas.

Entre el 10 al 20 de septiembre, Aristocrazy lleva a su 'Wonderland Crew' a diferentes ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Paris donde podrás crear tus 'Ear Looks' con un 10% de descuento en todas sus colecciones de piercing.

Un aperitivo en la terraza de un museo

Si te digo que estarás envuelta en música en directo, aperitivos y un espacio al aire libre rodeada de vegetación, ¿qué me dices? Que dónde puedes encontrar este planazo. ¿verdad? Y si además te digo que sería en pleno centro de la capital, ¿me crees? Pues sí, créeme porque te estoy hablando de la terraza del Museo Thyssen. Estas sesiones clásicas del Thyssen, volvieron a arrancar en el mes de julio, y ahora retoma su curso con cuatro nuevos conciertos para los sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre, a las 13h.

La entrada es libre hasta completar el aforo.

El plan de belleza definitivo

Si eres de las que su neceser ocupa 3/4 partes de su maleta, este plan te interesa (y mucho). Y es que la tienda online de cosmética de autor Mumona.com organiza un plan perfecto para que aprendas a aplicar (por fin) la tendencia No Makeup sin margen de error.

Se trata de un plan gratuito bajo reserva de plaza, consiste en un Beauty Atelier personal con la marca Perricone MD en el que David Deibis, maquillador oficial de la marca por cuyas brochas y manos han pasado celebrities de primer nivel nacional e internacional, maquillará a las asistentes y les dará las claves para realzar su look utilizando la línea No Makeup Skincare de Perricone MD.

Además, podrás descubrir en primicia, de la mano de la diseñadora Maria Fontanellas, la última colección de accesorios de lujo contemporáneo MIETIS y aprender a combinar su maquillaje con accesorios esenciales en su día a día.

Un estreno muy esperado

Ya es considerada la película española del año. En este año incierto donde hay muchos estrenos acumulados para la segunda mitad del año por las circunstancias en las que nos encontramos, la película de 'Las niñas' acaba de ser reconocida con la Biznaga de Oro como el mejor largometraje español en el Festival de Cine de Málaga. Supone el debut cinematográfico de la cineasta zaragozana Pilar Palomero.

La película, con tintes autobiográficos de la propia directora, aborda la etapa de la adolescencia de la generación que creció en los años 90 entre contradicciones al ser educadas en colegios y familias con una mentalidad conservadora y católica, mientras hacían en el recreo los cuestionarios sexuales de la revista 'SuperPop'. Todo esto contado desde una mirada exclusivamente femenina, basado en experiencias personales y protagonizada por un grupo de chicas encabezado por la joven actriz de mirada penetrante Andrea Fandós que ha cautivado a la crítica.

Un festival para los sentidos

Hacer un Festival de música es seguro y perfectamente posible. Esto es lo que va a demostrar el Festival Píndoles 2020 que celebrará su sexta edición durante los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Castillo de Montjuïc después de haber sido pospuesto en junio. Allí tendrán lugar un total de 20 espectáculos: 15 estrenos de textos inéditos, 1 obra invitada y 4 piezas de otras disciplinas como danza, poesía y narración.

El acceso al Festival será gratuito gracias a la participación del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Eso sí, para cumplir con las limitaciones de aforo has de reservar tu entrada anticipada.