El mundo de la cultura se ha quedado atónito ante este giro de guion, en internet no se habla de otra cosa e, incluso, una librería ha retirado las novelas publicadas bajo el nombre de esta escritora superventas.

SILVIA VÁZQUEZ

"El anonimato me permite vivir tranquila y seguir dedicándome a mis asuntos personales sin interferencias. Cada día que pasa estoy más contenta de esa decisión, más ahora que parece que las novelas funcionan". Con estas palabras nos respondía la escritora Carmen Mola cuando le preguntábamos por su decisión de mantenerse en la sombra.

Han pasado solo unos meses de aquella entrevista que realizamos vía email -la única forma posible de contactar con ella en aquel momento- pero nadie se habría imaginado por entonces que detrás de una de las firmas femeninas más exitosas de los últimos años se escondían, en realidad, tres hombres: Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, que dejaron sin palabras al auditorio del Museu Nacional d'Art de Catalunya este viernes cuando destaparon el pastel para recoger el millonario Premio Planeta 2021.

Pero, entre el lanzamiento del primer libro escrito por este trío de guionistas y el momento de dar la cara y subir al escenario en esta 70ª edición de los galardones literarios han pasado más de tres años y se han vendido más de 400.000 ejemplares de sus cuatro títulos publicados: 'La novia gitana', 'La red púrpura', 'La nena' y, el premiado, 'La bestia'. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?

Como ellos mismos han aclarado a lo largo del fin de semana en todo este tiempo apenas un puñado de personas conocían su identidad, aunque muchos jugaron a descubrirla y algunos, como Rosa Montero, acertaron al vaticinar que era un hombre (¿la razón? una protagonista, la inspectora policial Elena Blanco, "llena de clichés"). Y el secreto, probablemente, fue parte del fenómeno de estas novelas oscuras y audaces que triunfaron desde el primer día, se han traducido a 11 idiomas y próximamente van a adaptarse a televisión para Atresmedia.

"Supongo que en caso de recibir algún premio tendría que contar con la complicidad de mi agente o de mi editora, para que fueran ellas a recogerlo", nos contaba en aquella entrevista para Woman.es. "No me han dado ninguno, así que no me he visto todavía en esa situación, lo mismo es algo que nunca pasa", comentaba. Pero se equivocaron. Y, como muchos apuntan, probablemente el incremente de la dote de este galardón hasta el millón haya sido uno de los factores que les ha empujado a dar la cara en este momento.

Según explican, empezaron a trabajar juntos por diversión y la búsqueda del seudónimo fue rápida: plantearon nombres de varón, de mujer, patrios, extranjeros... y alguien dijo Carmen "así, sencillo, españolito, y nos gustó. Carmen mola, ¿no? Pues Carmen Mola y listo", han resumido. Ni estrategias de márketing, ni maniobras para subrayar la desigualdad de géneros en el sector. Tan solo, algo de miedo al fracaso del libro o incluso a nunca terminar de escribirlo, confiesan ahora.

Sin embargo, las redes sociales sí que han hecho hincapié en la ironía de que sean tres hombres quienes se oculten detrás de un nombre de mujer; lo cual ha dado paso a un ardiente debate acerca de la discriminación positiva en general y la situación de la industria literaria en particular: las mujeres leen y escriben más que los hombres, pero ellos publican el doble y reciben más premios, indican desde el Ministerio de Cultura.

Las primeras consecuencias no han tardado en llegar: la librería madrileña Mujeres & Compañía, especializada en escritoras, ya ha retirado de sus estanterías todos los ejemplares de las novelas de Carmen Mola. "Nuestra aportación al jastag Carmen Mola, pero Mola más que los señores no lo ocupen todo", han publicado en TikTok causando un gran revuelo.

"Como librería que cuida un fondo especializado de autoras, sabemos lo que implica tomar decisiones políticas que atraen sin remedio violencia patriarcal... para nosotras y para ti, autocuidado es también bloquear trolls y permitirnos tiempo offline", han respondido en los comentarios.