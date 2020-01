Tres mujeres españolas actuarán en la próxima edición del Festival de Coachella (y no, ninguna es Rosalía)

El grupo Cariño formado por Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano han sido

Aún faltan más de tres meses para el Festival de Coachella pero ya están todos los abonos vendidos para el primer fin de semana, el del 10 y 12 de abril, a falta de que en tan solo unas horas se pongan a la venta los de los siguientes días. Y eso que no ha sido hasta ahora cuando la organización ha hecho público el cartel definitivo para esta nueva edición del recién estrenado 2020. Un cartel que aparece liderado por Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean, pero en el que también hay espacio para un nombre español que nadie esperaba.

Parece que el éxito de Rosalía el pasado año, cuando se subió a uno de los escenarios del festival enfundada en un llamativo traje de vinilo rojo para interpretar sus canciones, ha dejado huella en la organización porque ha querido poner el foco de nuevo en nuestro país para contar con otro talento aunque de estilo musical completamente diferente al de la catalana: Cariño.

La banda de Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano llevará sus temas 'Bisexual' o 'Canción de pop de amor' hasta Indio en la jornada final de esta cita que se ha convertido en imprescindible.

"Esto es loco" han escrito las integrantes del grupo en sus redes sociales al enterarse de que de verdad eran artistas confirmadas para Coachella como también lo era el DJ barcelonés Paco Osuna, la otra representación española en el festival. Es más, incluso han bromeado con sus seguidores al afirmar que no era producto del photoshop el cartel final que habían compartido en su perfil de Instagram.

Será un placer ver en unos meses a Kendall Jenner, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio o Hailey Baldwin, habituales de este mediático evento musical celebrado en Indio, bailar al ritmo de este trío madrileño formado a través de Tinder que reivindica el "tontipop" a través de sus temas.