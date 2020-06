Estás son las 10 canciones que no pararás de escuchar este verano, palabra de Spotify

Ponte a ritmo.

Woman.es

No es una sorpresa: la banda sonora del verano 2020 en España sonará latina. Así lo ha confirmado Spotify, que ha publicado la lista de canciones que no pararán de sonar en fiestas y playlists (si no han comenzado a hacerlo) y que revela que, junto a los sonidos caribeños (especialmente de Puerto Rico) y el perreo, también quemaremos las canciones de algunos nombres españoles, como los de Rosalía y Ana Mena.

¿Quieres ir poniéndote a tono para llegar bien entrenada a las pistas? Estos son los temas del verano:

1. 'Safaera' de Bad Bunny con Jowell & Randy y Nengo Flow.

2. 'La Jeepeta (Remix)' de Nio García, Anuel AA, Myke Towers con Brray y Juanka.

3. 'El Manual' de Anuel AA.

4. 'Se iluminaba' de Fred de Palma con Ana Mena.

5. 'TKN' de Rosalía con Travis Scott.

6. 'Mil tequilas', de Chema Rivas.

7. 'Tusa', de Karol G con Nicki Minaj.

8. 'PAM' de Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa.

9. 'Hola, nena' de Nyno Vargas con Omar Montes.

10. 'Pa toda la vida', de Don Patricio con Mmozart La Para.

Además, la plataforma también revela qué temas triunfarán internacionalmente, y que el 'TKN' de Rosalía estará entre ellos así como 'Yo perreo sola' de Bad Bunny y 'Hasta que Dios diga' de Anuel AA junto al Conejo Malo. ¿Más? 'Rockstar' de DaBady con Roddy Rich, 'Savage remix' de Meghan The Stallion con Beyoncé, 'Rain on me' de Lady Gaga con Ariana Grande y 'Watermelon sugar', de Harry Styles.

Las listas, aclara Spotify, se han realizado teniendo en cuenta el número actual de reproducciones, la progresión de las canciones y las estimaciones de su equipo editorial.

Además, la plataforma comparte un proyecto bonito y nostálgico que te permitirá recordar cómo fueron (musicalmente) tus veranos pasados según las canciones que escuchaste entonces a través de la playlist 'Tus recuerdos del verano', a la que puedes acceder a través de iOS o Android en el hub Verano.