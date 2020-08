Acumula más de 30 millones de reproducciones en Spotify, y sigue subiendo.

Woman.es

¿No estás segura de cuál es la canción más escuchada, bailada y puesta en bucle más veces durante el verano 2020 en España? Pistas: acumula más de 30 millones de escuchas (solo en Spotify), viene de Puerto Rico pero no hace más que superar fronteras, aboga por ritmos latinos urbanos sin prisas con talante rapero, su título podría traducirse por 'La camioneta' y sus intérpretes son Nio García, Anuel AA (un habitual de los números 1) y Myke Towers con Brray y Juanka (estos dos últimos, junto con el primero, los que ya se encontraban en la primera versión del tema, ya que el que ahora triunfa es un remix).

Por si no lo has adivinado aún, se trata de 'La Jeepeta (Remix)', un éxito que también pisa fuerte en YouTube (allí el videoclip publicado en el perfil de Nio Garcia registra más de 61 millones de visualizaciones), y en el de Flow La Movie, ya superar los 287 millones.

Pero hay más canciones que nos han acompañado durante todo el verano en nuestras playlists, según el informe que acaba de lanzar Spotify y que muestra cuáles son los 10 temas más escuchados del verano a través de su plataforma (y que confirma que la música en español es la norma).

De acuerdo con su listado, en el que no es raro ver más de una vez al mismo artista, el segundo tema más escuchado del verano es 'Caramelo', de Ozuna, que ha resultado ser todo un éxito con más de 26 millones de reproducciones. La tercera posición se la lleva Anuel AA con 'El Manual' (más de 25 millones de streams); artista que también repite en cuarto lugar junto a Bad Bunny con la canción 'Hasta Que Dios Diga'.

'PAM', de Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa, se cuela en el número cinco, y del sexto al décimo puesto, entran 'Relación' de Sech (6º); el remix 'Carita de Inocente', de Prince Royce y Myke Towers (7º); 'La Curiosidad', de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers (8º); 'Sur y Norte', de Ñengo Flow y Anuel AA (9º) y 'Fabuloso', de Sech y Justin Quiles (10º) cierran el top 10 de canciones del verano en España.

En cuanto a músicos españoles, 'Mil Tequilas', del joven malagueño (nacido en Ítrabo, Granada) Chema Rivas, de 20 años, se ha convertido en la canción de un artista español más escuchada en nuestro país.

Le sigue 'Pa toda la vida', de Don Patricio con el artista dominicano Mozart La Para, y 'TKN' de ROSALÍA, con el rapero estadounidense Travis Scott. ¡Ay, Rosalía, Rosalía!

Así quedaría la lista completa de las canciones del verano 2020 más escuchadas en España:

1. 'La Jeepeta (Remix)' - Nio García, Anuel AA y Myke Towers con Brray y Juanka

2. 'Caramelo' - Ozuna

3. 'El Manual- Anuel AA

4. 'Hasta Que Dios Diga' - Anuel AA, Bad Bunny

5. 'PAM' - Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa

6. 'Relación' - Sech

7. 'Carita de Inocente (Remix)' - Prince Royce y Myke Towers

8. 'La Curiosidad' - Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers

9. 'Sur y Norte' - Ñengo Flow y Anuel AA

10. 'Fabuloso' - Sech y Justin Quiles

La plataforma también facilita un listado con los artistas más escuchados en el mundo... ¡y que no comparte ni una sola referencia con la lista española! Los favoritos contando las escuchas del planeta son:

1. 'Rockstar' - DaBaby con Roddy Ricch

2. 'Blinding Lights' - The Weeknd

3. 'Roses - Imanbek Remix' - SAINt JHN

4. 'Savage Love (Laxed - Siren Beat)' - Jason Derulo y Jawsh 685

5. 'Watermelon Sugar' - Harry Styles

6. 'death bed (coffee for your head)' - Powfu, beabadoobee

7. 'Rain On Me' - Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. 'Toosie Slide' - Drake

9. 'Breaking Me' - Topic, A7S

10. 'Dance Monkey' - Tones And I