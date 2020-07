Bay Yanlis, vuelven los besos interrumpidos de Can Yaman y Özge Gürel

Bay Yanlis (Señor Incorrecto), la nueva serie de Can Yaman y su compañera de reparto Özge Gürel, es un comedia romántica escrita por el mismo guionista de 'Pájaro soñador'.

Can Yaman y su espectacular físico han vuelto a revolucionar las pequeñas pantallas turcas e italianas, y se espera que próximamente ocurra lo mismo con la española. El nuevo culebrón turco, 'Bay Yanlis' (algo así como 'Señor Incorrecto' -ya veremos cómo será traducido al español-), es una comedia romántica escrita por el mismo guionista del mega éxito 'Pájaro soñador', que ya emite Fox Turquía con récord de audiencia.

En esta nueva entrega, que no solo ha revolucionado la televisión si no también Youtube con cantidad de vídeos resúmenes de los 4 capítulos que se han presentado en la televisión turca hasta el momento (en plan Rubius, pero en lugar de hablar de Minecraft o Fortnite, se despachan con las telenovelas), el galán repite pareja con Özge Gürel, con quien ya coprotagonizó la telenovela Dolunay. La pareja, una vez más, protagoniza 'besos interruptus' cada vez que se acercan o se ponen cariñosos aunque de momento no han llegado a materializarse y sus acercamientos siempre acaban precedidos de mensajes morales sobre el comportamiento de la mujer y los sentimientos de pareja.

La esperada vuelta de Can Yaman ya ha causado algún movimiento en la parrilla televisiva.El canal Divinity repondrá este verano algunas de sus series más conocidas a la hora de la sobremesa mientras que a sus fans no hace falta recordarles que el actor visitó Madrid en 2019 durante un tour que realizó por Europa para posteriormente enrolarse en el servicio militar.

Ban Yanlis es la historia de amor entre un empresario dueño de un restaurante que no cree en el amor, Özgür (Can Yaman), y una joven que nunca se ha enamorado, Ezgi (Özge Gürel). Se supone que él la ayudará a conquistar a un hombre para que se case con ella. ¿El final? Nos lo imaginamos con lujo de detalle.