¿Ha vuelto a hacer Campofrío el mejor anuncio de Navidad? Mira su spot para 2019

La llegada de la Navidad viene marcada cada año por el tradicional encendido de luces, por el anuncio de la Lotería de Navidad (garantizándonos una lagrimita o, en su defecto, el nudo en la garganta) y desde 2011, también, por el spot televisivo de Campofrío, una producción que se ha ido extendiendo hasta los tres minutos y medio (todo un lujo en el carísimo mercado publicitario), con repartos, créditos y cameos que despertarían la envidia de muchos cineastas, humor, temas candentes de actualidad y guiones luminosos y llenos de magia.

Imposible olvidar aquel 'Currículum para todos' con el que el payaso Fofito combatía los estragos de la crisis repasando con ternura y risas los logros españoles. O 'Deliciosa calma', en 2016, repleto de chicas Almodóvar y con un aroma feminista que se desarrollaba en un restaurante con un menú compuesto por "Hoy no llego a recoger a los niños con loncha de pavo, acompañada de 'Ya está su padre para hacerlo, digo yo" o "Sigo sin pareja estable y me la resbala, sobre base de aguacate y arándanos". Y aquel 'Fantasmas del más acá" de 2018, que proclamaba el derecho de la mujer a ser madre... y a no serlo, ¡lo que le diera la gana!

Por anuncios como este (y por aquel que medía las emociones de los españoles, en 2017, o aquel 'Cómicos', el primero de la saga en 2011, con resurrección de Gila incluida) la emisión de las campañas navideñas de Campofrío se ha convertido en todo un acontecimiento.

Este martes, Campofrío presentaba su esperada entrega de 2019. ¿El tema? Las 'fake news' o las 'noticias falsas', esa desinformación con apariencia periodística que cada vez se mueven más deprisa en nuestra sociedad superinformada. De nuevo, la firma recurre a uno de los directores más respetados del cine actual, Daniel Sánchez Arévalo, y a un protagonista de Goya, Javier Gutiérrez, para explicar por qué este tipo de noticias se difunden con más rapidez y son mejor aceptadas que las reales. Esa es la idea que inspira una empresa que presenta, en los primeros momentos, Javier Gutiérrez: FakeMe.

Por el camino, como siempre, es divertido ir reconociendo los rostros de Brays Efe ('Paquita Salas'), David Broncano (uno de los presentadores más populares del último año por su trabajo en 'La Resistencia'), Yolanda Ramos, Quique San Francisco, Boris Eizaguirre, Jordi Hurtado, Iker JIménez, Cristina Pardo, Susi Caramelo, Josep Pedrerol e, incluso, Chiquito de la Calzada, que aparece en una de las pantallas como inventor del moonwalk, aquellos pases de baile conocidos por Michael Jackson.

Al final, todo termina con una bonita moraleja: "La verdad, aunque duela, es lo único que importa". Y un bonito deseo: "Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida". ¡Feliz Navidad!