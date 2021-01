¿Por qué 'Los Bridgerton' se han convertido en la serie más buscada de Netflix?

"¿Habrá segunda temporada de 'Los Bridgerton'?", es una de las preguntas seriéfilas más repetidas en las redes desde que el pasado 25 de diciembre la ficción estadounidense aterrizara en Netflix y lograra alzarse como una de las más populares de la plataforma (en sus primeras cuatro semanas, ha sido vista en 63 millones de hogares), así como en protagonista de las búsquedas de los usuarios y, si todo sigue como hasta ahora, en la quinta serie original más vista en la historia de Netflix.

¿Había algo que hiciera vaticinar su éxito? Sí, aunque en estas cuestiones nada es determinante, como hemos podido comprobar con otros proyectos que, pese a contar con créditos de relumbrón y guiones best-seller, han fracasado estrepitosamente.

In their first four weeks, it's projected that 63 million households will have courted Shondaland's Bridgerton and 44 million households will have suited up for Robert Rodriguez's We Can Be Heroes, making this our biggest viewing week between Christmas and New Year's ever! pic.twitter.com/dWoLCWn6NO