Los actores forman una gran pareja en las alfombras rojas, pero también trabajan juntos en la escritura de guiones

Noelia Murillo

No cabe duda de que la pareja formada por Blake Lively y Ryan Reynolds no solo es una de las más estables de las alfombras rojas (hace ya una década que se conocieron), sino que la química que existe entre ellos se palpa en cualquier acto público al que acuden. Sin embargo, la relación que existe entre ambos va más allá del matrimonio, puesto que también han colaborado en el cine.

A pesar de que muchas parejas lo han hecho frente a las cámaras, como Andrew Garfield y Emma Stone o Brad Pitt y Angelina Jolie, en este caso solo ha sido el actor de ‘La Proposición’ quien se ha situado frente a los focos. Mientras, la protagonista de ‘Gossip Girl’ ha preferido colaborar con su pareja alejada de ellos, como guionista.

Si habitualmente no eres de esas personas que se quedan hasta el final de los créditos de la película con la curiosidad de conocer quién se ha encargado del diseño de producción o la fotografía de esta, es muy probable que no te hayas percatado de que Blake Lively también forma parte de ellos. O no, puesto que Ryan Reynolds ha desvelado el motivo por el que Hollywood se ha ahorrado su firma.

-Ryan Reynolds tiñiendo el pelo a Blake Lively por San Valentín

-El error que cometieron Ryan Reynolds y Blake Lively en su primera boda

En una reciente entrevista que ha concedido en Sirius XM y recoge ‘Insider’, el actor de ‘Deadpool’ ha confesado que su esposa ha contribuido en el proceso de escritura de guiones de algunos de sus mayores éxitos. Entre ellos, las películas de dicho patoso superhéroe. “Me ha ayudado mucho con los guiones de mis películas, siempre tiene mucho que aportar”, ha comentado.

Aunque en cierto modo le deba a su esposa parte de su éxito, el actor ha insistido en que la industria nunca le ha otorgado el mérito que merece, sino que ha sido él quien ha sido reconocido. “Es un tipo de persona multifacética y con mucho talento, pero hay un sexismo inherente en el negocio”, ha indicado. Por el contrario, y a pesar de la insistencia de Reynolds, rara vez la industria ha optado por reconocer el trabajo de Blake.

Esta colaboración ha sido tan estrecha que la propia actriz se ha encargado varias veces de reescribir junto a su esposo el guion de estas producciones. “Hay libretos sobresalientes que se me atribuyen y que realmente eran de Blake. Mientras estaba escribiendo, llegaba, cogía el teclado y decía: ‘¿Qué te parece esto?’ Y yo respondía: ‘Es genial’”, ha añadido.

El protagonista de ‘Linterna verde’, que actualmente se encuentra promocionando su última película, ‘Free Guy’, ha desvelado que ya está preparando la tercera película de la saga de ‘Deadpool’. Lo está haciendo junto a Disney y se espera que el rodaje comience el próximo año. Está por ver si, al fin, Blake Lively aparece en sus créditos como una de las mentes creativas de la cinta.