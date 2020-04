Acompañada de un piano Beyoncé demuestra por qué es la reina, y canta una de las versiones más bonitas de "When You Wish Upon a Star".

'Queen Bey' sorprendió a los fans del programa 'The Disney Family Singalong', emitido por el canal ABC, durante el especial en casa con su conmovedora interpretación de "When You Wish Upon a Star", de Pinocho. Acompañada solo por un piano, y el vídeo en el que solo se podía ver su rostro, intentó enviar un mensaje alentador a sus fans, y la verdad es que nos dejó la piel de gallina.

El estudio se valió de un elenco enorme de actores y artistas, entre los que estaban Beyoncé, Ariana Grande o Christina Aguilera, para interpretar algunos de los clásicos más conocidos de sus películas, aunque con un importante detalle: todos estaban emitiendo en vivo desde sus casas, dónde pasan la cuarentena por coronavirus. Valiéndose de sus móviles y de sets improvisados, los invitados regalaron un poco de su talento para todos los televidentes.

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.



Al terminar de cantar Beyoncé envió un emotivo mensaje: "Por favor, abrazad fuerte a vuestras familias. Por favor, cuidaos y no perdáis la esperanza. Vamos a superar esto. Os lo prometo. Que Dios os bendiga".

Por su parte, Ariana Grande cantó todas las voces del tema 'I Won't Say I'm In Love' del personaje de Megara en Hércules. Darren Criss interpretó 'I Wan'na Be Like You' de 'El libro de la selva', ayudándose de guitarras y un cajón. Y Donny Osmond cantó 'I'll Make A Man Out Of You' de Mulán. Y Christina Aguilera cantó 'Can You Feel the Love Tonight' de El rey león junto a su perro.

Zac Efron junto a sus compañeros de reparto de High School Musical interpretaron una versión de 'We're All In This Together' a la que también se sumó bailando la estrella de TikTok Charli D'Amelio. El cierre del show estuvo a cargo de Michael Bublé y Demi Lovato al ritmo de 'A Dream Is A Wish Your Heart Makes' de 'Cenicienta' mientras se reproducían vídeos de agradecimiento a personal sanitario, trabajadores esenciales.