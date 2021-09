La rapera estadounidense vuelve oro todo lo que toca en cine: ahora lo borda en la nueva exitosa entrega de Marvel, 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos'.

Ester Aguado

Tras dejarnos con buen sabor de boca con 'Ocean's 8' y 'Crazy Rich Asians' (2018), se llevó el Globo de Oro en 2020 como mejor actriz de comedia o musical por 'The Farewell' (2019). Ella empezó en la música, como trompetista de jazz, aunque comenzó a rapear con 13 años: suyo es el famosísimo rap feminista 'Yellow Ranger', cuyo vídeo se hizo viral en Youtube. Tras dos álbumes autoeditados con un flow interesante, parece que la pantalla sí le ha permitido cumplir el sueño americano. Más allá de su próspera carrera cinematográfica, la actriz, de 33 años, también protagoniza, escribe y es productora ejecutiva de una serie inspirada en su vida titulada 'Nora from Queens'.

¿Qué te atrajo de esta película en un primer momento?

Cuando me lo propusieron por primera vez, no acababa de creérmelo. No hay nada igual. Quería saber más sobre qué iba a hacer exactamente Shang-Chi y no limitarse a ser una superhéroe asiático. Quería saber de qué se trataba, saber cómo estaba relacionado con otras películas. Después, cuando comprendí quién era Katy, mi personaje, y cuál era papel en la película, me encantó y acepté. Nunca he visto un personaje como el de Katy. Y su relación con Shang-Chi es muy real, muy bonita. Debo reconocer que me impactó. Era un guion realmente bueno. Marvel ha definido muy bien lo que significa ser un superhéroe y el hecho de que son seres humanos. Soy fan.

¿En qué se diferencia esta película de otras películas de Marvel?

Creo que esta película destaca por tener el primer superhéroe asiático en el Universo Cinematográfico Marvel. Pero, además, ocupa un lugar en ese universo, y encarna una historia de Marvel muy, muy auténtica, con personajes con los que te identificas, de los que te enamoras, que quieres ver. La representación asiática o asiático-estadounidense se está haciendo más patente en los dos últimos dos años. Y no hubiera sido posible sin películas como "Black Panther”. Dicen que "las mareas altas elevan todos los barcos.’ En concreto, esta película va a tener sentido para ese niño que no ve muchos asiáticos en la pantalla o que no ve muchas minorías en la pantalla. Cuando ves a un superhéroe, te ves a ti mismo. Creo que ese es el impacto que tienen películas como esta en los niños. Les permite pensar que todo es posible.

¿Por qué ahora es un buen momento para contar esta historia?

Ahora es el momento perfecto para contar esta historia porque aborda temas como la unidad y es algo que necesitamos en un mundo tan polarizado. Y en otros aspectos, también sirve para evadirse. Y ahora mismo, creo que todos necesitamos evadirnos. Esta película nos ofrece todo eso y nos invita a vivir una gran aventura.

Preséntanos a Katy...

Katy es la imprudente amiga asiático-estadounidense de Shang-Chi, a quien conoce cuando se traslada a vivir a Estados Unidos, más exactamente a San Francisco. Katy y su familia lo acogen y él tiene una relación muy estrecha con ella y con su familia. Diría que es ella es su hogar en Estados Unidos. Se quieren muchísimo.

¿Te identificas con ella?

¡Muchísimo! Está claro que toma malas decisiones, como todos hacemos alguna vez. Es valiente, impulsiva y descarada. Pero es leal, y siempre está ahí cuando Shang-Chi la necesita. Katy habla un poco de chino, pero no lo domina. Y no sabe cómo aceptar esa parte de su identidad. Creo que, a lo largo de la película, Katy se pregunta cuál es su misión en la vida, cuáles son sus metas y cuál es identidad. No sabe muy bien a dónde va. Está a merced de las olas y creo que eso es algo a lo que nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Así que es un personaje muy real y me identifico mucho con ella.

Tienes una escena de acción muy divertida conduciendo un autobús, ¿cómo la encaraste?

Ha sido un entrenamiento muy divertido. Me parecía que estaba en "A todo gas: Tokyo Race (A todo gas 3)”. Pisaba el acelerador a fondo y hacía vueltas de campana. Ha sido maravilloso. Lo hicimos en el hipódromo de Sidney. Fue genial. Increíblemente divertido. Además, en ella descubre quién es realmente Shang-Chi y se ve cara a cara con uno de los malos, Razor Fist.

También tuviste que entrenarte en el tiro con arco...

Uff... Ahora soy muy buena. La verdad es que me encanta el tiro con arco. En la película, el tiro con arco permite a Katy concentrarse en sus pensamientos, reflexionar y saber cuál es su misión. Y a mí me pasó lo mismo cuando estaba aprendiendoo. Tienes que ir despacio para aprenderlo bien y eso me encantó. Me pareció genial.

¿Qué importancia revisten las artes marciales en la película?

Son una parte muy importante del Universo Cinematográfico Marvel, y trabajamos con equipos de especialistas de primera fila. Es increíble ser testigo de eso, su ética de trabajo es alucinante. En esta película el Wushu, el Tai Chi lo ejecutan los mejores profesionales, que además muestran un gran respeto por estas artes marciales y por lo que significan. Y todos tuvimos la oportunidad de aprender cosas diferentes. Y ver luchar a Simu Liu, el protagonista, es todo un espectáculo. Y él es un tipo fantástico.

¿cómo evoluciona Katy a lo largo de la película?

Los espectadores pueden identificarse con esa evolución. Quien provenga de la inmigración y, en mi caso, de origen asiático-estadounidense, siempre llevará consigo esa dualidad y esa dificultad para asumir su identidad. Y Katy encarna esa dualidad. No está en contra de aceptar su cultura, pero le resulta extraña. Su nombre simboliza su deseo de aceptar la identidad estadounidense. Quiere asumir su lado estadounidense y lo cierto es que no está muy familiarizada con su otro lado. Shang-Chi también tiene ese problema. Intenta construirse una identidad en Estados Unidos, pero tiene un pasado del que tampoco puede huir. Aunque luches contra ello, forma parte de ti, aunque no lo quieras. Y creo que terminan dándose cuenta.

¿Te pasó lo mismo mientras crecías?

Sí. Crecí con la sensación de ser estadounidense, pero siempre seré asiática-estadounidense. Y la cultura de mi familia siempre dictará mi identidad. Pero también soy estadounidense. Y lo cierto es que me parece muy interesante. Solía luchar contra ese sentimiento, pero ahora lo he aceptado plenamente. Al final, es algo que me permite ser más fuerte.

Los trajes finales dicen mucho de eso...

El diseño de vestuario es asombroso. Los trajes son una auténtica locura. No se parece a nada que hayas visto en una película. En mi caso, tengo mucho donde elegir. Primero soy una aparcacoches con mis pantalones y mi chaleco de aparcacoches. Después llevo durante casi toda la película unos pantalones Dickies verde lima absolutamente maravillosos. Me encantan. Y luego están esas túnicas increíblemente trabajadas que Katy acaba llevando al final. Ha sido genial trabajar con Kym Barrett, la diseñadora, que es toda una leyenda.

Vuelves a coincidir en esta película con la actriz Michelle Yeoh...

Michelle es una leyenda. Trabajé con ella en “Crazy Rich Asians (Locamente millonarios)” y me alucinó. En lo que se refiere a la representación asiático-estadounidense y asiática, en especial la representación femenina asiática, Michelle solo ha interpretado siempre ha mujeres fuertes. Crecer viendo a alguien así influye en lo que quieres llegar a ser y tu lugar en el mundo, sobre todo porque no somos muchos. Así que trabajar con ella en esta película y verla interpretar a su personaje, fue algo maravilloso. También coincidir con con Meng'er Zhang. La adoro. No para de comer y eso me encanta. Compartimos ese vicio. Es una persona alegre y muy divertida. Pero cuando la ves pelear, es una locura. Se convierte en una auténtica bestia. Meng'er es divertidísima. Espero que la gente vea su lado gamberro y lo desternillante que es.

¿Qué es lo que más te ha gustado de trabajar en esta película?

Soy muy sociable y en esta película todo el mundo, el reparto, el equipo, todos, han disfrutado muchísimo. Les importa esta historia. Conocer a todas estas personas y además conocer Sidney, ha sido una experiencia maravillosa.