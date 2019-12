'Dolor y Gloria', Antonio Banderas y Ana de Armas nominados a los Globos de Oro

Esta edición de los Globos de Oro va a contar con mucho acento español.

Aida Ortega | Woman.es

Buenas noticias tras la lectura de los nominados a los Globos de Oro que se entregarán el próximo año 2020. 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodovar, Antonio Banderas y Ana de Armas se encuentran en la lista de candidatos para alzarse con uno de estos codiciados premios.

Comencemos por el último film del director manchego. Una alabada producción que cuenta con un excepcional reparto capitaneado por Banderas y Penélope Cruz, y que para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se encuentra entre las mejores películas extranjeras. En esta categoría competirá con fuertes obras como las francesas Retrato de una mujer en llamas y Los miserables, la estadounidense, The Farewell -rodada en lengua no inglesa-, y la cinta japonesa Parásitos de Bong Joon Ho.

Pasemos a Antonio Banderas. El actor malagueño es uno de los nominados al Globo de Oro a mejor actor dramático por su papel en 'Dolor y Gloria'. Esta es su quita nominación a estos premios, y cuenta con el respaldo de la crítica. Aunque tiene enfrente a actores de la talla de Christian Bale por Le Mans 66, Joaquin Phoenix, en su aclamado papel de Joker, Jonathan Pryce por Los dos papas y Adam Driver por Historia de un matrimonio.

Ana de Armas, pese a su origen cubano, saltó a la fama por su papel en la serie española 'El Internado'. La actriz cruzó el charco para triunfar como actriz y vaya si lo está consiguiendo. Recientemente se ha convertido en chica Bond y ahora recibe la noticia de su nominación a los Globos de Oro como mejor actriz de una película de comedia o musical gracias a 'Puñales por la espalda'.

Esta es la primera nominación a estos reconocidos premios para la cubana, quien competirá con Awkwafina por The Farewell, Beanie Feldstein de Súper Empollonas, Emma Thompson por su papel en Late Night y Cate Blanchett, Where’d You Go, Bernadette?.

La ceremonia de entrega de los Globos de Oro tendrá lugar el próximo 5 de enero.