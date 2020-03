Andrés Ceballos: "Soy muy tocón, me está costando mucho esto de hacerlo todo a distancia"

DVICIO saca su tercer álbum, Impulso (Sony Music), con la esperanza de nutrir de buen rollo el #yomequedoencasa.

Ester Aguado|Woman.es

El vocalista del grupo madrileño atiende el teléfono muerto de risa: acaba de ver cómo la policía ha detenido a un sujeto que se paseaba por las calles de Madrid vestido de dinosaurio, saltándose el #yomequedoencasa. Aunque su grupo, DVICIO, saca su tercer álbum de estudio, “Impulso” (@sonymusicspain), los componentes siguen confinados en casa y atienden a la prensa desde el teléfono, con todo el humor que permite la situación. Los de la boy band no han anulado el lanzamiento: “Nuestra idea es traer alegría, es justo ahora cuando la gente necesita más la música”.

¿Cómo llevas estos días?

Estoy bien, enfocado en dejar de salir de casa, en ser solidario y pensar un poquito más en los demás, sobre todo en la gente mayor, que puede estar pasándolo peor. Ahora sacamos un disco en el que llevamos años trabajando, no hemos querido retrasarlo porque creemos que es positivo, que la música siempre hace bien, y vamos a tratar de llegarles muy adentro.

“Impulso” es un disco lleno de energía, ¿podría ser una forma de inyectar esperanza a la gente?

No sé si será un buen momento, pero fechar un álbum depende de un millón de cosas y nos parece que seguir adelante es la mejor opción. Justo ahora, que la gente tiene más tiempo para estar en casa, podrá dedicarle más atención y disfrutarlo de una manera distinta. ¿Cuándo tenemos tiempo de escuchar un álbum completo en nuestro día a día? Hay muchos autores que lanzaban nuevo trabajo (Andrés Suárez, Calamaro) y lo han retrasado… por eso nosotros no queremos. Ha sido una decisión conjunta con la discográfica, con la idea de trabajar mucho el streaming, lo digital con el objetivo de estar cerca de la gente. Se pueden hacer un millón de cosas desde casa.

¿Qué tiene “Impulso” que no tengan vuestros dos álbumes anteriores?

Un mayor minimalismo en la producciones y mayor capacidad de conexión. Al final, las canciones te atrapan desde el minuto uno, aunque, claro, es mi visión subjetiva de mi trabajo.

¿Por qué habéis incluído singles tan exitosos como “5 sentidos”, “Valeria” o Dosis”?

No queríamos que se perdieran… Como ahora se trabaja justo al revés: primero se presentan algunas canciones puntuales y luego los álbumes -es una estrategia que las discográficas han seguido en los últimos años-, estos tres temas ya habían salido antes. “Impulso” tiene 12 temas es decir, que hay 9 inéditos, que nadie ha oído. Perdona, también se ha oído “Sobrenatural”, que cantamos junto con la rapera colombiana Farina.

¿A tí te gusta esa formada trabajar?

A mí me gusta si el disco es bueno… Lo que no me gusta es sacar un disco por cumplir… este trabajo lo hemos cocinado a fuego lento, presentando más de 50 canciones. Hace tres años que no publicábamos un disco, ya iba siendo hora. Pero el trabajar single a single te hace estar a la carga todo el tiempo, no puedes bajar los brazos, es un lanzamiento casi mensual.

Todos los singles que habéis sacado han sido un éxito… no digamos “5 sentidos” junto a Taburete…

Pues sí que han ido muy bien, han cumplido su función. “5 sentidos” fue un pelotazo en España… en Latinoamérica no sonó tanto. Y uno de mis temas favoritos es “Sobrenatural”, que acaba de salir hace nada, es casi adictivo.

¿Cómo surgió la colaboración en este tema con Farina?

Bueno, fue una trabajo muy de esta época del Coronavirus, todo digital. Ni nos hemos conocido en persona. Ella es muy productiva y con muchas ganas de trabajar y, en cuanto lo oyó -le puso el tema un amigo-, le gustó mucho y se metió en un estudio en Colombia y lo grabó. Y el vídeo igual. Y nos gustó tanto que dijimos: vamos a incluirlo. Yo la respeto mucho como rapera, tiene una capacidad de improvisación brutal y su rollo suma muchísimo a ese estilo de colaboración, tan puntual, de entrar y salir.

Vuestro quinteto empezó en 2014, con “Justo ahora”, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de estos seis años de carrera?

Lo mejor ha sido poder viajar gracias a la música y conocer tantas partes del mundo, llegarle a tanta gente, el poder conectar con tantos, desde Asia a Iberoamérica, pasando por Europa. Eso se queda dentro de nosotros: el poder ampliar nuestra mente gracias a los viajes y que la excusa de eso sean nuestras canciones. ¿Lo peor? El lidiar con la incertidumbre o el desequilibrio mental que a veces me ha generado situaciones de estrés: hay partes d ella industria que son muy informales. Pero ha sido todo muy positivo, lo malo ha supuesto un aprendizaje brutal… porque si te vuelve a pasar, ya has aprendido la lección así que en realidad ha merecido la pena.

¿Porque tú te habías imaginado alguna vez llegar hasta aquí?

Bueno, desde pequeño, lo que siempre me entusiasmó fue la música, aunque es cierto que empecé a estudiar Publicidad y RRPP en la Universidad de Madrid, pero lo dejé porque el segundo año de carrera nos fuimos a vivir a México -mi padre es argentino, mi madre, brasileña y mis abuelos, españoles-. Y una vez allí, arrancamos con el grupo (que al principio se llamó Tiempo Límite) y pronto la cosa se hizo más seria. Pero agradezco haber tenido siempre clara mi vocación, lo que más me movía.

¿Y nunca te ha picado el gusanillo de sacar un trabajo en solitario, porque eres tú el compositor y cantante de DVICIO?

Bueno, en este tercer disco no ha sido así. Mi hermano, Martín Ceballos, el bajista del grupo, ha compuesto varios temas y Nacho Gotor también. Algo muy bueno que nos está pasando es que, a pesar de que el primer y segundo disco fue un trabajo más individual, este ha sido coral. Dos de los temas que más me gustan de “Impulso” los ha compuesto mi hermano con otros chicos. Si no hubiera un crecimiento por parte de la banda no sería posible el futuro. Los cinco nos llevamos muy bien y trabajamos de una manera muy natural: somos lo que queremos ser.

No sé si vosotros manejas vuestras RRSS (@dvicio_andres, con casi un millón de seguidores)… ¿os habéis apuntado ya a TikTok?

Nosotros mismos sí… Aún no nos hemos hecho cuenta, pero es una de las tareas por hacer en estos días en casita, mira.

En esta época en la que se lleva tanto el featuring, ¿con quién te haría ilusión colaborar?

Con John Mayer, con Shawn Mendes… y a nivel nacional, con Dani Martín o con Fito que me encanta, de toda la vida y quizás con Estopa, podría salir algo interesante. Me gusta la música de todo tipo. También nos encanta Imagine Dragons o Maroon 5. Con Reik hemos trabajado mucho ya y han salido mezclas muy bonitas.

Vosotros que generáis vuestro sueldo gracias a los conciertos y las giras, ¿cómo os vais a apañar ahora?

Si esto sigue así, tendremos que hacer como en China, que hacen conciertos online y la gente les da tips o propinas por internet. Los artistas estaban sacando el dinero de un show de esta forma, a través de TikTok… pero la idea es que esto se solucione lo antes posible y podamos salir cuanto antes a tocar delante de un público, que es lo que más nos puede gustar del mundo. Con lo digital no sientes el calor de la gente de la misma forma. El otro día hicimos un live y la verdad es que fue raro, una sensación bastante nueva. Esperemos retomar la normalidad cuanto antes y disfrutar nuestro disco nuevo.

¿Cómo eres en las distancias cortas?

Muy cercano y muy tocón, así que me está costando mucho esto de hacerlo todo a distancia. Soy muy de estar en contacto con la gente, de dar abrazos… Me gusta mucho la gente creativa y las conversaciones profundas. No soy tan bueno en los diálogos cortos. Me gusta el arte, los seres humanos y los comportamientos.

Y así nos despedimos, con la promesa de abrazarnos más adelante… espero que no se dilate, más que nada para que a él no se le olvide (risas).