No les basta con ser las reinas indiscutibles del k-pop, arrasar con sus vídeos y coreografías en Youtube, hacernos llorar con su documental de Netflix, debutar en Coachella y colaborar con Lady Gaga, Dua Lipa y Selena Gómez. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa también se han colado en el videojuego de moda, Among us. ¿Cómo ha podido pasar?

Isabel Serrano | Woman.es

Lo de los grupos de k-pop y el mundo gamer se está poniendo serio. Aunque el grupo formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa no ha llegado al extremo de BTS, que han lanzado su segundo videojuego este año, las chicas de Blackpink también han logrado hacerse un huequito en el corazón de todos los gamers con sentido del ritmo.

Mientras en septiembre las chicas anunciaban su colaboración con Pubg Mobile (la competencia de Fortnite, un juego de todos contra todos) al que le han prestado música, personajes y mucho rosa, este mes de noviembre jugaron una partida con gamers profesionales coreanos y lo retransmitieron para disfrute de sus fans. Y precisamente han sido un grupo de Blinks (el nombre que reciben los fans del grupo) los que han decidido que Blackpink se merecen mucho más en el mundo virtual y las han convertido en las protagonistas absolutas del juego de moda: 'Among Us'.

Aunque ya no resulta extraño que un cantante acuerde colaborar con videojuegos concretos o incluso deje que diseñen personajes a su imagen y semejanza (por ejemplo, Dua Lipa será un personaje jugable en el próximo FIFA 21) lo sorprendente de este caso es que ha sido el amor de los fans de Blackpink los que han llevado las cosas a su extremo más creativo.

Por ir por partes, lo primero sería explicar en qué consiste el 'Among Us' original. 'Among Us' es un juego online multijugador sin grandes alardes en cuanto a gráficos pero muy divertido. En cada partida pueden participar de cuatro a diez personas y al ingresar en el juego una o dos de ellas son asignadas de forma aleatoria por el propio sistema como impostores. Su misión: matar a los demás jugadores con los que conviven atrapados en una nave espacial sin que nadie los descubra.

Tanto los asesinos en potencia como el resto de jugadores pueden ir y venir por la nave a su antojo, esconderse en conductos secretos, decidir en reuniones a quién tiran al espacio e ir completando una serie de misiones, aunque la más importante es, por supuesto, que no te maten y desenmascarar al asesino. Hasta la fecha este juego que puede hacer que dejes de hablar con tu mejor amiga por el nivel de traición que se maneja ya se ha descargado 100 millones de veces y es un auténtico fenómeno viral.

Tres chicas, fans de 'Blackpink', pensaron que esto solo se podía mejorar incorporando a sus cantantes favoritas al conjunto y han creado por su cuenta y riesgo una modificación del 'Among Us' original (un Mod) con las Blackpink como protagonistas. En 'Among Pink' Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie son las astronautas, se hacen chascarrillos que solo los fanáticos del grupo entienden, se proponen mapas que incluyen los dormitorios de las chicas y, por supuesto, el botón de matar se llama “Kill this love” (el tema más famoso de Blackpink). Y por si además de jugar quieres ayudar, el equipo de fans inicial está pidiendo vía Twitter a animadores, programadores y diseñadores amantes del k-pop para crear para crear el 'Amog Pink 2', una versión actualizada y mejorada de su idea. Todo sea para poder asesinar al resto de astronautas de la nave al ritmo de “How you like that?”.