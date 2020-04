Otra buena noticia para los amantes de la música: Amazon Music será gratis para todos sus usuarios

¿Lista para disfrutar de los mejores temazos?

Amazon extiende sus tentáculos hasta tocar casi todos los palos dentro del comercio online. Famosa por su megatienda digital, hace ya tiempo que diversificó su negocio en busca de conquistar nuevos horizontes, son el cultural como principal objetivo. En el universo audiovisual ya está asentado, gracias al éxito de algunas de las producciones exclusivas de Amazon Prime Video como 'Fleabag' o 'Modern Love', y en el de la música esta intentando hacer lo propio a través de su servicio Amazon Music, que ahora pasa a ser gratuito.

Hasta ahora, este servicio solo podía ser disfrutado por los clientes de Amazon Prime o por aquellos que tuvieran concretada la suscripción a Amazon Music Unlimited, que vendría a ser el servicio del gigante norteamericano que más se asemeja a Spotify Premium. Unlimited sigue vigente, pero Amazon ha liberado a su paquete básico, Amazon Music, que incluye un repertorio sobresaliente de artistas y canciones, para cualquiera de sus usuarios.

Se puede disfrutar en cualquiera de los dispositivos tecnológicos que todos manejamos a través de la app Amazon Music, disponible en lo dos sistemas operativos más utilizados del mundo, iOS y Android, y también en FireTV. Por supuesto, también es compatible con los Amazon Echo, los famosos asistentes virtuales para el hogar que son uno de los grandes éxitos de ventas de la compañía con sede en la ciudad de Seattle. En caso de solicitarle algún tema específico que no se encuentre disponible en el catálogo de Amazon Music, Alexa te ofrecerá la suscripción al paquete Unlimited, pero en el momento en el que lo rechaces el propio asistente buscará una alternativa musical similar para que no tu casa no se quede en silencio.

La medida afecta, para bien, a los clientes de Amazon en Francia, Italia y Francia, que pueden utilizar el nuevo servicio gratuito con carácter inmediato, de manera que es otra buena noticia para los amantes de la música, una de las disciplinas culturales con mayor capacidad de impacto positivo a la hora de levantar el ánimo y sobrellevar mejor el confinamiento por la COVID-19.