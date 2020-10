Amancio Ortega será el protagonista de una nueva serie de Amazon Prime Video

La ficción tendrá ocho capítulos y narrará la vida del fundador de Inditex.

Sin duda la historia de Amancio Ortega, el fundador del imperio Inditex, el hombre más poderoso de España y el quinto más rico del mundo, siempre ha despertado curiosidad entre el público, a quien le gusta saber que el que es hoy uno de los empresarios más admirados, multimillonarios y exitosos del planeta, procede de una familia humilde, no tiene grandes estudios (tuvo que abandonarlos a los 12 para ponerse a trabajar y ayudar a su familia económicamente), entró a los 14 a una camisería en A Coruña como repartidor y en 1975abrió las puertas de la primera tienda de Zara.

También sus habituales donaciones y acciones solidarias, mucha de ellas orientadas a la sanidad y a la mejora de los pacientes de oncología, así como las buenas críticas que parten de sus empleados, quienes hace poco le dedicaron un vídeo en las redes sociales en agradecimiento al comportamiento de la empresa durante la epidemia por coronavirus o, incluso, las palabras de algunos detractores, le han llevado a ser uno de los personajes españoles más populares y seguidos.

Consciente seguramente de esto, Amazon Prime Video acaba de anunciar que estrenará una serie de ficción sobre su vida, la cual recorrerá en ocho episodios "desde sus orígenes, hasta convertirse en uno de los empresarios más exitosos del mundo" y pondrá en valor "el incansable esfuerzo y notable sencillez de este personaje cuya visión ha revolucionado la industria de la moda", indica la firma de streaming.

Aunque todavía no tiene título y la plataforma tampoco ha revelado quién encarnará al popular empresario ni al resto de los personajes que se prevé que aparezcan, sí que sabemos que la producción pretende ser una adaptación fiel del libro biográfico 'Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara' que publicó la periodista Covadonga O'shea en 2008 y que es el fruto de horas de conversaciones con el fundador de Inditex.

"Amancio Ortega es, sin duda, el empresario español más reconocido internacionalmente y una figura clave en el éxito de la moda española a nivel mundial con una historia personal increíble", ha explicado Ricardo Cabornero, responsable de Prime Video Content en España. que subraya que la serie, además de mostrar los logros empresariales dle del gallego, se fijará en su lado "más humano y menos conocido".

El proyecto no es algo que haya surgido de forma espontánea ni mucho menos. Desde Amazon Prime, la productora ejecutiva de la serie, Mamen Quintas, aseguran que llevan "seis años" persiguiendo hacer este proyecto, "el llevar a la pantalla la historia de un hombre sencillo dotado de aquello que solo tienes unos pocos. Como él mismo dice en el libro de Covadonga, "No he estado solo en esto y no merezco ningún reconocimiento más que el del trabajo y la fortuna de haberme rodeado de los mejores".

La serie arrancará con un Amancio Ortega de 12 años en una Galicia y una Coruña marcada por la posguerra. También veremos cómo él "aspira aportar luz y alegría a través de la moda, democratizar el buen vestir y darle a las mujeres de la época la posibilidad de vestir bien en su deseo de incorporación al trabajo y a la vida social. Esta serie era una necesidad y ahora más que nunca". añade la productora.

El guion de la serie está escrito por Ángeles González-Sinde, ganadora de un Goya exministra de Cultura, junto con Marisol Ferrer, Mercedes Cruz y Daniel Fejerman. Norberto Löpez-Amado ('El tiempo entre costuras') la dirigirá.

El proyecto aun está dando sus primeros pasos. Pronto comenzará su grabación en diversas localizaciones como A Coruña, Barcelona, Nueva York, París y Lisboa.