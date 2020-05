Alice Pagani ('Baby'): "Con los ojos se puede comunicar más que con cualquier otra parte del cuerpo"

Hablamos con la protagonista de la serie juvenil 'Baby' y nueva musa del mundo 'beauty'.

Clara Hernández | Woman.es

Se llama Alice Pagani, tiene 22 años y es la flamante protagonista de uno de los fenómenos juveniles de Netflix, 'Baby', serie que ella roba con miradas desafiantes y eléctricas. Puro 'freeze' (frescor), que la ha llevado a convertirse en una de las actrices italianas más cotizadas de su generación, musa de redes sociales e imagen de la última campaña de perfumes de Emporio Armani, 'In love with you freeze', donde incendia planos junto al británico Nicholas Hoult y y un aroma a amor moderno.

Poco antes del confinamiento, nos encontrábamos con ella en Londres con motivo de la presentación del spot. Así es, de cerca, esta joven bella y gesticulante. ¡Un ciclón!

¿Somos lo que olemos?

Sí, por supuesto. Especialmente para quien amamos.

¿Y qué dice este perfume de ti?

Que soy una persona burbujeante. Y un poco explosiva.

Tu personaje en 'Baby', Ludovica, dice: "Si quieres cambiar algo, simplemente cámbialo". ¿También a ti te gusta pensar en grande?

Procedo de una pequeña localidad de Italia pero eso no me impidió pensar en grande. Mi familia es modesta, mi abuelo era granjero y me crié rodeada de verde. Es un sitio precioso pero cuando fui creciendo comencé a preguntarme dónde estaba la gran ciudad que veía en las películas. Y ahora que vivo en la ciudad con la que soñaba… vuelvo a apreciar lo verde.

¿Cómo llegaste a la interpretación?

Empecé muy joven como modelo para catálogos pero ese trabajo no me permitía expresarme, sentía que era limitado. Entonces llegó al cine y entendí que ese era mi mundo.

¿Se sacrifica algo cuando una comienza a trabajar siendo casi una niña?

El contacto con la familia. Me mudé muy joven a Roma, donde estudiaba, trabajaba como actriz y también como camarera para pagarme los gastos. Todo ello lejos de mi familia. Estaba muy sola.

La serie que protagonizas, ‘Baby’, sobre dos menores que se introducen en la prostitución de lujo, ha sido tan exitosa como polémica. Hay quien la acusa de promover la prostitución. ¿Entiendes sus temores?

Al margen de que las cosas que cuenta 'Baby' son cosas que ocurren en la realidad, quiero destacar que el objetivo de los guionistas no era hablar de la prostitución, sino centrarse en el mundo interior de dos adolescentes de familias acomodadas, contar sus miedos y expresar cómo pueden percibir su realidad como una prisión. Estas chicas sufren, fracasan y tratan de escapar de todo eso.

¿La fama también puede ser una cárcel?

No siempre es igual. A veces me hace sentir incómoda porque siento que no me permite ser como soy. Otras, por el contrario, es muy guay porque puedo hablar con el público y conectar con él. Para sobrevivir a ella, de todas formas, necesito de vez en cuando desintoxicarme volviendo a mis raíces, al campo, y a la chica que se crió entre verde y al aire libre, donde todo es más sencillo.

In 2011, The New York Times dijo que, del grupo de los ocho países más industrializados, "Italia parecía anclada en la Edad Media" en lo que respecta a la situación de las mujeres. ¿Exageraba?

Personalmente cuando he viajado no he notado tantas diferencias. Sí hay ahora en Italia muchas voces que abogan por la igualdad y quiere cambios. Hay una demanda colectiva muy fuerte.

¿Cómo es esa nueva generación de actores que está ahora explotando?

En Italia hay muchas series con un montón de actores jóvenes. Diría como característica que comunican mucho con la mirada, que es lo que trato de hacer yo también. Con los ojos se puede comunicar más que con cualquier otra parte del cuerpo. Tiene mucho poder, ¡mira Leonardo DiCaprio!

Ábrenos tu armario, ¿qué hay dentro? Jerseys y pantalones de corte masculino, camisetas oversized, vestidos de línea noventera y una chaqueta de Armani.

Tu mayor secreto de belleza...

Ser natural. Solo llevo máscara y poco más. ¡Me da mucha pereza maquillarme!