Alejo Sauras y Mina el Hammani sacuden el Teatro Español con 'Edipo', esta tragedia clásica renovada. Ambos reinan sobre las tablas.

Ester Aguado

Puede que el teatro clásico no entre por los ojos a todo el mundo, pero dar una oportunidad al 'Edipo' del Español es descubrir una obra actual, con un montaje sorprendente y un joven elenco internacional. Y luego está Alejo. El actor, aclamado por crítica y público ya en Mérida, da un paso de gigante en su carrera, mientras que Mina está colosal en su papel.

Alejo, hay un antes y un después en tu carrera tras esta obra, ¿eres consciente?

Alejo: Los intérpretes nos pasamos la vida queriendo demostrar a los demás y a nosotros mismos de lo que somos capaces. Y esta obra me ha servido para sentirme mejor actor.

¿Cómo alguien es capaz de afrontar y memorizar una obra tan importante?

A: Cuando me llegó el texto, dije: ‘Madre mía, no me vuelvo a tomar una cerveza, hasta que acabe el año’ (risas), pero cuando algo está bien escrito, entra fácil, aunque tenga 2.500 años.

Después de tantos años... ¿se sigue aprendiendo?

A: Éste es uno de los trabajos que me ha dado la posibilidad de renovar la ilusión de los comienzos. El director, Luis Luque, me ha pedido cosas que nunca había probado: como llevar el arco emocional de la obra. Ha sido un máster y tenía que haber pagado yo por hacerla.

¿Cuáles son tus fantasmas, tus miedos?

A: Salir al escenario y no ser capaz de conmover. Terminar la función y ver al público indiferente. O bien salir un día y que no haya público. Lo dijo Pepe Sacristán el otro día: ‘La mayor alegría de un actor es decir: se lo han creído’.

¿Tienes sustituto con estos tiempos de pandemia?

Alejo: No, nadie más va a hacer ‘Edipo’, así que hasta el año que viene, en casa sin salir. También hemos dejado la gira para dentro de unos meses, en verano, porque las obras dramáticas sólo están funcionando en las grandes ciudades. Una comedia siempre viaja más fácil.

Para animarte a ver un clásico, tienes que querer...

A: Hay que convencer. Por eso el director, Luis Duque, propone una obra totalmente contemporánea, ya no sólo por la juventud del casting, si no por la puesta en escena, que es muy actual, con proyecciones y luces de neon futuristas y la mitad de duración (80 minutos). Con nosotros debería funcionar el boca-oreja.

Es complicado arrastrar a los jóvenes de ahora, con esa búsqueda frenética de actualidad cada minuto...

A: La mejor manera es utilizar su idioma. Nuestra mejor publicidad son las redes sociales, porque los carteles de la calle ni los ven, metidos en el móvil como van. Muchos me esperan en la calle al acabar para decirme que es su primera vez en un teatro.

Mina: Después de este parón tan grande que hemos vivido con la pandemia, y que ellos han sufrido tanto, es bueno sentarse a disfrutar y a reflexionar. La juventud es la etapa de las grandes dudas: pues vamos a compartirlas todos.

¿Y por qué apostasteis por el teatro justo ahora, tras erigirse en el gran perdedor de la pandemia?

A: Este proyecto salió después del confinamiento y yo estaba tranquilo respecto al trabajo, porque iba a grabar una temporada más de la serie “Estoy vivo” (TVE). Hacía casi cuatro años que no me subía a un escenario y me dolía pasar por delante de uno: es como cuando estás a dieta y no quieres cruzarte con según qué restaurantes.

Mina: El teatro, para mí, es una prioridad. Hace cinco años ya que hice “Dentro de la tierra”, con Luque y Paco Bezerra, los mismos que han montado Edipo, y lo necesitaba después de estar tanto tiempo con la serie “Élite” (Netflix).

Y el Español es mucho...

A: Bueno, es el teatro con programación más antiguo del mundo; lleva más de 400 años sin parar. Cuando te llama su director y te ofrece una de las obras más importantes de la historia y uno de los personajes clave (o sea, Hamlet o Edipo), no puedes decir que no. Si te niegas, no eres actor. Es como si a un piloto le llaman de Ferrari.

Y además con un texto tan aplicable a la actualidad...

A: Ser el altavoz de todo lo que tiene que aportar Edipo al público de ahora es un privilegio. Su mensaje de estar dispuesto a sacrificar su vida por el bien común deberían verlo los jóvenes para saber qué mundo quieren vivir y los políticos para saber qué mundo tienen que construir. El mundo se nos está yendo a la mierda y tenemos que hacer un pequeño sacrificio, no hay alternativa.

Mina: Es bueno hacerse preguntas existenciales e incómodas: ¿yo sería capaz de afrontar mi destino o lo esquivaría? Muchas personas -sean o no políticos- mirarían hacia otro lado, pero luego estamos los que sí queremos cambiar las cosas y para eso hace falta preguntarse.

¿Creeis en el destino o somos libres para cambiar el futuro?

A: Somos absolutamente libres, pero creo que estamos utilizando esa libertad de forma equivocada. Tenemos que cambiar el rumbo. Nosotros no tenemos que morir, pero no basta con reciclar las botellas de plástico. Hay que cambiar el estilo de vida, sobre todo por las nuevas generaciones.

Mina: Creo en el destino: hay cosas que tienen que pasar, que no puedes esquivar y debes afrontar. Esta obra me ha pillado en un momento delicado: mi padre se fue hace tres meses, justo empecé los ensayos después de volver de enterrarle en Marruecos.

Vosotros nunca habías trabajado juntos..

A: No, nos conocimos el día que presentamos la función en Mérida. Pocas veces he tenido tanto feeling con alguien nuevo. Fue impresionante. Tampoco hubiera pasado nada si no hubiera ocurrido, porque los dos somos generosos y con trabajo y oficio se supera todo. No siempre hay que ser amigos. Los actores siempre queremos lucirnos, pero vamos a favor de obra. Lo importante es el proyecto.

Mina: No había peligro, porque Alejo es un tío tan campechano, bueno y atento, además de grande como actor... Hemos tenido suerte con todo el equipo y al final eso es lo que valoras: conocer a gente que permanezca en tu vida.

Contadme vuestros próximos proyectos...

A: En enero estrenaré ‘Privacidad’ en el teatro Marquina –una obra que ya hizo Diego Luna en México–. El mes que viene la interpreta Adrián Lastra y luego yo le daré el relevo.

Mina: Siempre soñé con montar una productora, ‘Quiet Productions’, para contar mis historias y lo acabo de hacer junto a Candela, mi socia. Estamos terminando de montar un corto llamado “30 segundos”, de Pablo Martínez Bravo, un Don Juan actualizado que sirve de nexo entre cuatro mujeres. Tenemos muchas ganas de moverlo en festivales y de acabar nuestra página web para que la gente nos proponga proyectos nuevos. Ahora vamos a por el largometraje.