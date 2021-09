El alegato antirracista de Ana Peleteiro en 'El Hormiguero': “La diferencia nos enriquece”

La atleta también contó cómo fue su experiencia en la Villa Olímpica y el motivo por el que hubo polémica con las camas 'antisexo'

Para muchos, ‘El Hormiguero’ tiene un “ingrediente” especial que lo ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión española de los últimos años. Y es que ya son 16 las temporadas que Pablo Motos ha presentado de este espacio televisivo que cada noche ofrece una entrevista a un personaje famoso expectante por conocer qué retos han preparado o cuáles son las preguntas a las que va a ser sometido.

A pesar de contar con un guion, como es lógico, el conductor en muchas ocasiones parece dejarse llevar por la improvisación para sorprender a sus invitados y conocer sus reacciones. Por eso, cuando consigue encontrar a alguien que ocupe la butaca de al lado y le da juego, automáticamente se convierte en un espacio para la novedad y la sorpresa.

Con una invitada como Ana Peleteiro todo indicaba que la entrevista previa a las pruebas de las hormigas y demás retos propuestos por sus colaboradores iba a dar mucho juego. La atleta, ganadora de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, fue una de las primeras invitadas de esta nueva temporada que arrancó este lunes con la participación de Pilar Rubio.

Como es habitual en la deportista, se presentó en el plató de ‘El Hormiguero’ cómoda y estupenda, con un vestido ajustado en color azul eléctrico y unas zapatillas clásicas. Debido a su victoria en las recientes Olimpiadas, el triple salto con el que logró ser una de las protagonistas de esa edición fue el principal tema de conversación de la noche.

Pablo Motos le preguntó a la medallista cómo ha asimilado su éxito y cómo fue su estancia en la Villa Olímpica, debido a otra polémica surgida relacionada con las camas 'antisexo' de esta. A pesar de que la atleta acudióa este lugar junto a su pareja, quiso contar cómo lo vivió desde su punto de vista. "Como en todo el mundo, si sueltas a hombres y mujeres de todo el mundo, que están todos buenísimos y llevamos, además un año o mucho tiempo cuidándote por el Covid y discotecas cerradas desde hace mucho tiempo. Llegas allí y eso es un desenfreno. Yo no viví eso y creo que fueron los Juegos que menos de eso hubo, pero se respira que todo el mundo está luciéndose. Te pones el modelito de España y si cae, cayó”, dijo con sentido del humor.

Además, la deportista quizo explicar el motivo por el que surgió la polémica tras la respuesta que ofreció a los medios cuando consiguió la medalla de bronce. Fue en una entrevista junto al también ganador olímpico Ray Zapata, que obtuvo la medalla de plata, donde la joven de 25 años habló sobre el color de su piel y el modo en que ambos premios iban a ser recibidos en nuestro país.

Tras ganar en la competición, su compañero dijo: “Somos de color, pero representamos a España”, ante la posible duda de sobre su nacionalidad. Extrañada, la gallega añadió a continuación: “Somos negros, qué de color, de color son ellos que cambian más que el sol”, comentó. Este comentario generó gran revuelo y lógicamente una de las preguntas más esperadas de la noche tenía que ver con esas declaraciones.

.@apeleteirob responde contundentemente a la polémica que generó sus declaraciones #PeleteiroEH pic.twitter.com/IM0BjDUFKf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2021

“El 99,9% de la gente lo entendió. Los que lo han entendido mal ya me odiaban de antes. Todo el mundo me felicitaba por la medalla y el mensaje. Yo soy española, nunca he sentido desprecio por ser negra, pero pasa lo mismo con Ray, que es más canario que los plátanos”, comentó tras ser preguntada por ello y envió un mensaje importante: “Dejemos que por ser diferentes no es bueno, la diferencia nos enriquece”.

Para ejemplarizar la necesidad de concienciar a los más pequeños, habló de su sobrino, a quien preguntó cuál era el color de su piel al volver del campeonato mundial. “Me contestó: ‘Eres negra’ y yo pensé: ‘Bien’. Mi madre luchó toda mi infancia para que ser negra no fuera algo negativo. En mi familia se está haciendo bien y en otras casas, también. Quedémonos con eso y no con los tontos que se aburren y no tiene otra cosa que hacer en su casa”, sentenció.