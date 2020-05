‘Enemigos’ es el nombre de la canción que interpreta junto a la de la banda mexicana Reik. Y la portada es chulísima.

Aitana ya nos lo había anunciado. Tenía una sorpresa y por fin nos ha descubierto el misterio, aunque a medias. A través de un vídeo en directo por Instagram, la cantante ha anunciado que este próximo viernes 15 de mayo podremos disfrutar de una nueva colaboración, esta vez con la banda mexicana Reik, que viene acompañada de una portada muy original en la que los cuatro músicos se han convertido en dibujos animados.

El tema se llama 'Enemigos' y solo hemos podido ver la portada. Se trata de una caricatura de ellos que ha sido creada por la artista Laia López. "He tenido el honor de trabajar con una ilustradora a la que admiro desde hace muchísimo tiempo que se llama Laia López que ha hecho la ilustración de los personajes y la portada", confesó Aitana. “Íbamos a hacerlo (el vídeoclip) juntos en marzo pero no pudo ser y buscamos una alternativa, hacer un videoclip de animación”, han comentado en el directo de Instagram. Y es que a través de esta charla virtual con Julio Ramírez, de Reik, la extriunfita contó cómo había surgido la idea. “Se la mandé a Reik porque me hacía mucha ilusión hacer una canción con ellos y le dieron una vibra y un rollo increíble”, explicó.

"Te admiramos mucho, qué emoción tener esta canción, me acuerdo de escucharte cantar ‘Vas a quedarte’ y decir: ‘esa niña tiene algo especial’, así que gracias por la oportunidad y ojalá a todo el mundo le guste muchísimo", ha afirmado Jesús.

Aitana y Reik han confesado que se conocieron en los Premios Dial del año pasado, en Tenerife. La catalana tenía hecha la canción desde abril de 2019. “Hice una canción con Mango y Navález, que son dos productores con los que trabajo bastante, que se llamaba 'Enemigos'. Sentía que le faltaba algo”, admitió y por eso la dejó guardada en el cajón.

Así que habrá que esperar hasta este viernes 15 para poder escuchar el resultado final.