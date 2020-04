Porque todo depende del cristal con el que se mire.

Fátima García | Woman.es

Si crees que tu rutina no da para más y tu día a día discurre del sofá al balcón, del balcón a la nevera y de la nevera a la cama, es momento de que eches a volar tu imaginación y abras la mente porque tu confinamiento puede ser mucho más productivo de lo que está siendo. Solo tienes que retomar la iniciativa de las primeras semanas en las que 'te comías el mundo' y no decaer.

Es muy fácil: apunta aquellos planes que te resulten atractivos, anótalos en tu agenda semanal y llévalos a cabo. Verás cómo al final de la semana sentirás que el encierro puede ser como un festival.

Yoga, cocina y... sexualidad

La cantante y profesora de Yoga NIKA impartirá una clase de yoga Vinyasa que combina respiración y movimiento.

El jueves 16 de abril a las 18 h en el perfil de IG de Kiabi.

También la cocinera e influencer Cristina Ferrer nos da recetas y tips para disfrutar de la cocina en tiempos de cuarentena.

El jueves 23 de abril a las 19 h en el perfil de IG de Kiabi.

La sex coach Lis Mere y el sexólogo clínico Jesús Eugenio Rodríguez impartirán talleres para disfrutar al máximo esta cuarentena.

El jueves 16 y 23 de abril a las 20:15 h desde el perfil de Be Lover Market.

Un especial con estrellas

Artistas como Lady Gaga, David Beckham, Maluma, Billie Eilish o Chris Martin se unen en un especial que podrás disfrutar desde casa y en tu televisión para unir fuerzas contra esta pandemia a beneficio del fondo solidario de la OMS, mostrará las experiencias de doctores enfermeras y familias de todo el mundo. Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live), Stephen Colbert se encargarán de presentar este programa histórico

Lo podrás ver durante la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de abril de 2h a 04h y habrá un especial que podrá volverse a ver el día siguiente (domingo 19 de abril) en V.O.S.E. en MTV (22:30h) y en Comedy Central (23:30h).

Un mercadillo virtual

Dada la situación actual, vamos a tardar bastante tiempo en poder acudir presencialmente a un mercadillo. Si eras fan de ellos, ahora tienes la oportunidad de visitar uno a golpe de clic. Y es que POP UP CHIC, empresa que organiza mercadillos en diferente lugares de España ayuda y colabora con la Fundación Bobath. Parte de los beneficios irán destinados a esta Fundación que se ocupa de niños con discapacidades y que en esta crisis está teniendo dificultades para salir adelante. La otra parte irá para esos pequeños emprendedores que suelen estar en POP UP CHIC y que están pasándolo mal al no tener un lugar para vender sus productos.

El viernes 17 y sábado 18 de abril, desde las 00:00 horas y hasta las 00:00 horas en la web de POP UP CHIC.

Un cine de verano

Qué gran idea la de proyectar títulos de Prime Video todos los días en la capital tras los aplausos diarios a los sanitarios en el llamado 'Cine de Balcón'. Podrás disfrutar sobre las 20.45 horas del capítulo piloto de 'Modern Love' en unas pantallas que recorrerán los 21 distritos de Madrid en una especie de cine de verano itinerante.

Los talleres de moda

En el perfil de Instagram de Mango puedes encontrar todo lo necesario para no aburrirte: recetas paso a paso, sesiones diarias de relajación de 40 minutos, practicar tus pasos de baile con el DJ Pascal Moscheni... Da igual si lo que te apetece es mover el cuerpo, cocinar o actualizar tu armario, en los talleres de Mango encontrarás todo lo que buscas.