Mona Kasten protagoniza el nuevo fenómeno literario con su serie. Con un millón de ejemplares vendidos en 15 países, publica la cuarta entrega de esta historia de adolescentes que engancha a treinteañeras.

ESTER AGUADO | Woman.es

Con sus novelas emocionales, la germana Mona Kasten ha reventado el mercado editorial... En España ha vendido 50.000 ejemplares en sólo 6 meses y subiendo... Después del éxito de Anna Todd y su serie "After" (que se llevó al cine el año pasado con éxito y estrenará en 2020 la segunda parte), creíamos que la legión de fans se habían dado por satisfechas. Pero Mona ha vuelto a poner la 'chiclit' o literatura para 'teenagers' muy arriba en la lista de ventas con "Again: Empezar", "Again: Sentir" y "Again: Confiar" (Planeta). Y viene pisando fuerte: acaba de lanzar su cuarta entrega, "Again: Soñar", pero es que en julio llega la quinta... ¿Podremos esperar?

Hablamos con ella, en exclusiva:

Con más de 1.000.000 de ejemplares vendidos en 15 países, "Again" se ha convertido en todo un fenómeno editorial. ¿Lo esperabas?

Para nada, soy la primera sorprendida y hoy en día todavía ni me lo creo. Los libros siempre fueron aquello con lo que más disfrutaba en mi tiempo libre, además siempre “quise hacer algo con ellos” pero ignoraba realmente que podía ser una escritora, todavía decir esta palabra me impresiona.

¿Lo proyectaste desde el inicio como una serie de 5 capítulos o fueron surgiendo, producto del éxito?

Fueron surgiendo... la verdad es que tuve siempre muy claros a los primeros protagonistas, Allie y Kaden, y poco a poco, al ir escribiendo, me di cuenta del potencial que podían tener los personajes secundarios. Con unos secundarios fuertes, podía darles vida propia en otras historias. De esta manera, podía tener tantos libros como personajes fueran apareciendo. El quinto libro no estaba previsto inicialmente, pero mis lectores piden más y más y acabo justo de acabar el quinto.

La creadora de la serie "After", Anna Todd, se ha deshecho en elogios respecto a tu obra, ¿te inspiraste, de alguna forma, en la suya para iniciar la historia de Allie, Sawyer, Everly...?

Anna es maravillosa y yo me alegro muchísimo de que sus narraciones cautiven a tanta gente y que ahora se puedan ver en la gran pantalla. Ana ha sido un referente para mí, la sigo desde sus inicios.

Todas las obras están contadas desde la perspectiva de una mujer, ¿por qué?

Para mí es más fácil escribir desde este punto de vista, porque yo soy mujer: creo que nosotras sentimos diferente, tendemos a darle más vueltas a las cosas y a vivirlo con intensidad todo… Me gusta crear personajes femeninos y, al fina,l todas tienen algo de mí o de mi personalidad.

En tus historias hay algo de adictivo, no puedes dejar de leerlas (aunque tengas que trabajar al día siguiente), ¿cómo lo consigues?

Pues no lo sé muy bien la verdad (risas)... Creo que al final me limito a contar historias reales, historias que le pueden haber pasado a cualquiera, a ti mismo o a tu amiga/o y eso hace que te puedas sentir identificado y que te enganche más.

El hecho de situarlas en USA en lugar de Europa, ¿las hace más universales, más cercanas a las historias de Hollywood que hemos visto en las pantallas?

Sí, yo creo que al final todos tenemos esos referentes... ¿quién no se enamoró de Daany Zuco y de Sandy en "Grease"?, ¿qué no hubiéramos dado por estar en ese instituto e ir al baile?… Son como referentes universales que todos hemos visto en el cine y que cuando lo plasmas en un libro te lo puedes imaginar muy fácilmente.

¿Te han propuesto llevarlas al audiovisual, en convertirlas en una serie, ahora que se están contando tantas historias en las plataformas de streaming como HBO, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video? ¿Cuál te gustaría?

Pues en este momento tengo ofertas de diferentes plataformas para llevar las historias a la gran pantalla, algo que me hace muy feliz, pero no puedo contar mucho más porque no hay nada cerrado en firme.

¿Cómo definirías tu estilo, no te molesta que lo engloben en 'litchic' o en libros para adolescentes, cuando tienen mucho más recorrido?

Bueno, al final es inevitable que te incluyan en un estilo concreto, mi manera de escribir gusta, mis historias enganchan y si las quieren llamar romántica o 'litchic' a mí me parece estupendo, porque al final cuento con la aceptación y el gusto de mis lectores; para mí, eso es lo más importante.

Creo que tienes otras series como "Save Me" o "Maxton Hall" ¿cuando llegarán a España?

¡Pues estoy muy contenta porque os puedo confirmar que mi serie “Save Me” está previsto que salga en España el próximo año! Hace poco que hemos cerrado el acuerdo con mi editora, ¡así que encantada! Se está creando una masa de lectores españoles y eso me hace mucha ilusión. Es una serie que muestra que debes creer en ti mismo, que ningún sueño es demasiado pequeño o grande y que debes seguir a tu corazón, sin importar lo que diga tu entorno al respecto.

Sólo en 2017 publicaste tres libros, ¿tantas historias tienes en la cabeza? ¿Escribes de forma compulsiva?

Sí, la verdad que nunca paro de escribir: me levanto temprano y, si estoy encauzada con una historia, me siento frente al ordenador de la mañana a la noche. Como pongo todo mi corazón, no me resulta difícil aplicar esta disciplina. Las libretas siempre me obsesionaron, ya de niña plasmaba en ella mis pensamientos y dibujos. En sexto empecé a escribir cuentos y, a los 15 años, intenté redactar mi primera novela. Sin embargo, pasaron un par de años hasta que terminé mi primer libro, que después reescribí dos veces en total. Desde entonces, no he parado. Para acabar un libro se necesita mucho tiempo y energía, he dejado en el cajón miles de historias empezadas, mal escritas. Todos esos proyectos me han ayudado a practicar y encontrar mi propia voz. Y tuve el valor de publicar mi primera novela por mi cuenta (Booktube).

Cuando no escribes, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Has estado viviendo en Escocia un tiempo verdad?

Me encanta quedar con mis amigos, ir al cine, disfrutar del tiempo libre, que a veces es escaso… y salir… escribir al final me hace pasar muchas horas en frente de una pantalla y me gusta salir a despejarme. Mi esposo y yo nos regalamos este viaje a Escocia, después de licenciarme en Biblioteconomía, y exploramos el país durante unos meses... Estudiar a tiempo completo y tener plazos fijos para entregar mis libros requirió mucha disciplina, pero como disfruté de ambos, no resultó tan difícil.

¿Qué libros se han convertido en compañeros de toda la vida?

El primer libro que puedo recordar conscientemente es "Matilda", de Roald Dahl. Esa historia me enganchó a los libros. Crecí con los de Cornelia Funke ("Corazón de tinta"), Wolfgang Hohlbein ("Dragon Fire"), J.K. Rowling ("Harry Potter") y Kai Meyer. Si tuviera que enumerarlos aquí... estaríamos hasta mañana.

¿Un sueño de futuro?

Vivo en un sueño constante, a veces veo imposible que el futuro pueda superar el momento presente.