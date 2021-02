Tanto si eres amante del golf como si no, sabrás que 'Happy Gilmore' (Terminagolf) es, probablemente, la mejor película de este deporte de todos los tiempos. Se estrenó el 16 de febrero de 1996 y, por tanto, este 2021 celebra su 25 aniversario... ¡Se dice pronto!

Para las más despistadas hacemos un breve resumen. En el largometraje, Adam Sandler interpreta a un jugador de hockey retirado que quiere poner a prueba sus habilidades en el golf para salvar la casa de su abuela que va a ser embargada. Junto a él trabajan otros grandes actores como Julie Bowen, Frances Bay o Christopher McDonald, que da vida a Shooter McGavin.

Sin embargo, y por muy alucinante que nos parezca lo rápido que pasa el tiempo, tenemos que admitir que nos hemos quedado alucinadas con el homenaje que el propio Adam Sandler ha querido rendir a la película por este aniversario tan especial. Y es que, por supuesto, con él nos ha demostrado que 25 años después del estreno del largometraje de Dennis Dugan el actor sigue gozando de habilidades en el golf y sigue manteniendo ese humor que le caracteriza, ya que ha recreado la escena más mítica del largometraje en la que lanza la pelota a una distancia de casi 370 metros.

"Han pasado 25 años desde que hice esto, vamos a ver qué pasa. Shooter McGavin, esto es para ti", dice Sandler en el vídeo con el que ha querido celebrar dicha fecha y que ha compartido en su perfil de Twitter.

"No te estoy mintiendo. Eso está destrozado. Colocado. Eso fue bastante bien. Estás muerto, tirador", continúa. En el clip el actor aparece en un campo de golf recreando el mítico 'swing' (lanzando la pelota muy lejos) que hizo famoso a su personaje.

Happy loves you all! Thanks for everything! pic.twitter.com/p1aY9JcFWh